Ротенберг о «России 25»: «Всю жизнь работаю, чтобы приносить пользу своей стране. Сделаем все, чтобы показать самый яркий хоккей в лучших советских традициях»

Теги СКА ФХР Владислав Третьяк КХЛ ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг ТАСС сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что всю жизнь работает, чтобы приносить пользу своей стране.

Ранее стало известно, что он стал главным тренером сборной «России 25». Тренерский совет ФХР утвердил его единогласно.

«Эмоции переполняют, всю жизнь я работаю, чтобы приносить пользу своей стране, и я горжусь этим.

Это только начало, надо доказать делом – мы соберем самую сильную сборную, которую только возможно собрать, чтобы показать самый высокий уровень хоккея, самый высокий результат. Потому что это открывает нам окно в будущие чемпионаты мира, на Олимпиады.

Это наша сборная, это самое важное, что у нас есть, и мы, патриоты своей страны, гордимся этим.

Надо сказать огромное спасибо за доверие руководству Федерации хоккея России, лично Владиславу Третьяку, всем, кто в тренерском совете, нашим великим ветеранам, которые поддержали меня.

Мы сделаем все, чтобы показать самый яркий хоккей в лучших советских традициях – то, что вы видели в СКА, только еще лучше сделаем», – сказал главный тренер сборной «России 25» и СКА Ротенберг. 

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48 комментариев

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Sever12
Самая большая польза для страны была бы, если бы вся ваша диаспора сгинула в ад....
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BenderRodri
Ответ МТБ
Это почти как Россия 23, только на 2 больше
Гуф перелогинься
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anshef
Остановите уже их, а то от ихней работы скоро денег в стране не останется, все заработают Ротенберги.
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DenJD
Таки да,
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Алекс Баландин
Сколько ж можно дрочить на советский хоккей? Он был прекрасен в свое время, но уже и сам хоккей поменялся сильно. Пока мы гоняемся за фантомами прошлого, в настоящем пустота
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Savardus
Россия 25 звучит, как спин-офф телеканала Россия-24
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jonnysilverhand01
Ничего Рома, старшие твои может уже и не увидят, но отвечать за их поступки придётся тебе !
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Василий Батарейкин
Ответ Игорь М.
Так он системно будет всех тренировать, начиная с U-5 и заканчивая U-55))))
я к нему не пойду!!!!!! Даже не зовите!
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Василий Батарейкин
А-ха-ха!!!!! Прочитал заголовок - дальше читать бессмысленно!!!!!!!
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Андрей Нетребко
Этому кошмару нет конца
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Евгений Лифшиц
Ответ evil
Что не смеётесь? Не смешно? Это Россия © Рома ещё дядю Вову заменит, лет так через 15
за что нас господь так любит...
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vvl
и что сделал мальчик для нашего хоккея??? к сожелению хоккей тоже уже у ротенбергов и лизоблюдов при них
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lightrip
В лучших советских традициях кое-кто присел бы с конфискацией
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Куприн
Просто в личную собственность весь российский хоккей прибрал человек, никакого отношения к нему не имеющий.
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vitygan
Интересно, а кто возглавит сборную тех, кому за 25?
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Andrew Petrov
мда,о времена...о нравы,Третьяк маразм десятилетия,Рома буратино века🤗
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МТБ
Это почти как Россия 23, только на 2 больше
+2
0
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дурной сходненский гребист
история все расставит. в канаве будут ваши "успехи"
+3
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Alexander
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха? (Третьяка)
За то, что хвалит он Кукушку.
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Антон Савельев
Россия 24, россия 25. Пойду ка домен россия 26 займу, а вдруг )
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pantriashvili
Что такое «Россия 25» ?
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Pushkin Sasha
А работа на пользу страны заключается в семейном подряде на избавление страны от лишних денег?
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GromwuD
он похоже сам в это верит.... я в шоке
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Atsuktuvas
Рассказы об успехах во всех отраслях уже опережают лучшие советские традиции.
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Старый Негр
Папа может, папа может
Всё что угодно!
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