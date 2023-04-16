«Арсенал» впервые в истории упустил преимущество в два мяча в двух матчах АПЛ подряд

Теги Вест Хэм Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» впервые не удержал преимущество в два мяча в двух матчах АПЛ подряд.

Команда тренера Микеля Артеты сыграла вничью с «Вест Хэмом» (2:2) в матче 31-го тура чемпионата Англии.

По ходу игры «канониры» вели 2:0, но упустили преимущество в счете.

Такая же ситуация произошла с «Арсеналом» в прошлом туре, когда команда лидировала 2:0 в матче с «Ливерпулем», но в результате игра завершилась со счетом 2:2.

«Арсенал» стал пятой командой в истории АПЛ, которая упустила преимущество в два мяча в двух играх подряд.

Отставание «Манчестер Сити» от «Арсенала» в турнирной таблице сократилось до четырех очков. У «горожан» есть игра в запасе.

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72 комментария

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Машина Мощная
АПЛ чемпионат одной команды...но кто-то считает это дико сложным чемпионатом))
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Obdob
Ответ DolJun
давай, удачи, кассано) и переставай уже следить за парнями) выйди на улицу, потрогай траву чтоли)
давай, кассано, не забудь в следующем сезоне присылать открытки из Шипа :)
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Новый Орлеан
Ответ dr. cage
Дортмунд: "лол, посоны, смотрите как ловко могу просрать чемпионство" Арсенал: "Подержи моё пиво, щенок"
Арсенал в Байерн-Лиге уже очков 15 бы Байерну вёз. Байерн нынче не тот.
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Evgeny Kolesnik
Ответ Kanan Jarrus
нет, это коренные графы и герцоги из англии
Типа как ты
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Федя Букин
Ответ dr. cage
Дортмунд: "лол, посоны, смотрите как ловко могу просрать чемпионство" Арсенал: "Подержи моё пиво, щенок"
Венгер: моя школа
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Новый Орлеан
Ответ Mr@k
ну и впервые в истории упустят титул после 50 очков с половины матчей
С Сити это не гарантия победы.
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DolJun
Ответ Obdob
из того, что я заметил за тобой, ты готов терпеть хоть 3 дня в надежде, что явится загорелый сюзерен и спасет тебя :)
давай, удачи, кассано) и переставай уже следить за парнями) выйди на улицу, потрогай траву чтоли)
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Bayern2004
Ответ alexis2020
Сити за пару месяцев разбивает надежды на трофей двум моим любимым командам - Баварии и Арсеналу. Что ж, баварцы всё же не так давно выигрывали Лигу Чемпионов, а лондонцы... ну, и второе место мало кто ожидал летом. тем более титул АПЛ.
Ещё не вечер.Среды как минимум. Да и в АПЛ пока ещё "призрачно всё".
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Новый Орлеан
Ответ alexis2020
Арсенал - 2023 это как Ливерпуль - 2014. Крутая команда, вроде и заслуживают чемпионство, но Сити сильнее. Единственное за Ливерпуль ещё и праймовый Суарес играл, да и Сити тогда не был такой машиной как сейчас
Ливерпуль-2014 - команда -однодневка. Вот клопповский Ливерпуль, дважды не ставший чемпионом с 90 + очками - мощная команда.
Нынешний Арсенал молодёжный по сути. То что они дрогнули - в этом ничего сверхъестественного нет. Даже праймовый Ливерпуль лишь однажды смог свернуть Сити.
Сити - дистанционные маньяки. Вряд ли с ними кто-то в этом сравнится.
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BZB
Похоже Арсенал уже все.
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Obdob
Ответ DolJun
батл?) кассано, пойми наконец, я выхожу из беседы сразу как она начинает мне наскучивать - ты же пытаешься выжать комменты из ничего потому что считаешь что если оставишь за собой последнее слово, то будешь прав)
из того, что я заметил за тобой, ты готов терпеть хоть 3 дня в надежде, что явится загорелый сюзерен и спасет тебя :)
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vulturecrow
Ответ Фарид Харисов
Расслабились мужики, если не соберутся то их Сити на сожрёт несмотря на тяжёлый график.
дело не в расслабленности. просто Арсенал держал сумасшедший темп с очень молодым составом. проседание в конце сезона было предсказуемо. к сожалению. но я очень надеюсь, что смогут ещё собраться. ну и очень надо, чтобы Сити терял очки.
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Spartak Forever
Почти год были чемпионами
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Paperinik
Ответ Канал ВАнал
Не, Дортмунд круче. Да и они ведь это ещё и на регулярной основе проделывают
по крайней мере они брали две чашки подряд в 2011 и 2012 году
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Petr Tcoi
Сити, как обычно.
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Misson
То о чём, говорили знатоки АПЛ и персофаны Мансити начало сбываться - Арсенал на заключительном отрезке начал буксовать, а "голубые" наоборот резко прибавили. Всё-таки и у Артеты тренерского чемпионского опыта недостает, и у игроков силы к апрелю стали заканчиваться. Жаль. Теперь Арсеналу надо в игре с Мансити брать очки, иначе никак.
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Ответ Born is the King
Старый добрый менталитет Асренала. Бавария уже ждет свою канонирку
Пока что Бавария выгребает от Сити :)
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Ответ Name28
В прошлом году также в конце просрали место в ЛЧ. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Причем КОМУ просрали 8(
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jonnysilverhand01
Арсенал усееее уже
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DolJun
Ответ Obdob
интересно, как скоро ты начнешь прикрываться успехами Гвардиолы, когда поймешь, что и этот баттл тебе не вывезти :)
батл?) кассано, пойми наконец, я выхожу из беседы сразу как она начинает мне наскучивать - ты же пытаешься выжать комменты из ничего потому что считаешь что если оставишь за собой последнее слово, то будешь прав)
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Obdob
Ответ DolJun
зачем ты начал оправдываться, кассано?)
интересно, как скоро ты начнешь прикрываться успехами Гвардиолы, когда поймешь, что и этот баттл тебе не вывезти :)
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alexis2020
Сити за пару месяцев разбивает надежды на трофей двум моим любимым командам - Баварии и Арсеналу. Что ж, баварцы всё же не так давно выигрывали Лигу Чемпионов, а лондонцы... ну, и второе место мало кто ожидал летом. тем более титул АПЛ.
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Alex Alex
Так это исторически сложилось, что Арсенал плюшевая команда. Последний волевой Арсенал был в 1998 году.
Так проигрываются чемпионства. В Сити не сомневаюсь
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DolJun
Ответ Obdob
как раз наоборот, ты рассуждаешь на что претендуют лондонские клубы, хотя тебе нужно беспокоиться только о том, как бы не вылетел Лестер))
зачем ты начал оправдываться, кассано?)
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alexis2020
Арсенал - 2023 это как Ливерпуль - 2014. Крутая команда, вроде и заслуживают чемпионство, но Сити сильнее. Единственное за Ливерпуль ещё и праймовый Суарес играл, да и Сити тогда не был такой машиной как сейчас
+1
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