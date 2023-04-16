Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. УНИКС принимает «Зенит» в 1-м матче серии
В воскресенье, 16 апреля, в Казани проходит первый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до четырех побед)
Первый матч
- Дата проведения
- 16 апреля, 14.00, «Баскет-холл»
Счет в серии – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе
Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном
«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри
7 комментариев