Ротенберг стал главным тренером сборной «России 25». Тренерский совет ФХР утвердил его единогласно

Роман Ротенберг возглавил сборную «России 25».

Тренерский совет ФХР выбрал главного тренера команды «Россия 25», которая примет участие в майском турне «Лига Ставок Большой тур Сборной».

Им стал главный тренер и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Члены тренерского совета (председатель), , , Борис Михайлов, Владимир Юрзинов, , Игорь Тузик, Зинэтула Билялетдинов, Алексей Кудашов, Валерий Брагин, Олег Браташ, Владимир Крикунов и Сергей Светлов единогласно проголосовали за предложенную кандидатуру.