33-летний Кроос продлит контракт с «Реалом» до лета 2024 года
Тони Кроос продлит контракт с «Реалом» до 30 июня 2024 года.
По данным Marca, немцу предложили продлить соглашение еще год назад, но он взял время на размышления.
Теперь Кроос заявил о готовности продлить контракт. Тони выступает за мадридский клуб с лета 2014 года.
В этом сезоне 33-летний хавбек провел за «Реал» 40 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.
вообщем очень рад, что он есть в Реале
На моей памяти в Мадриде только 2 человека могли так контролировать и вести игру, это Зизу и инопланетный Лукито))) Космическая связка, по другому и не скажешь.