Карпин о словах Талалаева про Комличенко: «Пускай забудет про игроков «Ростова» и рот не открывает. Пусть говорит о своих, если запомнил имена»
Валерий Карпин жестко ответил Андрею Талалаеву после слов о Николае Комличенко.
– Вчера главный тренер «Химок» Андрей Талалаев не совсем корректно сказал по поводу Николая Комличенко, вы наверняка слышали эту фразу. Многих болельщиков она задела. Можете как-то прокомментировать его слова по поводу «растить Комличенко»?
– Могу сказать Талалаеву, чтобы смотрел за своими игроками, разговаривал про своих игроков, если уже запомнил их имена в третий раз – или он просто не успевает запоминать, не знаю.
Пускай говорит о своих игроках, а про игроков «Ростова» пускай вообще забудет и рот не открывает, – ответил главный тренер ростовчан.
Месяц в теплой студии затираешь, месяц работаешь тренером, получаешь пару десятков лямов отступных (конечно делишься с кем надо), нехилый профит
Пусть плюнет мне в глаза тот кто не хотел бы такую работу, тогда он либо идиот, либо последний лицимер
Провокаторы и любители жареного