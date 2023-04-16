Ротенберг стал главным тренером сборной «России 25». Тренерский совет ФХР утвердил его единогласно

Теги СКА ФХР Зинэтула Билялетдинов Алексей Кудашов Владимир Крикунов Владислав Третьяк Владимир Юрзинов Олег Браташ Павел Буре Борис Михайлов Игорь Тузик Валерий Брагин Борис Майоров КХЛ Сергей Светлов Роман Ротенберг Аркадий Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг возглавил сборную «России 25».

Тренерский совет ФХР выбрал главного тренера команды «Россия 25», которая примет участие в майском турне «Лига Ставок Большой тур Сборной». 

Им стал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг

Члены тренерского совета Борис Майоров (председатель), Аркадий Ротенберг, Владислав Третьяк, Борис Михайлов, Владимир Юрзинов, Павел Буре, Игорь Тузик, Зинэтула Билялетдинов, Алексей Кудашов, Валерий Брагин, Олег Браташ, Владимир Крикунов и Сергей Светлов единогласно проголосовали за предложенную кандидатуру. 

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131 комментарий

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meg_as
Думали дно пробито, но оказалось есть еще ходы у тренернского совета
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MihuS
Ндаааа, всё очень печально, ОООЧЕНЬ!!!
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meg_as
Ответ Виктор Пьянков
Порой уже хочется написать петицию на имя Президента, главный посыл которого убрать этого ротенберга от хоккея. Он просто убивает этот вид спорта в стране, те традиции что были в советское время, просто стал игрушкой в руках взрослого дяди
В СПОРТЛОТО ЭФФЕКТИВНЕЙ БУДЕ.....
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Евгений Киреев
Хоспаадя куда катится спорт и хоккей в частности! Ротен тренер сборной все финиш!
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Xell
Нельзя было Госкомпаниям давать лезть в Спорт. Ни Роснефти ни Газпрому, испоганили весь спорт превратив его в фарс.
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Андрей Тихонов
Ответ Maksmen1995
ну и днище... Сейчас , маленько , и поставят всей сборной...
и основной сборной поставят, и всю федерацию возглавит
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Сергей Севостьянов
Хоккей отдали на откуп Роме.
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Андрей Тихонов
Ответ Ron Weasley
Все друзья Ротенберга
если ты не друг Розенберга, значит ты против него
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александр модов
За него не стыдно, он четко и с улыбкой идет к своей цели Стыдно вот за тех, кто в списке тренерского совета......за такие единогласные решения...за лизоблюдство и лицемерие
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Крамбопулос Майкл
Даже sports.ru прописал иероглифы на этот случай, выразив недоумение 😄
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bm9z9dpnwx
Йозе Морино
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Андрей Тихонов
Ответ Жанна Калгина
Главное чтобы цена на металлолом не падал
золотые слова
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Cuore Sportivo
а если Гетцлаф на пятак приедет?
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Андрей Тихонов
Ответ Евгений Исаев
Камрады, мы становимся свидетелями рейдерского захвата очередного народного достояния! Наш хоккей становится игрушкой в руках одной фамилии!!!
мутные времена, хотя нам говорят что светлые
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BillShen
Ответ Ylli Spahiu
А его помощником станет товарищ фамилия которого начинается с буквой П !
Подомацкий Плотников Панарин?
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Сергей Храмов
Ответ ygcn5c2ty9
В Химках видел
Чем торгует, если не секрет?
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Алексей Тарлыков
Россия 25- это телевизионный канал?
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Кавабунга Шреддоголовый
Обидно, что все в игрушки для этого мажора превратилось. К Канаде готовится.
Старые пердуны и прихлебатели - состав тренерского совета
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Айхалец
Роттенберги просто талантливейшая семейка!
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Ylli Spahiu
А его помощником станет товарищ фамилия которого начинается с буквой П !
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Cbj Fan
Не трогайте ребенка, не берите ему игрушки. Россия ведь не играет на ЧМ/ОИ. 😼
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Ильнур Хасанов
А Ска уже все ? проект не удался ?
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Atsuktuvas
"В Ротенберг мне ноги !"
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Ибн Хоттабыч
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Долго думали, прежде чем, подубную чушь написать?
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МакДи 97
Так че, Канаду обыграем?
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