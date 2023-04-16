Антони забил в АПЛ впервые за полгода и отдал 1-й голевой пас в лиге. «МЮ» купил его за 95+5 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ноттингем Форест Антони Футбол

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони забил в АПЛ впервые за полгода.

Бразилец открыл счет в матче 31-го тура чемпионата Англии против «Ноттингем Форест».

Это первый гол 23-летнего игрока в лиге с 9 октября. Его безголевая серия в АПЛ длилась 14 игр.

До сегодняшнего дня Антони нанес 38 ударов подряд в чемпионате, не сумев забить.

Кроме того, на 76-й минуте вингер ассистировал Диогу Далоту. Это первая голевая передача Антони в АПЛ.

Антони перешел в «Ман Юнайтед» из «Аякса» прошлым летом за 95 миллионов евро, еще пять миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Статистику игрока можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Материалы по теме

49 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
дамир дугаров
Ответ Street Fighter
Роналду за 94 купили 14 лет назад. Ну очевидно же, что за такое время огромная инфляция «набежала»
Все равно это бешеные деньги. И Бейла купили то в 13 годе. Тогда 94 это были лучшие игроки в мире, а сейчас непонятно кто
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
7+2 во всех турнирах. а вы все ржете
в следующем сезоне ждем не менее 15 💪
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NIRVANA
Ответ London.is.blue
У чувака меньше ассистов, чем у Мудрика с 1 полным матчем, кек)
У чувака 8 голов и он всегда вовлечен в игру команды. У Мудрика издевательство над Милнером (хотя я еще уверен, что он себя покажет, когда Челси починят) но факт есть факт
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NIRVANA
Ответ Андрей Хенто
Больше удивляет дриблинг Антони, вроде бразилец, вроде и техника есть, но все невпопад.
Да ладно, шикарная техника, благодаря которой он из под прессинга выходит и пас отдает. Он забил 8-й гол, для первого сезона в новой лиге и в молодом возрасте, вполне нормально.
Ценник - да. Но это уже не его вина
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Виноградов
Ответ London.is.blue
У чувака меньше ассистов, чем у Мудрика с 1 полным матчем, кек)
Мудрик чудак на букву м
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Толстюк
Ответ Парень со двора Шмурнова
Просто вспомните, что из себя представлял Роналду за 94 миллиона или Бэйл за близкие деньги и что сам же МЮ купил за сотку. Не хочется злорадствовать, возможно, в следующем сезоне пойдет лучше, но пока что на Антони без слез смотреть невозможно.
Марадону наполи вообще за 12 брал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Клирик
НедоМудрик?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
titov-and-trubach
Ща ТенХаг еще неликвид притащит из деревенской лиги. Тимбера того же или Бробби. Вряд ли что-то поменяется, такая же картина получится: большой ценник, огромные ожидания и слабый выхлоп.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айдос Ералы
Ответ Барыга блинами
Рынок сошел с ума, за 100 млн клуб должен получать игрока, которому уже ничему учиться не надо, который на постоянной основе будет решать исходы матчей, а тут за такую кучу денег получаешь полуфабрикат, с мутными перспективами
Учитывая что за Джона Уика объявили награду в 18 млн
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Ответ Эндрю81
Антони 1 - Мудрик 0
Энтони 1 ассист, Мудрик 2.
Правда матчей у Мудрика в 3 раза меньше, бгг.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
У чувака меньше ассистов, чем у Мудрика с 1 полным матчем, кек)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нурбек Лесбеков
Ответ Парень со двора Шмурнова
Просто вспомните, что из себя представлял Роналду за 94 миллиона или Бэйл за близкие деньги и что сам же МЮ купил за сотку. Не хочется злорадствовать, возможно, в следующем сезоне пойдет лучше, но пока что на Антони без слез смотреть невозможно.
Тогда никто же тебя не заставляет смотреть! 94 миллионов тогда на сегодняшний день можно считать почти 160 миллионов. Советую не сравнивать цены. Кроме Холланда на сегодняшний день мало кто оправдывает. Но Антони можно сказать нормальным трансфером.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
вперёд спартак
раз в год и палка стреляет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MU-SAF. Scorp.
В этом месяце Антони хорош !!
Возможно даже лучший игрок в команде !!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romanian_Daddy
Антони лучший в матче
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cearvm
Ответ Street Fighter
Роналду за 94 купили 14 лет назад. Ну очевидно же, что за такое время огромная инфляция «набежала»
Дело не в инфляции, футбольный рынок искусственно раздули. Суммы трансферов увеличились в разы, в тех же сборах кино нет ничего подобного.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ken35
Ответ Black heart
Так МЮ никто не заставлял покупать его. Они что не видели, что деревяху покупают за такие бабки? Надо было слать аякс подальше и усе)
Лысый лоббировал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ken35
Ответ Барыга блинами
Рынок сошел с ума, за 100 млн клуб должен получать игрока, которому уже ничему учиться не надо, который на постоянной основе будет решать исходы матчей, а тут за такую кучу денег получаешь полуфабрикат, с мутными перспективами
+
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jxmazefan
Ответ Андрей Хенто
Больше удивляет дриблинг Антони, вроде бразилец, вроде и техника есть, но все невпопад.
Он просто медленный
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ken35
Ответ Goofts
Не сравнивай Роббена и Антони, совсем разный уровень, ну пока что это так.
Конечно,разный уровень.И всегда таким будет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ken35
Ответ Rustam Petrov
Не перестаю удивляться, как можно было за этого чуть выше среднего игрока столько денег отдать.
+,там многие поимели,ТХаг тоже
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Парень со двора Шмурнова
Просто вспомните, что из себя представлял Роналду за 94 миллиона или Бэйл за близкие деньги и что сам же МЮ купил за сотку. Не хочется злорадствовать, возможно, в следующем сезоне пойдет лучше, но пока что на Антони без слез смотреть невозможно.
Того Роналду прошлым летом не продали бы дешевле 300 лямов. Вот с этой суммой и сравнивай.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Добрый Ретроград
Сколько ж таких персонажей "рука-лицо" с шестью нулями денег в чемпионатах.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Alex*
Ответ Барыга блинами
Рынок сошел с ума, за 100 млн клуб должен получать игрока, которому уже ничему учиться не надо, который на постоянной основе будет решать исходы матчей, а тут за такую кучу денег получаешь полуфабрикат, с мутными перспективами
Так в чем проблема, не покупали бы. Аякс ведь не хотел продавать, отсюда и цена
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Alex*
Ответ Барыга блинами
Рынок сошел с ума, за 100 млн клуб должен получать игрока, которому уже ничему учиться не надо, который на постоянной основе будет решать исходы матчей, а тут за такую кучу денег получаешь полуфабрикат, с мутными перспективами
Так в чем проблема, не покупали бы. Аякс ведь не хотел продавать, отсюда и цена
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий