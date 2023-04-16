Land Rover Иммобиле столкнулся с трамваем в Риме. Форвард «Лацио» и его дочери не пострадали

Теги Лацио сборная Италии по футболу серия А Италия происшествия фото Чиро Иммобиле Футбол

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле попал в ДТП в Риме.

Автомобиль футболиста Land Rover Defender, в котором также находились две дочери футболиста, столкнулся с трамваем, когда пересекал мост Маттеотти между Прати и Фламинио. Трамвай сошел с рельсов, а автомобиль получил повреждения.

В результате аварии доставили, в частности, нескольких пассажиров трамвая в больницу Джемелли для обследования. Иммобиле и его дочери не пострадали, у футболиста «немного болит рука».

В разговоре с полицией нападающий «Лацио» объяснил, что трамвай якобы проехал на красный свет.

Фото: кадр из трансляции LocalTeam

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64 комментария

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Константин Кв
Ответ ReneHoseman
сказал же «якобы» когда едешь на зеленый, уверен что едешь на зеленый без всяких «якобы». позже показания камер снимут все сомнения
Не туда ответили?
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Sergeev55
в России были бы как минимум пострадавшие
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yaki2104
Хрен с ним, с этим идиотом. В трамвае то люди не пострадали?
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Raulevsky
Ответ Sevuska
Трамвай , в принципе , лучше пропустить , даже если он проехал на красный 😎
Главное правило водителя Маза(трамвая): при выезде на перекресток посмотрите по сторонам - если нет второго Маза(трамвая) спокойно продолжайте движение
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ReneHoseman
Ответ Константин Кв
Ну трамвай весит 20 тонн, а джип 2. Поэтому трамваи обычно немного меньше страдают:) Хотя по цене может выйти дороже ремонт. Даже самый дешевый российский трамвай стоит дороже Ленд Ровера.
сказал же «якобы»
когда едешь на зеленый,
уверен что едешь на зеленый
без всяких «якобы».
позже показания камер снимут все сомнения
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DeltaForce
Ответ Милан 737.
Чего они все ездят на этих Лэнд Роверах не понимаю, БМВ Х5 и Х6 ведь намного круче ? ...
Думаю это не единственная машина Иммобиле)С его то зарплатой,он может менять машину хоть каждую неделю
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special_k
в Риме светофоры синхронизированы с общественным транспортом. Т.е у трамвая красный свет не может быть по определению. 100% вина водителя.
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Guillermo
Перед разбит. Явно же в бочину трамваю двинул. Уровень вождения "футболист"
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Pitts
Вот уж реально Лэнд Ровер Иммобиле :)))
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Guillermo
Ответ Wiley Fox
Был Land Rover Defender, a стал Land Rover Immobile* -- * Immobile(итал.) — неподвижный Кстати, название Defender полностью оправдано - защитил пассажиров
Название Defender не подходит Чиро.
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Андрей Савинов
а ездить не купил
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siragh@yandex.ru
А может Иммобиле управляя автомобилем допустил столкновение с общественным транспортом?!
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Варлампий Варлампий
Ответ Gammicus
то есть это не иммобиле врезался в трамвай, а ленд ровер? Что за убогость)
да тут 100% лишение прав, повезло что этот бухарик никого не убил, но сейчас вам все выставят, что он не причем
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Владимир Данилов
Ответ Торт Спартак
Там еще написано, что у него немного болит рука.
У Дзюбы после прочтения этого абзаца давление скакнуло.
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brace
Ответ Милан 737.
Чего они все ездят на этих Лэнд Роверах не понимаю, БМВ Х5 и Х6 ведь намного круче ? ...
Возможно, контракт более выгодный.)
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Игореха Веселов
Ответ Никита Никулин
Опять трамваи где хотят ездят
Вот поэтому-то в Питере и закрыли уже море трамвайных маршрутов по просьбам таких местных Иммобиле))
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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
«Вот до чего эти трамваи доводят»
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Варлампий Варлампий
Ответ Милан 737.
Чего они все ездят на этих Лэнд Роверах не понимаю, БМВ Х5 и Х6 ведь намного круче ? ...
щас модно ездить на Рендж роверах, последние варианты всего по 15-17 миллионов стоят, уходят как горячие пирожки, а лэнды для нищеты
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Gammicus
то есть это не иммобиле врезался в трамвай, а ленд ровер? Что за убогость)
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Владимир Данилов
Ответ Sivka
У нас в Краснодаре недавно поменяли асфальт на одной из улиц, которая пересекает трамвайную, автолюбители очень обрадовались, тапку в пол, четыре ДТП с трамваем за месяц произошло
У нас в Ростове пару лет назад, дабы не допускать подобного, трамвайные рельсы заасфальтировали. Правда, выяснилось, что трамвай по асфальту едет плохо, пришлось выковыривать обратно.
+24
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Милан 737.
Чего они все ездят на этих Лэнд Роверах не понимаю, БМВ Х5 и Х6 ведь намного круче ? ...
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brace
Ответ Spaten
Инструктор в автошколе Петрович вбил в голову, что трамвай всегда прав, даже если не прав
Это как про Пушкина..., но только про автошколу...
Когда на экзамене не знаешь чего отвечать - отвечай трамвай! ))
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muslim1978
Это ж как он летел аж машина в смятку? Здоровья всем!!!
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Игореха Веселов
Интересно, а Иммобиле случайно не знает на итальянском такую фразу как "Не трамвай-объедет"??
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Рекорд в наших сердцах
Land rover defender vs Tram attacker
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