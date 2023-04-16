❄️ Лыжи. Чемпионат России. Устюгов победил в масс-старте на 70 км свободным стилем, Кондрашов – 2-й, Волков – 3-й

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России марафон Сергей Устюгов Андрей Ларьков Рифат Сафиуллин Александр Гребенько Максим Зубцов Алексей Шемякин Антон Тимашов Иван Горбунов Егор Митрошин Лыжи

Сергей Устюгов выиграл мужской масс-старт на 70 км свободным стилем в Мончегорске.

Лыжные гонки

Чемпионат России

Мончегорск

Мужчины

70 км, масс-старт, свободный стиль

1. Сергей Устюгов – 2:34.55,3

2. Дмитрий Кондрашов – 4,1

3. Сергей Волков – 47,5

4. Иван Горбунов – 48,2

5. Андрей Ларьков – 48,3

6. Антон Тимашов – 48,5

7. Владимир Фролов – 48,6

8. Денис Катаев – 48,7

9. Александр Гребенько – 49,0

10. Дмитрий Баграшов – 49,4

11. Алексей Шемякин – 55,4

12. Данил Нелипа – 58,8

Полные результаты можно посмотреть здесь.

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107 комментариев

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SkierNSK
Ответ imaxim
Тут есть соперники по которым можно померить уровень Устюгова. Он был хороший
Так я с этим и не спорил. Я сам шутил, что Большунов на КМ и ГС на марафонах ниже 2 места не опускался, значит ЧР был круче по уровню, чем ОИ и ЧМ 😅
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imaxim
Ответ Serz_biatlon
👏👏👏аплодирую стоя,но здесь своих🤡хватает.
Конечно, у всех программа очень насыщенная была, а Сергей просто так с дивана взял и на расслабоне пробежал за 1,5 месяца шесть гонок 30+ и все шесть не ниже третьего места. А остальные из-за насыщенной программы конечно же, просто не вышли на старт этих гонок, а вот если бы вышли, то обязательно разорвали бы Сергея на дистанции, конечно
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Старый конформист
Ответ Йенс Мустерманн
Серёга мужик, а трёхминуткин струсил бежать ещё один марафон, после разгромного выноса на полтиннике. Тут его и Шемякин обул бы.
Отвратительный пост, нельзя ли просто порадоваться за одного, не унижая другого, а, комплексующий тип?...
+4
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+4
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LoRa
Рады за Сергея Устюгова!🥇 Мужественный спортсмен! Настоящий Король лыж! 🏆👍
+2
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Serz_biatlon
Ответ Тереса Савонь
Не понимаю. почему так хвалят Устюгова. Он, конечно, в свое время был талантлив, но через свою лень и несносный характер не реолизовался до конца как выдающийся спортсмен. А теперь он ездит на определенные старты ради денег, чего-то кому- то хочет доказать. Надо было готовиться к олимпиаде в Пекине, а здесь у себя дома проще всего готовиться к определенным стартам.А пусть побегал бы как все целый год , ребята целый год бегают.
👏👏👏аплодирую стоя,но здесь своих🤡хватает.
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-3
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imaxim
Ответ SkierNSK
А я, когда у Устюгова очередные, но новые, проблемы со здоровьем начались. Сравнивать внутренний сезон с международным всё же не правильно. Плюс тут большая разница в снеге и работе/техники под него.
Тут есть соперники по которым можно померить уровень Устюгова. Он был хороший
+4
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+4
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SkierNSK
Ответ imaxim
Я вообще думал он закончит, когда стало совсем ясно, что допуска не видать как своих ушей. Отличный сезон для Устюгова - наверно третий по успешности после 2016 и 2017 годов
А я, когда у Устюгова очередные, но новые, проблемы со здоровьем начались.
Сравнивать внутренний сезон с международным всё же не правильно. Плюс тут большая разница в снеге и работе/техники под него.
+2
0
+2
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imaxim
Ответ SkierNSK
Да, кто бы перед сезоном сказал, что из пяти личных гонок ЧР, 3 заберёт Устюгов, плюс обидное падение на скиатлоне, и марафон в исполнении Устюгова на ЧР был лучшей гонкой сезона - интересной от самого старта до финиша. Одиннадцатикратный ЧР в личных гонках - круть. Привет "эксперту", рассказывавшему что Устюгов никогда не интересовался гонками ЧР.
Я вообще думал он закончит, когда стало совсем ясно, что допуска не видать как своих ушей.
Отличный сезон для Устюгова - наверно третий по успешности после 2016 и 2017 годов
+8
0
+8
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Биатлонная зима
Молодцы мужики такая длинная гонка 70 км, респект всем кто добежал до финиша
+5
0
+5
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SkierNSK
Да, кто бы перед сезоном сказал, что из пяти личных гонок ЧР, 3 заберёт Устюгов, плюс обидное падение на скиатлоне, и марафон в исполнении Устюгова на ЧР был лучшей гонкой сезона - интересной от самого старта до финиша.
Одиннадцатикратный ЧР в личных гонках - круть. Привет "эксперту", рассказывавшему что Устюгов никогда не интересовался гонками ЧР.
+11
0
+11
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ASH11
Ответ Vanek1411
Большунову вон тело не противится. На три минуты позже приезжает, зато свеж и без судорог.
Большунов, когда первым приезжал, накидывая те же минуты соперникам, также доезжал без судорог. И дальше что?
+1
0
+1
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fewral
Сергей шикарен! Во всех отношениях.
+3
0
+3
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Guillermo
Каждые 5 км за 11 минут!
+2
0
+2
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Йенс Мустерманн
Серёга мужик, а трёхминуткин струсил бежать ещё один марафон, после разгромного выноса на полтиннике. Тут его и Шемякин обул бы.
+4
-9
-5
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Guillermo
Очень быстро пробежали
+4
0
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Джа-Джа Бинкс
Это в секундах отставание? 70 км и такая плотность? Офигеть!
+3
0
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SkierNSK
Ответ imaxim
Восьмым он там был, даже в таких мелочах врешь)))
Да и Холменколлена у Устюгова было два, совсем заврался, слишком подгорает у него, похоже🤣
+6
0
+6
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cnfc
молодчик!
+1
0
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Enchanter WIZZARD
2 лыжник собравший большой шлем, после Большунова, у которого есть победы на всех существующих дистанциях лыжных гонок. Алина Загитова от мира лыж.
+4
-2
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Enchanter WIZZARD
Этого биста уже не остановить!!!
+4
0
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Iuasamotu
Устюгов - король российских лыж, выигрывает всё, от спринта до супермарафона
+4
-3
+1
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F242
Ответ Щеглот
Немного удивил, да. Совсем капельку. Учитывая что у него за всю карьеру один Холменколлен, на котором он был н-надцатым.
Лахти 2017 - 2й, проиграл однорукому секунду.
+7
0
+7
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imaxim
Ответ Щеглот
Немного удивил, да. Совсем капельку. Учитывая что у него за всю карьеру один Холменколлен, на котором он был н-надцатым.
Восьмым он там был, даже в таких мелочах врешь)))
+17
-1
+16
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imaxim
Ответ Юрий Костыгин
Да, жалко. Попал в завал на самом финише.
Да, но он там в любом случае уже в конце группы шёл, как раз затирали его в рывках
+3
0
+3
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Юрий Костыгин
Ответ imaxim
Шемякина жалко. Много тащил, а на финише затерли его, мимо 10-ки
Да, жалко. Попал в завал на самом финише.
+5
0
+5
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