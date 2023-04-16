Геннадий Орлов: «Дзюба по духу не ленинградец, он был не свой. В Петербурге надо быть культурным, благородным, а Артем – эгоист»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Данни премьер-лига Россия Николас Ломбертс Геннадий Орлов Футбол

Геннадий Орлов считает, что Артем Дзюба никогда не был своим в Санкт-Петербурге.

«Когда Дзюба, последние несколько лет, выходил на «Газпром Арену», часть фанатов ему не аплодировала. Он был не свой.

Артем по духу не ленинградец. Были легионеры, например, Данни и Ломбертс – они прикипели к городу, их полюбил народ.

Чтобы добиться расположения народа в Петербурге, надо быть культурным, благородным человеком. А Дзюба – ярко выраженный эгоист.

Он любит себя в футболе. Он импульсивный. Да, он может, но когда ему это сильно надо», – сказал комментатор и журналист Геннадий Орлов.

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176 комментариев

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Sergeev55
Ответ rigobersong
Такими культурными как Денисов?:)
Токо хотел сказать, прям с языка снял!
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.ru
В Петербурге надо быть культурным, благородным...
и иногда вспоминать этимологию слова... гопники
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-DF-
Сплелись в экстазе хейтеры Орлова, Зенита, Петербурга и Дзюбы )
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Lavochkin12
https://gigi.click/thumb.php?id=1815648
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Bonya13
Дзюба с Семаком не попрощался, руку не пожал. Ушёл по английски. А Чубайс попрощался с н.а.ё.б.а.н.н.ой страной при отъезде?
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С детства болел за Баварию
Дед на старости курить шалфей что-ли начал?
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Честный контроль
В Петербурге надо быть культурным, благородным аки Шнур
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Pasa Muromcev
А куда бы отправить самого Орлова,чтобы не обижать местный народ?
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Гекдениз Кардениз
Гена как всегда морозит херню все поколение Аршавина как дети фавелл только русских фавелл) Денисов,Шава,Быстров, до этого Владик Радимов все быдлили по разному в свое время
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txk55jchty
Как беглов надо быть 👌👌👌
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Федя Букин
Вспомнился диалог о духовности, из фильма Духless😏
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Варлампий Варлампий
Задача форварда - забивать голы. Открываем таблицу лучших бомбардиров чемпионатов России за всю историю. Удивляемся нашему герою на первом месте, Дзюба - это Гретцки от РПЛ. А все парашники ему просто завидуют
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elkipalki
Напомним, что по информации из источников, которым можно доверять. Жена орлова сбила человека насмерть. Высокие чины, связанные с одним клубом, его жену отмазали. С тех пор орлов выслуживается перед ними. Вот это культура, вот это благородство.
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VintDV
Шнур подтвердит 🤣😉
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filippa
он Рио с Питером не перепутал ?
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Костя Кот
культурный Рома Широков
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Strepto
Про культуру очень смешно слышать от Орлова
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Алексей Полиенков
Ответ Алексей Александрович
Позорище!!! Почему так не говорил когда он играл за Зенит забивал и тащил клуб,то есть не ненавидел его но терпел, а теперь можно желочь свою лить! Кто петербужец то там у вас Малком,Клаудинью ? Да ты им дай зп на 100 тысяч меньше они первом же рейсом в Бразилию улетят
А у них всегда так. Пока игрок пользу приносит, он свой. Как из Зенита ушёл - так сразу плохой.
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Ковид 07.10.52
Чтобы добиться расположения народа в Петербурге, надо быть культурным, благородным человеком...
Теперь я понял, почему питерская клика (это объединение для модернатора) покинула родной город и оккупировала кремль....их жители выгнали...так как они не были культурными и благородными....Забирайте обратно, они для вас уже исправились...вечного чемпиона сделали...
+2
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prosto D.
А в моё время Петербург называли "пивной столицей" - пивом торговали даже ночью, а туалетом был любой двор, даже на Невском.
+4
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Иван Ларин
прапорщик задов и вовка питерский да подтвердят.
+1
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Старый Негр
Старый живёт в своей реальности - в ещё советском Ленинграде) Кто-нибудь, объясните ему, что времена уже другие и "культура и благородство" - это не про нынешнюю столицу ворья при власти
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oliknep
помню читал воспоминания Риксена о золотом зените и удивлялся каким культурным и высокообразованным было то поколение игроков. как после светских раутов слегка пол хмельком выходили на утренний променад (тренировку) так , что даже тренер не выдерживал высокой ДУХовности и покидал тренировку
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Катя СПб
Ответ Эндрю81
’’Ваша логика’’ или мужская - обычная. Хотите дискутировать на равных - почитайте что-нибудь базовое по логике. Как-то неудобно даже.
Нет мужской и женской логики. Как и математики, физики. Есть ваша извращенная логика, которая определяет культурность количеством забитых и незабитых голов. Не расстраивайтесь, люди с этим живут.
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Toni_Montana
После Путина отмываться будете всем городом. Лет 10 минимум
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