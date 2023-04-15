Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Урала», «Спартак» против «Торпедо», «Зенит» сыграет с «Ростовом» в воскресенье

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ЦСКА сыграет в гостях с «Уралом» в 23-м туре Мир РПЛ.

Также в субботу «Спартак» встретится на выезде с «Торпедо».

В воскресенье «Локомотив» сыграет в гостях с «Оренбургом», «Зенит» будет противостоять на выезде «Ростову».

Чемпионат России

23-й тур

Крылья Советов – Химки
Дата проведения
15 апреля, 14.00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Динамо – Пари НН
Дата проведения
15 апреля, 14.00, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сочи – Краснодар
Дата проведения
15 апреля, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Урал – ЦСКА
Дата проведения
15 апреля, 16.30, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торпедо – Спартак
Дата проведения
15 апреля, 19.00, «Лужники»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Оренбург – Локомотив
Дата проведения
16 апреля, 14.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Факел – Ахмат
Дата проведения
16 апреля, 16.30, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ростов – Зенит
Дата проведения
16 апреля, 19.00, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

22 комментария

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Alex Chernov
Ответ okkervil
Эко у тя свербит с утреца.
Отличный диалект хуторянин, гы 🙃
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Zumer
Ответ Ильдар Фарукшин
Хороших игр. Сегодня 40 лет Илье Ковальчуку. Поздравляю. Хоккей ну и пусть. Хороший игрок❤️❤️❤️❤️
Настолько хороший, что бежит от фанатов в автобус. В отличии от Мозякина в "-30" мороз, без шапки отвечающего на вопросы.
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Zumer
ЦСКА удачи!
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dimitrii36
провинциалы сегодня, все как один торпедоносцы, единственные в своём амплуа, на ходу переобуваются, на ходу и цвета меняют
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okkervil
Ответ Alex Chernov
В профиле "за Зенит" , ну ещё бы... Сколько б раз не чемпионили от провинциальных комплексов неполноценности не уйти... Увы и ах 🙃
Эко у тя свербит с утреца.
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okkervil
Ответ Сергей Жарковский
Хочется чтобы Торпедо сегодня громко хлопнул дверью перед вылетом!👍
Ну, дверью - то хлопать зачем, не интеллигентно это. Тихонечко вышли, дверку за собой прикрыли, и вперёд, назад.
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Alex Chernov
Ответ Сергей Жарковский
Хочется чтобы Торпедо сегодня громко хлопнул дверью перед вылетом!👍
В профиле "за Зенит" , ну ещё бы... Сколько б раз не чемпионили от провинциальных комплексов неполноценности не уйти... Увы и ах 🙃
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Сергей Жарковский
Хочется чтобы Торпедо сегодня громко хлопнул дверью перед вылетом!👍
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Alex Chernov
Сократ мне друг, но истина дороже. Вперёд Спартак 🙃
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Гражданин, товарищ, барин!!!
Урал удачи и победы!!!
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dimitrii36
Ответ Виктор
Сегодня вся страна сдецтва за Торпедо!
тяжелое у тебя детство было, в то время sports то не было, растешь, самоутверждаешься
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dimitrii36
провинциалов в пердив, за 15 лет многоходовок и введение в заблуждение всего околофутбольного мира, мыльный пузырь, который лопнет
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Виктор
Сегодня вся страна сдецтва за Торпедо!
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mean machine/
Ответ angry horse
лондонскую сладкую вывеску можно вообще было вчера уже проводить за скобками тура😁
Поскольку у нас пропаганда этой срамоты законодательно запрещена, нужно было записать обоим физкульткружкам по технарю, а не выставлять на всеобщее обозрение.
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angry horse
Ответ Удар Кержакова
Опять топ матч на воскресенье поставили.
лондонскую сладкую вывеску можно вообще было вчера уже проводить за скобками тура😁
+7
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Удар Кержакова
Опять топ матч на воскресенье поставили.
+2
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Ильдар Фарукшин
Хороших игр. Сегодня 40 лет Илье Ковальчуку. Поздравляю. Хоккей ну и пусть. Хороший игрок❤️❤️❤️❤️
+4
-5
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Дмитрий Калибабчук
В ожидании упорной и интересной игры против южан.
Давай, Зенит!

путь до той звезды, что светит в небе ярче остальных!
+7
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mean machine/
Ахах, сегодня же "лондонское дерби"! Тьфу ты, простигосподи!
+9
-6
+3
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angry horse
Победы ЦСКА и Динамо 😎
+2
-7
-5
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Иван Новиков
Вся страна за Спартак и Ростов.
+6
-8
-2
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mean machine/
Удачи Зениту!
+5
-12
-7
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