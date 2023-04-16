«Арсенал» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (2:2), ведя 2:0. У команды Артеты 2-я ничья подряд в АПЛ

«Арсенал» потерял очки в игре с «Вест Хэмом» (2:2) в 31-м туре АПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гости уже к 10-й минуте вели со счетом 0:2 – забили и . с пенальти отыграл один гол на 33-й, а затем забил на 54-й.

« » продлил серию без поражений в Премьер-лиге до 9 матчей, но в двух последних играх сыграл вничью.

Команда тренера Микеля Артеты продолжает лидировать в таблице, имея 70 очков. Отставание «Ман Сити», у которого есть матч в запасе, сократилось до 4 баллов. «Вест Хэм», набрав 31 очко, занимает 15-е место.

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