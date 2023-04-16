Россия может сыграть с Камеруном дома в этом году
Сборная России может провести товарищеский матч с Камеруном.
По данным «Спорт-Экспресса», матч может пройти в России до конца этого года.
Напомним, в начале апреля президент РФС Александр Дюков допустил проведение матчей с командами из Африки.
23 марта сборная России на выезде сыграла вничью против Ирана (1:1), а 26 числа в Санкт-Петербурге обыграла Ирак (2:0).
Я так писал.
Папа камерунец?
В чем проблема?
там таких сладеньких любят
Эта позиция = неверию в нашу победу !