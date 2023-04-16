«Арсенал» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (2:2), ведя 2:0. У команды Артеты 2-я ничья подряд в АПЛ

Теги Вест Хэм Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Саид Бенрахма Мартин Эдегор Габриэл Жезус Джеррод Боуэн онлайны Футбол

«Арсенал» потерял очки в игре с «Вест Хэмом» (2:2) в 31-м туре АПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гости уже к 10-й минуте вели со счетом 0:2 – забили Габриэл Жезус и Мартин Эдегор. Саид Бенрахма с пенальти отыграл один гол на 33-й, а затем Джеррод Боуэн забил на 54-й.

«Арсенал» продлил серию без поражений в Премьер-лиге до 9 матчей, но в двух последних играх сыграл вничью.

Команда тренера Микеля Артеты продолжает лидировать в таблице, имея 70 очков. Отставание «Ман Сити», у которого есть матч в запасе, сократилось до 4 баллов. «Вест Хэм», набрав 31 очко, занимает 15-е место.

Вест Хэм – Арсенал 2:2 (1:2, 1:0)
Дата проведения
16 апреля, 16.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Габриэл Жезус, 0:2 – 10 Эдегор, 1:2 – 33, пенальти Бенрахма, 2:2 – 54 Боуэн.
Вест ХэмФабианьски, Цоуфал, Зума, Керер, Крессуэлл, Соучек, Райс, Лукас Пакета (Даунс, 87), Бенрахма (Форнальс, 90), Боуэн, Антонио (Корне, 87).
АрсеналРэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Тирни (Фабиу Виейра, 85), Джака, Парти (Троссард, 67), Эдегор (Нкетиа, 90), Сака, Мартинелли (Нелсон, 85), Габриэл Жезус (Жоржиньо, 67).
Предупреждения:
Парти (35), Габриэл Жезус (45), Крессуэлл (82).

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Статистика АПЛ

120 комментариев

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Albert58
С такой игрой, Сити будет первым.
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max bogomazov
Сити чемпион! Выскочки начинают валяться
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Александр Нижников
Ответ pasha10
даже стыдно, что это дно ещё на первом месте идет
какое
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Крэнг
Никаких сомнений в том, что арсенал не выдерживает гонку, не было. Выскочки без еврокубковой нагрузки недостойны быть чемпионами
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BUDRO NESTA
Как жаль что Морган скорее всего не приедет на трафорд кричать SIIII , а то грозился приехать после чемпионства арсенала и крикнуть там SIIII . МОРГАН СOOOooooSSSiiiiii
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Syndycate
Домой
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Озил, озю и буду озить
Арсенал хватило на 10 минут.. Это капец
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Ophiomorph
Ответ pasha10
я с них ржу, как можно за такое болеть
Это если что и есть признак настоящего болельщика: поддерживать команду в любой ситуации. Ну а ты, похоже, из тех неполноценных, кто радуется когда другим плохо.
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pasha10
Ответ Игорь Полищук
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на твоем могу
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Игорь Полищук
Ответ pasha10
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Джейме Ланнистер
Ответ &_Bishep_&
Психологически тяжело когда под Сити все ложатся как конченные .....ки, а против тебя бьются до последнего.
По первый 30 минутам против Ливера и ВХ, они сами ложились быстрее чем против Сити. А, Арсенал вместо того брать, начал сам подставлять свое одно место.
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aseke
Второй матч упускать победу с 2:0, когда могли громить соперника. Это явно проблемы психологии.
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зейтри
Ответ pasha10
сака мало в финале евро было, до сих пор ума нет пенки бить
Смазал одну пенку из двадцати,неумёха
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Джейме Ланнистер
Ответ &_Bishep_&
Эй, канониры, перед началом сезона вашим пределом мечтаний была путевка в ЛЧ. А о серебряных медалях вы в самых радужных снах не мечтали. Успокойтесь. Арсенал бьется как и должен, просто против МанСити никто не упирается. Так уже не первый сезон.
Ну и логика. Если тебе выпадет шанс выиграть титул или выйдя в финал ЛЧ, как ты настроишься? Мы только мечтали про 1/8 финала, поэтому давайте сливаем матч?
Лестер тоже мечтал про сохранению прописку, а не про титул
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jonnysilverhand01
У арсенала нет характера, еще и с такими менеджерами типо Эду, соболезную всем болелам этой командочки, все таки дать надежду, а потом ее забрать, это самое страшное 🤣
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pasha10
Ответ Expada
Ты Сака имеешь ввиду?
Ну а кто же ещё может не забить, даже в ворота не попал...
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Артур Азимов
Самое обидное поражение (ничья)
Все было в руках(ногах) Арсенала, но Артета до последнего верит в игроков, которые делают хуже команде. Точно такой же момент был, когда Нкетиа заменял Жезуса в феврале. У тебя есть универсальный Троссар, игрок адаптировался, он в форме (или по крайней мере не в "антиформе") и ты меняешь всех (капитана, Иисуса в Пасху, Мартинелли), кроме якоря )))
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Expada
Ответ pasha10
болелы Арсенал как вам игра? два матча подряд сливы, чёрный как не умел пенки бить так и не умеет,
Ты Сака имеешь ввиду?
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carlitosway
Ответ pasha10
болелы Арсенал как вам игра? два матча подряд сливы, чёрный как не умел пенки бить так и не умеет,
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Morning Glory
Ответ &_Bishep_&
Психологически тяжело когда под Сити все ложатся как конченные .....ки, а против тебя бьются до последнего.
Под Сити не ложатся, Сити сам укладывает.
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Джейме Ланнистер
Замены Артеты это новый вид доминаторства?
Зачем менять самых активных игроков атаки и оставить самого худшего игрока матча. Артета потерял контроль над игроками. Уже почти не кричит на бровке, видя что они пижонством занимаются.
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Игорь Полищук
Ответ Artur Smith
Твои предположения сбылись к 30 туру? Арсенал вроде ккк еще лидер
за весь сезон я не разу не крикнул Арсенал Чемпион ) так что да, мои предположения сбываются, с таким мощным Сити выиграть АПЛ будет чудом покруче чемпионства Лестера. Может через год, если Арсенал не потеряет хватку а обрастет "жирком" в плане опыта и ментальности.
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deadjoker
Вот и сказочке конец…
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-2
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pasha10
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Trash Talking
Теперь Сити даже может сыграть вничью при условии победы над Арсеналом. Канониры сами предоставляют лакомые поблажки для горожан.
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