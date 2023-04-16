Россия может сыграть с Камеруном дома в этом году

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Футбол

Сборная России может провести товарищеский матч с Камеруном.

По данным «Спорт-Экспресса», матч может пройти в России до конца этого года.

Напомним, в начале апреля президент РФС Александр Дюков допустил проведение матчей с командами из Африки.

23 марта сборная России на выезде сыграла вничью против Ирана (1:1), а 26 числа в Санкт-Петербурге обыграла Ирак (2:0).

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52 комментария

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А.Э.РАСИМ
Ответ RokeSantaCruz
У Мбаппе мама из Алжира, так что он не дарование Камеруна
Камерунский народ.
Я так писал.
Папа камерунец?
В чем проблема?
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Алексей Ильин
Ответ alexey alexeev
в европу вали, тoлеpаст там таких сладеньких любят
Мда, боюсь тебе уже ничего не поможет. Только термы
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Марат Адилов
Ответ RokeSantaCruz
У Мбаппе мама из Алжира, так что он не дарование Камеруна
а причем тут мама, когда папа из камеруна?
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Алексей Ильин
Ответ Andrew Chepaylo
Мне кажется это просто рофл как в "Жмурках"
Как оказалось по его ответу - нет
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Сергей Кильцов
Отличная новость!
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Lazarevsky
Интересно сколько они попросят за этот товарняк. Бусы и зеркальце - это понятно, но..
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Геннадий Тимченко
Ответ alexey alexeev
в европу вали, тoлеpаст там таких сладеньких любят
а шо - Россия не Европа❓🤔
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Не уверен!!
Ответ Kulich
В африканскую конфедерацию надо переходить, там полконтинента в списке дружественных стран
А вторая в нейтральном?
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B_Boris
Ответ llolishe
Сыграть с теми кто обыграл Бразилию на ЧМ-отличная идея
А смысл? 🤷🏻 Сборную надо бы распустить, эти игроки все равно не сыграют в официальных матчах.
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alexey alexeev
Ответ Алексей Ильин
До сих пор жить стереотипами уровня "африканцы - людоеды" - вот это отскок прорыва. Или прорыв отскока
в европу вали, тoлеpаст
там таких сладеньких любят
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Andrew Chepaylo
Ответ Алексей Ильин
До сих пор жить стереотипами уровня "африканцы - людоеды" - вот это отскок прорыва. Или прорыв отскока
Мне кажется это просто рофл как в "Жмурках"
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OldRedWhite
Ответ Ростовский
В Азии больше половины. А из чемпионата Саудовской Аравии собираются делать топ лигу со звёздами. То есть будет с кем соревноваться в Азиатской ЛЧ.
Знаете , при всем уважении , мерзости Вы пишите !
Эта позиция = неверию в нашу победу !
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Jason Kidd
Может сыграть, а может не сыграть.
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Николай Викторо
Главное чтобы дома играли. А то в Африку уедут, их заманят там на дружеский ужин каконить и сожрут в процессе.
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Человек из футбола
Камерун против Северной Африки
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А.Э.РАСИМ
Ответ RokeSantaCruz
У Мбаппе мама из Алжира, так что он не дарование Камеруна
Разве Мбаппе еврей?
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А.Э.РАСИМ
Ответ mancity111
Это шутка, мужик
Да.Я посмеялся от души.
+2
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Ростовский
Ответ alexey alexeev
товарняк с людоедами раз в год это уже прорыв или еще отскок?
Людоеды из клубов топ лиг Европы.
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Алексей Ильин
Ответ alexey alexeev
товарняк с людоедами раз в год это уже прорыв или еще отскок?
До сих пор жить стереотипами уровня "африканцы - людоеды" - вот это отскок прорыва. Или прорыв отскока
+7
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+6
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Ростовский
Ответ eyeballerswow
кто обещал
Главы стран и организаций Запада.
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-4
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Ростовский
Ответ Sabaka Sabaka
ага, китайцы тоже топ лигу уже сделали, теперь эти обещают.
Китайцы сами себя закопали жесточайшим лимитом. Саудиты другой путь взяли.
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-5
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ А.Э.РАСИМ
Камерунский народ дал мировому футболу звезд первой величины. Роже Милла, Тома Н’Коно, Самюэль Это’О, Маканаки, Омам Бийик, Ригобер Сонг, Килиан Мбаппе. Это интересный матч
Это’О проведёт по тайму за обе команды по старой памяти🤓
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eyeballerswow
Ответ Ростовский
Я не понял, а как же обещанная изоляция России?!
кто обещал
+1
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Sabaka Sabaka
Ответ Ростовский
В Азии больше половины. А из чемпионата Саудовской Аравии собираются делать топ лигу со звёздами. То есть будет с кем соревноваться в Азиатской ЛЧ.
ага, китайцы тоже топ лигу уже сделали, теперь эти обещают.
+2
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SPRKT
Ответ Kulich
В африканскую конфедерацию надо переходить, там полконтинента в списке дружественных стран
желательно, физически
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