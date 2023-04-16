Геннадий Орлов: «Дзюба по духу не ленинградец, он был не свой. В Петербурге надо быть культурным, благородным, а Артем – эгоист»
Геннадий Орлов считает, что Артем Дзюба никогда не был своим в Санкт-Петербурге.
«Когда Дзюба, последние несколько лет, выходил на «Газпром Арену», часть фанатов ему не аплодировала. Он был не свой.
Артем по духу не ленинградец. Были легионеры, например, Данни и Ломбертс – они прикипели к городу, их полюбил народ.
Чтобы добиться расположения народа в Петербурге, надо быть культурным, благородным человеком. А Дзюба – ярко выраженный эгоист.
Он любит себя в футболе. Он импульсивный. Да, он может, но когда ему это сильно надо», – сказал комментатор и журналист Геннадий Орлов.
и иногда вспоминать этимологию слова... гопники
Теперь я понял, почему питерская клика (это объединение для модернатора) покинула родной город и оккупировала кремль....их жители выгнали...так как они не были культурными и благородными....Забирайте обратно, они для вас уже исправились...вечного чемпиона сделали...