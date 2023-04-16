«Арсенал» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (2:2), ведя 2:0. У команды Артеты 2-я ничья подряд в АПЛ
«Арсенал» потерял очки в игре с «Вест Хэмом» (2:2) в 31-м туре АПЛ.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Гости уже к 10-й минуте вели со счетом 0:2 – забили Габриэл Жезус и Мартин Эдегор. Саид Бенрахма с пенальти отыграл один гол на 33-й, а затем Джеррод Боуэн забил на 54-й.
«Арсенал» продлил серию без поражений в Премьер-лиге до 9 матчей, но в двух последних играх сыграл вничью.
Команда тренера Микеля Артеты продолжает лидировать в таблице, имея 70 очков. Отставание «Ман Сити», у которого есть матч в запасе, сократилось до 4 баллов. «Вест Хэм», набрав 31 очко, занимает 15-е место.
- Дата проведения
- 16 апреля, 16.00, «Олимпийский стадион»
- Голы:
- 0:1 – 7 Габриэл Жезус, 0:2 – 10 Эдегор, 1:2 – 33, пенальти Бенрахма, 2:2 – 54 Боуэн.
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Вест Хэм –
Фабианьски, Цоуфал, Зума, Керер, Крессуэлл, Соучек, Райс, Лукас Пакета (Даунс, 87), Бенрахма (Форнальс, 90), Боуэн, Антонио (Корне, 87).
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Арсенал –
Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Тирни (Фабиу Виейра, 85), Джака, Парти (Троссард, 67), Эдегор (Нкетиа, 90), Сака, Мартинелли (Нелсон, 85), Габриэл Жезус (Жоржиньо, 67).
- Предупреждения:
- Парти (35), Габриэл Жезус (45), Крессуэлл (82).
Лестер тоже мечтал про сохранению прописку, а не про титул
Все было в руках(ногах) Арсенала, но Артета до последнего верит в игроков, которые делают хуже команде. Точно такой же момент был, когда Нкетиа заменял Жезуса в феврале. У тебя есть универсальный Троссар, игрок адаптировался, он в форме (или по крайней мере не в "антиформе") и ты меняешь всех (капитана, Иисуса в Пасху, Мартинелли), кроме якоря )))
Зачем менять самых активных игроков атаки и оставить самого худшего игрока матча. Артета потерял контроль над игроками. Уже почти не кричит на бровке, видя что они пижонством занимаются.