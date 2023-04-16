«Арсенал» впервые в истории упустил преимущество в два мяча в двух матчах АПЛ подряд

«Арсенал» впервые не удержал преимущество в два мяча в двух матчах АПЛ подряд.

Команда тренера сыграла вничью с « » (2:2) в матче 31-го тура чемпионата Англии.

По ходу игры «канониры» вели 2:0, но упустили преимущество в счете.

Такая же ситуация произошла с « » в прошлом туре, когда команда лидировала 2:0 в матче с « », но в результате игра завершилась со счетом 2:2.

«Арсенал» стал пятой командой в истории , которая упустила преимущество в два мяча в двух играх подряд.

Отставание «Манчестер Сити» от «Арсенала» в турнирной таблице сократилось до четырех очков. У «горожан» есть игра в запасе.