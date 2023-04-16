«Арсенал» впервые в истории упустил преимущество в два мяча в двух матчах АПЛ подряд
«Арсенал» впервые не удержал преимущество в два мяча в двух матчах АПЛ подряд.
Команда тренера Микеля Артеты сыграла вничью с «Вест Хэмом» (2:2) в матче 31-го тура чемпионата Англии.
По ходу игры «канониры» вели 2:0, но упустили преимущество в счете.
Такая же ситуация произошла с «Арсеналом» в прошлом туре, когда команда лидировала 2:0 в матче с «Ливерпулем», но в результате игра завершилась со счетом 2:2.
«Арсенал» стал пятой командой в истории АПЛ, которая упустила преимущество в два мяча в двух играх подряд.
Отставание «Манчестер Сити» от «Арсенала» в турнирной таблице сократилось до четырех очков. У «горожан» есть игра в запасе.
Нынешний Арсенал молодёжный по сути. То что они дрогнули - в этом ничего сверхъестественного нет. Даже праймовый Ливерпуль лишь однажды смог свернуть Сити.
Сити - дистанционные маньяки. Вряд ли с ними кто-то в этом сравнится.
Так проигрываются чемпионства. В Сити не сомневаюсь