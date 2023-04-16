Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. УНИКС принимает «Зенит» в 1-м матче серии

Теги результаты УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

В воскресенье, 16 апреля, в Казани проходит первый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до четырех побед)

Первый матч

УНИКС – Зенит 94:67 (4 четверть)
Дата проведения
16 апреля, 14.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Счет в серии – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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7 комментариев

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Lan4ik
А зенит сегодня выйдет поиграть?
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закрыт по беспределу
Прямо вынос
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Додик Аксель
С такой игрой Зенит Паскуаля до инфаркта доведёт...
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Aler58
Ответ Славонычч
На Зенит смотреть без слёз нельзя 😪🥴
Ше на Зенит, а на Эртеля.
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Славонычч
На Зенит смотреть без слёз нельзя 😪🥴
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Nick Crosier
Зенит пока слабо играет,словно не проснулись.
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Александр Сачков
А почему в таблице результатов сверху НБА есть, а Единой лиги нет? Несправедливо.
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