3 игры без голов – худшая серия «Барселоны» с 2008 года. Двух нулевых ничьих подряд в сезоне Ла Лиги не было 30 лет

Теги Барселона Хетафе Хави Ла Лига Футбол

«Барселона» в апреле демонстрирует самую низкую результативность за последние 15 лет.

Команде Хави не удается забить на протяжении трех матчей. Она уступила «Реалу» (0:4) в Кубке Испании и сыграла вничью с «Жироной» (0:0) и «Хетафе» (0:0) в Ла Лиге.

В последний раз серия из трех игр без голов у «блауграны» была в апреле 2008 года. Двух сухих ничьих подряд в чемпионате не было с 2005 года (одна в мае, другая в августе), за один сезон – с сентября 1993-го.

Далее «Барселона» примет «Атлетико» – это случится 23 апреля.

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42 комментария

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S.Bernabeu
Чемпионство Барсы в этом сезоне -эта заслуга Реала.Бездарная игра с аутсайдерами, а также у себя дома в этом сезоне, это все сделало Барса чемпионом.
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Сикарио
С матрасами серия продлится))
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Alex Legend
Напоминает весну 2019, когда после вылета из ЛЧ была сумасшедшая серия без побед.
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panteraX
а кто это у нас уже отпуск себе устроил? все мысли об отдыхе походу у половины игроков уже
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Алексей Венедиктов
Ща Мессия из фермер-лиги придет и подправит стату😂
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Кузя Гитарист
Ответ igls54
Это ли не повод заключить контракт с Хави до 2050-го
К этому поводу добавить Месси очередной ЗМ и отправить Спартак впердив .
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ljolik888
Ответ DolJun
а теперь можешь повторить по-русски что ты имел ввиду?
Челси гуд бай - середина таблице вас ждёт. Поэтому и спросил - за кого будешь болеть в лиге чемпионов?
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Cim Bom
так а что барсе тужтится?Чемпионат у них уже в кармане теперь осталось одна мотивация пропустить как можно меньше голов вот и катают по нулям на радость буков. я вот уже который раз в экспресс сую что барса пропустит и каждый раз прогараю.Футбол уже смотреть не хочется,это не футбол а чисто бизнесс.
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Sergeev55
всёравно Реал далеко
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Terrific World
Негрейра out
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Пако
Как хотите, но эта игра была явно не чемпионская.
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Антон Киселёв
Если ещё и Тер Штеген перестанет чудеса творить, то может и титул ЛЛ зависнуть, хотя вряд ли конечно
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Vinnipukh Vinni
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Это всё хитрый план, сейчас ещё сольём АтМД, чтоб подтащить их к Реалу плюс снизится отрыв и появится мотивация у сливочных побороться ещё и за Ла Лигу(или хотя бы не упустить серебро). Тут-то перенапряжение их и накроет, Хави - гений😏 А если серьёзно, быстрее бы ФДЙ, Педри и Дембеле вернулись, сил нет эти мучения смотреть😖
Мучения не только от состава зависят. В этих двух матчах ещё попали на качественные автобусы. Скорее всего, с Педри, де Йонгом и Дембеле было бы примерно то же самое. Может быть, наковыряли бы 1 гол.
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& Co1366
Уже третий год концовка сезона проваливается, а тренеры разные.
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Водяра
Хави автобусник Эрнандес.
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DolJun
Ответ ljolik888
В следущем годы за кого будешь болеть в лиге чемпионов ? Хотя подожди почему только в следущем .
а теперь можешь повторить по-русски что ты имел ввиду?
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&_Bishep_&
Ответ Станислав Л
нужен Месси
Они же выиграли чемпионат Испании. Им нужен кто может помочь добиться успеха в ЛЧ и заработать много денег.
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ljolik888
Ответ DolJun
сейчас бы гордиться победой во вторичном чемпе против одного соперника, который осевого игрока продал перед началом сезона, да еще и с поддержкой судей) что с лицом, юрец?)
В следущем годы за кого будешь болеть в лиге чемпионов ? Хотя подожди почему только в следущем .
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Ваня Шипитко
Ответ Станислав Л
нужен Месси
Нужен Месси и Ривалдо
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&_Bishep_&
Это с Ромарио и Стоичковым что ли?
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Акира_1
Поражение от Реала кастрировало Барселону. бывает. 🤷‍♂️
Уважаемый ветеринар, до того ЭК Барса и без того тяжело играла в атаке, особенно после потери Педри и Дембеле (а затем ещё и ФДЙ)🤡
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Camilo
Безыдейная игра от безыдейного тренера.
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Философ Востока
Это всё ничего. Что больше бесит так это истерики Рафиньи, он думает что он Роналду? Этот то хоть заслужил, а бразил вообще никто по сути.
+6
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Lionel Andres Messi 10
После финального свистка Хави получил от Месси сообщение такого содержания: «Вы сыграли вничью. Вы играли хреново».
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МГЕР
Ответ Станислав Л
нужен Месси
Без него игра безидейная, полностью согласен
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