33-летний Кроос продлит контракт с «Реалом» до лета 2024 года

Тони Кроос продлит контракт с «Реалом» до 30 июня 2024 года.

По данным Marca, немцу предложили продлить соглашение еще год назад, но он взял время на размышления.

Теперь Кроос заявил о готовности продлить контракт. Тони выступает за мадридский клуб с лета 2014 года.

В этом сезоне 33-летний хавбек провел за « » 40 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.