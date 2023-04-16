Роман Ротенберг заявил, что всю жизнь работает, чтобы приносить пользу своей стране.

Ранее стало известно, что он стал главным тренером сборной «России 25». Тренерский совет утвердил его единогласно.

«Эмоции переполняют, всю жизнь я работаю, чтобы приносить пользу своей стране, и я горжусь этим.

Это только начало, надо доказать делом – мы соберем самую сильную сборную, которую только возможно собрать, чтобы показать самый высокий уровень хоккея, самый высокий результат. Потому что это открывает нам окно в будущие чемпионаты мира, на Олимпиады.

Это наша сборная, это самое важное, что у нас есть, и мы, патриоты своей страны, гордимся этим.

Надо сказать огромное спасибо за доверие руководству Федерации хоккея России, лично , всем, кто в тренерском совете, нашим великим ветеранам, которые поддержали меня.

Мы сделаем все, чтобы показать самый яркий хоккей в лучших советских традициях – то, что вы видели в СКА, только еще лучше сделаем», – сказал главный тренер сборной «России 25» и СКА Ротенберг.