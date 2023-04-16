ФНЛ продала права на трансляции в Китай. За РПЛ в КНР предложили 50 тысяч долларов – сумму посчитали слишком маленькой

Китай предложил 50 тысяч долларов за получение прав на трансляции матчей РПЛ.

Китайские представители уже приобрели права на показ игр . Ожидается, что в понедельник, 17 апреля, Футбольная национальная лига официально объявит об этом.

Также сообщается об интересе Китая и к матчам Мир .

«ФНЛ договорилась с Китаем. При этом Китай хочет купить и права на матчи РПЛ, но предлагают всего 50 тысяч долларов за сезон. В РПЛ считают данное предложение абсолютно несоответстующим рынку.

У РПЛ есть намерение развивать собственную платформу, ориентированную на различные зарубежные рынки, где права остаются в лиге, а монетизируются они за счет платных подписок», – сообщил источник «Чемпионата».