Отрыв «Барселоны» от «Реала» сократился до 11 очков за 9 туров до конца Ла Лиги

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хетафе Хави Ла Лига Кадис Футбол

«Реал» сократил отставание от «Барселоны» по итогам 29-го тура Ла Лиги.

Команда Карло Анчелотти обыграла «Кадис» (2:0). На ее счету теперь 62 балла, она занимает в таблице второе место.

«Блауграна» сыграла вничью в гостях у «Хетафе» (0:0) и набрала 73-е очко.

За 9 туров до конца чемпионата клубы разделяют 11 очков. Далее «Реал» сыграет с «Сельтой» (22 апреля), а «Барселона» – с «Атлетико» (23 апреля).

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68 комментариев

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Carver
Ответ barsafun
Рафинья, фати, торрес, гарсия, умтити, лангле, тринкао, роберто, алонсо, дест. От всех нужно избавиться летом.
А может, просто тренера взять?
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RMFC12
Реалу надо было видьярреал обыгрывать тогда кто знает
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Lindeman
Ответ ZaSvabody
Без 5 игроков основы играли не очень. Но лучше, чем 90% игр Мадрида. Барселона досрочный чемпион и может себе позволить эксперименты, типа Бальде на позиции вингера и Ферран в полузащите.
Что? Какой досрочный чемпион? Ещё пару таких игр и с чемпионством можно попрощаться при том как ещё Реал набирает ход.
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Анвар Масимов
надеемся что Педри и Де Йонг восстановятся к котлетам
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инна витенберг
Не достойна барса выиграть л.лига
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Barcelona For Life83
Нападение нет у Барсы. Один Левандовский ничего не сможет. Больно смотреть на такую атаку.
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дамьен
Эх, а если б Вильярреал выиграли...
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ZaSvabody
Ответ Lindeman
Кроме 2-ух штанг и вспомнить больше нечего. Ужасная игра Барсы
Без 5 игроков основы играли не очень. Но лучше, чем 90% игр Мадрида. Барселона досрочный чемпион и может себе позволить эксперименты, типа Бальде на позиции вингера и Ферран в полузащите.
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Goofts
Ответ фан Барсы
Бальде обводит лучше чем Рафинья и Фати вместе взятые.
Бальде, Дембеле, де Йонг, Педри, Араухо, Кристенсен, Тер Штеген - СуперТоп уровень.
Левандовски, Гави, Кунде, Бускетс - играют на топ через матч.
Остальные на очень слабом уровне, должны этим водичку подносить
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ M93
Если даже Барселона и поплывет, то все равно вряд ли упустит весь отрыв. Реал сам виноват в том, что проиграл эту Ла Лигу. Победа была упущена не в матче с Барселоной, а середняками и аутсайдерами и особенно в домашних матчах.
Самое досадно, что очень много не обязательных потерь очков допустили сливочные
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Aquasergio Channel
барса чемпион
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Ольга Жданова
13 очков от Атлетико
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Алексей Муравьёв
Ответ Michael_the_creator
Какой же атакующий футбол стал при Хави, такие зрелищные матчи из тура в тур, истинные чемпионы🤡
Ну сейчас то да, спору нету, но ты учитывай что у Барселоны пол основы в лазарете, по сути все ключевые фигуры из полузащиты, ещё и Дембеле!
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барБИлона в сегунде
Ответ Никита Анохин
так, эксперты, а че по Левандовскому ? совсем плох стал ?
Карим обгонит это бревно, на изи !
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Мурад Гамзаев
А календарь то у барсы не самый проходной
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Никита Анохин
так, эксперты, а че по Левандовскому ? совсем плох стал ?
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Goofts
Совсем скоро у Барсы вернётся де Йонг, Педри, Дембеле
И гандикап в 11 очков, не растеряют.
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Maga Sapar
Ответ фан Барсы
Бальде обводит лучше чем Рафинья и Фати вместе взятые.
Фати и рафинья фейспалм
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Ola BP
Ответ barsafun
Рафинья, фати, торрес, гарсия, умтити, лангле, тринкао, роберто, алонсо, дест. От всех нужно избавиться летом.
Может тогда лучше тренера сменить?
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Maga Sapar
Ответ Garik Babayan
Лева можно сдать на утилизацию.... Фати Ферран и Рафиня просто кашмар...
Ни фига Лева хоть он не Бензема но с норм ЦАП и Вингерами он делает результат и не надо ждать от него Бензема.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Вячеслав Новиков
Очередной блевотный матч не понимаю что строит Хави, мысли ноль, Ла Лига стремительно настигает уровень РПЛ
Сейчас ничего не строит. Сейчас Барселона играет в режиме выживания и ждёт выздоровления травмированных.
Не стоит делать такие комплименты РПЛ. Там всё намного-намного хуже.
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Michael_the_creator
Какой же атакующий футбол стал при Хави, такие зрелищные матчи из тура в тур, истинные чемпионы🤡
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Maga Sapar
Ответ Arman Markosyan 25
Барса своё не упустит конечно, но игра ужасная. 3 матча подряд без голов
А что делать? Да игроки должны забивать и все такое не не могут. Без педри дембеле де ионг ни могут. Без них вон Реалу проиграли, с ними 3 победы в эль классико и всегда матч хотя бы одним голом. Надо избавляться от Ферран фати рафинья, Левандовски вообще не там играет где надо. Самое главное они не пропускает. Посмотрим что дальше будет.
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barsafun
Ответ Garik Babayan
Лева можно сдать на утилизацию.... Фати Ферран и Рафиня просто кашмар...
Рафинья, фати, торрес, гарсия, умтити, лангле, тринкао, роберто, алонсо, дест. От всех нужно избавиться летом.
+6
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madrilenos
Ответ M93
Если даже Барселона и поплывет, то все равно вряд ли упустит весь отрыв. Реал сам виноват в том, что проиграл эту Ла Лигу. Победа была упущена не в матче с Барселоной, а середняками и аутсайдерами и особенно в домашних матчах.
Мадрид потерял 11 очков у себа дома с командами ниже 4 места в таблице. так что винить тут можно только себя конечно
+10
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