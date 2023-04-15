Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Урала», «Спартак» против «Торпедо», «Зенит» сыграет с «Ростовом» в воскресенье

ЦСКА сыграет в гостях с «Уралом» в 23-м туре Мир РПЛ.

Также в субботу « » встретится на выезде с « ».

В воскресенье «Локомотив» сыграет в гостях с «Оренбургом», « » будет противостоять на выезде «Ростову».

Чемпионат России

23-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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