Карпин о словах Талалаева про Комличенко: «Пускай забудет про игроков «Ростова» и рот не открывает. Пусть говорит о своих, если запомнил имена»

Теги Ростов Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Валерий Карпин Николай Комличенко Футбол

Валерий Карпин жестко ответил Андрею Талалаеву после слов о Николае Комличенко.

– Вчера главный тренер «Химок» Андрей Талалаев не совсем корректно сказал по поводу Николая Комличенко, вы наверняка слышали эту фразу. Многих болельщиков она задела. Можете как-то прокомментировать его слова по поводу «растить Комличенко»?

– Могу сказать Талалаеву, чтобы смотрел за своими игроками, разговаривал про своих игроков, если уже запомнил их имена в третий раз – или он просто не успевает запоминать, не знаю.

Пускай говорит о своих игроках, а про игроков «Ростова» пускай вообще забудет и рот не открывает, – ответил главный тренер ростовчан.

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133 комментария

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BaltikaSPb
Ответ dreamstep
У Талалаева работа такая, нужно всех запоминать чтобы как очередные отступные получит, на Матч ТВ взяли экспертом )
Хорошая "работа"
Месяц в теплой студии затираешь, месяц работаешь тренером, получаешь пару десятков лямов отступных (конечно делишься с кем надо), нехилый профит
Пусть плюнет мне в глаза тот кто не хотел бы такую работу, тогда он либо идиот, либо последний лицимер
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.ru
тренер сборной делит футболистов на своих и чужих... и сам это признаёт
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last_guard
Валера как всегда набыдлил. Какой бы не был Талалев, он его коллега. Тем более про Комличенко он сказал в самую точку.
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James Voron
Ответ Efim Medvedev
А что за хейт в адрес Карпина начался, прям вот не первый день какие-то высказывания его покоя не дают моралистам? Где-то денег что-ли пообещали? Он вполне культурно ответил на чужое невполне культурное оценочное суждение и началось пок-пок-пок как таких в сборную берут кудах-тах-тах как таких земля носит. Ещё как Терюшков про ассортимент гражданств приплетите и точно поверю, что личным мнением делитесь.
Ответил Карпин нормально, именно так, как желал того вброс Талалаева. Просто тут 90% комментаторов-неженки. Вот и строчат про хамство и почий бред.
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Efim Medvedev
Ответ justburn
А зачем на такое вообще отвечать? Будь выше
если бы не отвечал на такие вопросы, то в инфополе налили бы ещё больше претензий, мол зазнался тренер сборной, ну камон
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brace
Ответ Caniball
Обидно, что им больше не играть в этом сезоне. А в следующем Химок не будет в РПЛ.
Ещё кубок есть, пусть там и встречаются)
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Aлександр Уланов
Карпин красава!
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justburn
Ответ Алекс Мелкумян
Ну все, в следующей встрече Андрюхе с локтя прилетит
А что, британцы назначены судить матч?
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Men77
Ответ Максим Новиков
Карпин и тренер топ по нашим меркам, а уж в словесный батл с ним вступать.. Точно не Талалаеву.
с большим уважениеи отношусь к Карпину, но что за топ тренер без единого трофея?)
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justburn
Ответ Efim Medvedev
это максимально корректный ответ в данных условиях, пушт невозможно на такую жижу отвечать чем-то розовым и с бабочками
А зачем на такое вообще отвечать? Будь выше
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mdaa
Лайк Валере!
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Максим Новиков
Карпин и тренер топ по нашим меркам, а уж в словесный батл с ним вступать.. Точно не Талалаеву.
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brace
Корреспонденты нынче пошли....
Провокаторы и любители жареного
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flegmatichen
Ответ Варлампий Варлампий
Валер, ну так предложи Андрюше выйти раз на раз, тот тебя сложит враз
Андрюше и Савелича будет достаточно )))
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flegmatichen
Ответ Мыкола
Битва физруков)))
Если один физрук вещает из зоны вылета, а второй со второго места, то это как бы физруки разного уровня ))
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Сергей Николаенко
Ответ Balt
Зачем запоминать если через 8 туров новая работа? )
Действительно. Номера запомнил и работай - в каждой команде номера плюс-минус одинаковые.
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Sarumian
Талалаев хотел шуткануть, но получилось как с его командами.
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Spartakus1984
Ответ Данил Кублицкий
А там есть игроки уровня сборной ? И о какой сборной идёт речь , уточните ?!
Сборная России.Про игроков Химок это был сарказм.Еще нужны пояснения?
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Бродяга-симпатяга
Ответ Мыкола
Битва физруков)))
Талалаев не просто физрук а физрук всея Московской области по футболу
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Алар
Ну сказал сказал Талалаев и сказал, а Карпина понесло... Похоже, что для Карпина проще быть быдлом, чем соображать головой!
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Алексей Никитин
Ответ Aleks Abkhalimov
А причем в его интервью был чужой игрок?
Тренер и игрок разве коллеги?
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Caniball
Обидно, что им больше не играть в этом сезоне. А в следующем Химок не будет в РПЛ.
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Мыкола
Битва физруков)))
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Варлампий Варлампий
Валер, ну так предложи Андрюше выйти раз на раз, тот тебя сложит враз
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Direct free kick
Эстонское хамло завоняло
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