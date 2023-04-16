Land Rover Иммобиле столкнулся с трамваем в Риме. Форвард «Лацио» и его дочери не пострадали
Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле попал в ДТП в Риме.
Автомобиль футболиста Land Rover Defender, в котором также находились две дочери футболиста, столкнулся с трамваем, когда пересекал мост Маттеотти между Прати и Фламинио. Трамвай сошел с рельсов, а автомобиль получил повреждения.
В результате аварии доставили, в частности, нескольких пассажиров трамвая в больницу Джемелли для обследования. Иммобиле и его дочери не пострадали, у футболиста «немного болит рука».
В разговоре с полицией нападающий «Лацио» объяснил, что трамвай якобы проехал на красный свет.
Фото: кадр из трансляции LocalTeam
когда едешь на зеленый,
уверен что едешь на зеленый
без всяких «якобы».
позже показания камер снимут все сомнения
Когда на экзамене не знаешь чего отвечать - отвечай трамвай! ))