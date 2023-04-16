Валерий Карпин жестко ответил Андрею Талалаеву после слов о Николае Комличенко.

– Вчера главный тренер «Химок» не совсем корректно сказал по поводу , вы наверняка слышали эту фразу. Многих болельщиков она задела. Можете как-то прокомментировать его слова по поводу «растить Комличенко»?

– Могу сказать Талалаеву, чтобы смотрел за своими игроками, разговаривал про своих игроков, если уже запомнил их имена в третий раз – или он просто не успевает запоминать, не знаю.

Пускай говорит о своих игроках, а про игроков « » пускай вообще забудет и рот не открывает, – ответил главный тренер ростовчан.