Ротенберг стал главным тренером сборной «России 25». Тренерский совет ФХР утвердил его единогласно
Роман Ротенберг возглавил сборную «России 25».
Тренерский совет ФХР выбрал главного тренера команды «Россия 25», которая примет участие в майском турне «Лига Ставок Большой тур Сборной».
Им стал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Члены тренерского совета Борис Майоров (председатель), Аркадий Ротенберг, Владислав Третьяк, Борис Михайлов, Владимир Юрзинов, Павел Буре, Игорь Тузик, Зинэтула Билялетдинов, Алексей Кудашов, Валерий Брагин, Олег Браташ, Владимир Крикунов и Сергей Светлов единогласно проголосовали за предложенную кандидатуру.
Старые пердуны и прихлебатели - состав тренерского совета