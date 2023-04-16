33-летний Кроос продлит контракт с «Реалом» до лета 2024 года

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Футбол

Тони Кроос продлит контракт с «Реалом» до 30 июня 2024 года.

По данным Marca, немцу предложили продлить соглашение еще год назад, но он взял время на размышления.

Теперь Кроос заявил о готовности продлить контракт. Тони выступает за мадридский клуб с лета 2014 года.

В этом сезоне 33-летний хавбек провел за «Реал» 40 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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51 комментарий

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AF007
Ответ Los Galácticos
Кроос, Каземиро, Модрич > Хави, Бускетс, Иньеста.
Надо заскринить наверное на случай, если кто-то (например ты) опять начнёт рассказывать, что у криштика никогда не было таких партнёров, как у Месси
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Mustang Shelby
Отличная новость за одно тони поиграет в новом стадионе
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Ruslan3132
Отлично! Кроос в порядке
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футбольщик
Помню играл ФИФА 08 если не ошибаюсь, то играя в режиме менеджера, рейтинг Крооса развивался свыше 90. Не обманули создатели игры))
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Владимир Голованов
Ответ Бауржан Тазабеков
как же ты живёшь интересно , что при любой новости связанной с Реалом одним из первых прибегаешь что-бы поднагадить
Как бы он вообще жил без Реала, бедолага, скучно и однообразно)
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GuruFutbola
Гави будет доволен, что его игрушка останется с ним еще на один год)
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Серый
Ответ Artem Piatkov
Можно до лета 2025 Объективно Реал не найдёт сейчас лучше на трансферном рынке/ не сможет купить Достаточно посмотреть на ценник за Беллингема (100+) чтобы понять, что легче убедить Крооса поиграть ещё 2 сезончика на благо клуба
они не продлевают с ветеранами больше чем на год
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Lindeman
Ответ Сикарио
Причем настоящий чемпион мира.
А ненастоящий это как? Как Курицын рассказывающий, что он выиграл мистер Олимпия?
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Betonomeshalka
Ответ Екн Лор
По трофеям именно так. Ещё Бейл-Роналду-Бензема>МСН
Как фанат Реалу могу сказать, что на пике MSN был сильнее BBC, а вот Модрич-Кроос-Казимиро для меня точно лучше, чем Хави-Иньеста-Бускетс
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Alexshara
вот это хорошая новость, один из лучших пз последних лет, культура паса топ, удары топ, видение поля топ, да может не самый быстрый, ну и не был ни когда
вообщем очень рад, что он есть в Реале
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Мыло "судейское"
хорошая новость для Мадрида! Кроос - лучший футболист этого реала...
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John Smith
Ответ Антон Мамонтов
Хаби Алонсо на мой взгляд не уступает им.
Хаби был очень хорош, но как мне кажется, он был больше разрушитель, с хорошим исполнением стандартов.
+1
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Антон Мамонтов
Ответ John Smith
Кроос - немецкая машина. Не самая быстрая, но очень надежная. На моей памяти в Мадриде только 2 человека могли так контролировать и вести игру, это Зизу и инопланетный Лукито))) Космическая связка, по другому и не скажешь.
Хаби Алонсо на мой взгляд не уступает им.
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John Smith
Кроос - немецкая машина. Не самая быстрая, но очень надежная.
На моей памяти в Мадриде только 2 человека могли так контролировать и вести игру, это Зизу и инопланетный Лукито))) Космическая связка, по другому и не скажешь.
+4
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R.galimbekovais@gmail.com
Урррааа
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Val Smith
Ответ Denis242424
Продадут. В другой клуб. им нужно деньги выручить за него по максимуму. Санчо вон не продавали, потом МЮ все-таки купил за приличные деньги, хотя он начал сдуваться. А в МЮ он совсем заглох. Теперь Боруссия не будет тянуть.
У Сити Гюндоган уходит, могут раскошелиться.
+1
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Эрик Оганезов
Ответ Екн Лор
По трофеям именно так. Ещё Бейл-Роналду-Бензема>МСН
хоть википедию зашел что ли, посмотрел у кого сколько трофеев )
+7
-1
+6
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Сикарио
Ответ Mikas7
чемпион мира
Причем настоящий чемпион мира.
+12
-4
+8
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Blue Monster
Хорошие новости, было бы очень жаль, если бы такой мастер так рано завершил карьеру
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Сергей Ямковой
Всего 33? Что-то думал что он одногодка Модрича
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Toni_Montana
Ответ Rio de Janeiro
КроосМодрич>ХавиИньеста
27 лет, на сайте с 2020. Честно говоря, и сказать больше нечего) футбол года с 2017 смотришь
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ARIGAMI ARIGAMI
Ура
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-1
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M93
Следующая такая новость должна быть про Модрича.
+5
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Андрей Хенто
Прекрасная новость, еще как минимум год мы будет наслаждаться футболом в лице гениев Модрича и Тони Крооса.
+17
-1
+16
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Бывший Дядя Федор
Ответ Madridistas
Сюда еще всё таки Каземиро))
Плюс Начо. Всех надо продлевать
+34
-1
+33
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