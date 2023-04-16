❄️ Лыжи. Чемпионат России. Устюгов победил в масс-старте на 70 км свободным стилем, Кондрашов – 2-й, Волков – 3-й
Сергей Устюгов выиграл мужской масс-старт на 70 км свободным стилем в Мончегорске.
Лыжные гонки
Чемпионат России
Мончегорск
Мужчины
70 км, масс-старт, свободный стиль
1. Сергей Устюгов – 2:34.55,3
2. Дмитрий Кондрашов – 4,1
3. Сергей Волков – 47,5
4. Иван Горбунов – 48,2
5. Андрей Ларьков – 48,3
6. Антон Тимашов – 48,5
7. Владимир Фролов – 48,6
8. Денис Катаев – 48,7
9. Александр Гребенько – 49,0
10. Дмитрий Баграшов – 49,4
11. Алексей Шемякин – 55,4
12. Данил Нелипа – 58,8
Полные результаты можно посмотреть здесь.
Сравнивать внутренний сезон с международным всё же не правильно. Плюс тут большая разница в снеге и работе/техники под него.
Отличный сезон для Устюгова - наверно третий по успешности после 2016 и 2017 годов
Одиннадцатикратный ЧР в личных гонках - круть. Привет "эксперту", рассказывавшему что Устюгов никогда не интересовался гонками ЧР.