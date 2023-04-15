Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Урала», «Спартак» против «Торпедо», «Зенит» сыграет с «Ростовом» в воскресенье
ЦСКА сыграет в гостях с «Уралом» в 23-м туре Мир РПЛ.
Также в субботу «Спартак» встретится на выезде с «Торпедо».
В воскресенье «Локомотив» сыграет в гостях с «Оренбургом», «Зенит» будет противостоять на выезде «Ростову».
23-й тур
- Дата проведения
- 15 апреля, 14.00, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 15 апреля, 14.00, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 15 апреля, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 15 апреля, 16.30, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 15 апреля, 19.00, «Лужники»
- Дата проведения
- 16 апреля, 14.00, «Газовик»
- Дата проведения
- 16 апреля, 16.30, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 16 апреля, 19.00, «Ростов-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Давай, Зенит!
путь до той звезды, что светит в небе ярче остальных!