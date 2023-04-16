Сборная России может провести товарищеский матч с Камеруном.

По данным « », матч может пройти в России до конца этого года.

Напомним, в начале апреля президент РФС Александр Дюков допустил проведение матчей с командами из Африки.

23 марта сборная России на выезде сыграла вничью против Ирана (1:1), а 26 числа в Санкт-Петербурге обыграла Ирак (2:0).