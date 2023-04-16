Антони забил в АПЛ впервые за полгода и отдал 1-й голевой пас в лиге. «МЮ» купил его за 95+5 млн евро

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони забил в АПЛ впервые за полгода.

Бразилец открыл счет в матче 31-го тура чемпионата Англии против « ».

Это первый гол 23-летнего игрока в лиге с 9 октября. Его безголевая серия в длилась 14 игр.

До сегодняшнего дня Антони нанес 38 ударов подряд в чемпионате, не сумев забить.

Кроме того, на 76-й минуте вингер ассистировал Диогу Далоту. Это первая голевая передача Антони в АПЛ.

перешел в « » из «Аякса» прошлым летом за 95 миллионов евро, еще пять миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Статистику игрока можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.