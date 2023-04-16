Land Rover Иммобиле столкнулся с трамваем в Риме. Форвард «Лацио» и его дочери не пострадали

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле попал в ДТП в Риме.

Автомобиль футболиста Land Rover Defender, в котором также находились две дочери футболиста, столкнулся с трамваем, когда пересекал мост Маттеотти между Прати и Фламинио. Трамвай сошел с рельсов, а автомобиль получил повреждения.

В результате аварии доставили, в частности, нескольких пассажиров трамвая в больницу Джемелли для обследования. и его дочери не пострадали, у футболиста «немного болит рука».

В разговоре с полицией нападающий « » объяснил, что трамвай якобы проехал на красный свет.

Фото: кадр из трансляции LocalTeam