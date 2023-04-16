Отрыв «Барселоны» от «Реала» сократился до 11 очков за 9 туров до конца Ла Лиги

«Реал» сократил отставание от «Барселоны» по итогам 29-го тура Ла Лиги.

Команда Карло Анчелотти обыграла « » (2:0). На ее счету теперь 62 балла, она занимает в таблице второе место.

«Блауграна» сыграла вничью в гостях у « » (0:0) и набрала 73-е очко.

За 9 туров до конца чемпионата клубы разделяют 11 очков. Далее « » сыграет с «Сельтой» (22 апреля), а « » – с «Атлетико» (23 апреля).