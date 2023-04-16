Отрыв «Барселоны» от «Реала» сократился до 11 очков за 9 туров до конца Ла Лиги
«Реал» сократил отставание от «Барселоны» по итогам 29-го тура Ла Лиги.
Команда Карло Анчелотти обыграла «Кадис» (2:0). На ее счету теперь 62 балла, она занимает в таблице второе место.
«Блауграна» сыграла вничью в гостях у «Хетафе» (0:0) и набрала 73-е очко.
За 9 туров до конца чемпионата клубы разделяют 11 очков. Далее «Реал» сыграет с «Сельтой» (22 апреля), а «Барселона» – с «Атлетико» (23 апреля).
Левандовски, Гави, Кунде, Бускетс - играют на топ через матч.
Остальные на очень слабом уровне, должны этим водичку подносить
И гандикап в 11 очков, не растеряют.
Не стоит делать такие комплименты РПЛ. Там всё намного-намного хуже.