ФНЛ продала права на трансляции в Китай. За РПЛ в КНР предложили 50 тысяч долларов – сумму посчитали слишком маленькой

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия телевидение Первая лига Динамо Москва Вторая лига высшая лига Китай Краснодар Футбол

Китай предложил 50 тысяч долларов за получение прав на трансляции матчей РПЛ.

Китайские представители уже приобрели права на показ игр Первой лиги. Ожидается, что в понедельник, 17 апреля, Футбольная национальная лига официально объявит об этом.

Также сообщается об интересе Китая и к матчам Мир РПЛ.

«ФНЛ договорилась с Китаем. При этом Китай хочет купить и права на матчи РПЛ, но предлагают всего 50 тысяч долларов за сезон. В РПЛ считают данное предложение абсолютно несоответстующим рынку.

У РПЛ есть намерение развивать собственную платформу, ориентированную на различные зарубежные рынки, где права остаются в лиге, а монетизируются они за счет платных подписок», – сообщил источник «Чемпионата».

109 комментариев

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Арсен Венгер (копия)
Китайцы просто плохо перевели. Это не тот лес, который вас интересует ) видимо, переводчик неправильно перевёл фразу «Пердивные деревья» как «первосортное дерево».
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Безин Чук
Ответ ivan.norik
Сверхдержава
Свердержава? Сверхдержись!
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Dexter Dallas
Ответ den70
То есть, ФНЛ продали тысяч за 20? Ох, теперь заживут!
за стеклянные бусы
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Безин Чук
Ответ Dexter Dallas
где тот трейдер, который мне басни рассказывал, что Китай только выгодные контракты для России предлагает?)
В Кремле/бункере.
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Красная стрела
То, как наши чинуши продались западу, ни один Китай не переплюнет. Да ему это и не нужно. А чего вообще стоит наша лига сейчас?
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Ivan Ivanych
Это еще завышенная цена, 50тыс рублей - максимум, дороже "это" стоить не может. Хотя, я бы и даром не взял.
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Rested
Ответ luu
За 50 тысяч можем Сутормина показать
И в рублях
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&_Bishep_&
Годовая зарплата одного футболиста молодежной команды(((((((((((((((((((((((((((((((
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Dexter Dallas
скоро стеклянные бусы будут предлагать, как 500 лет назад испанцы/итальянцы индейцам.
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Dexter Dallas
Ответ Einfach Safari
это рывок или уже прорыв? вдумайтесь миллиарды долларов АПЛ и жалкие 50 тысяч РФПЛ 😁
прорывной рывок
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YOKODZUMA
Ответ Buzya
а, может, за реальную его стоимость?
А реальная стоимость - это столько сколько укажет великий китайский брат?
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toldo_slava
Предложение в 50 тыс $ унизительно
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Dexter Dallas
где тот трейдер, который мне басни рассказывал, что Китай только выгодные контракты для России предлагает?)
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Иосиф Сталин
Ответ Тамум Абдулмуслимова
Это что за копейки? Видать китайцы привыкли иметь Россию, на примере цен на газ и нефть ....
Это вы своим опытом делитесь? 🙃
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papadok
Ответ Фут.Боль
А после какой новости? Новость звучит разве, что показ РПЛ продали китайцам за 50 тысяч долларов? Точно так?
Новость звучит, что китайцы больше не предложили. Точно не так? А если хотите за цены на газ по Силе Сибири поговорить, я только "за", но при условии, что у Вас есть ссылки на конкретные суммы.
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Svarg
хотят больше-пусть начинают в настольный теннис играть
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Пашка Келейников
Ответ Сергей Смит
А кошка жена?
Пояснительную группу в студию)
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Александр Павлов
А сколько бы они хотели. Цена адекватная
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EuhenioV
За трансляцию Газпром лиги на Китай необходимо доплачивать,причём конкретно.Зря отказались,предложение было фантастическим.Мюллеру и Co,этого не понять ,они живут в своём,"волшебном мире",Ротенберг не даст соврать.
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Карл_Иваныч
Адекватная цена: очень некрасивые, с точки зрения среднего китайца, люди (бледнолицые дьяволы) играют в непонятную игру, напоминающую английский футбол. Я бы за китайский футбол больше тоже не предложил.
Китайских мешков из целевых турниров всё-таки не исключили) Можно и побольше предложить. Если в будущем будет меньше матчей на полянах уровня недавнего Суперкубка, конечно
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mitos
Первые пять минут матчей можем продать) Разбор матчей РПЛ на матч ТВ.
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voka25
Ответ sancho81
"Каждому" (с)
Считаем всех чиновников и умножаем на 75 тысяч.
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Марат Романов
Если честно это было даже слишком щедрое предложение.
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ivan.norik
Сверхдержава
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Big Nick
Ответ luu
За 50 тысяч можем Сутормина показать
Речь про ФНЛ.
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