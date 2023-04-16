3 игры без голов – худшая серия «Барселоны» с 2008 года. Двух нулевых ничьих подряд в сезоне Ла Лиги не было 30 лет
«Барселона» в апреле демонстрирует самую низкую результативность за последние 15 лет.
Команде Хави не удается забить на протяжении трех матчей. Она уступила «Реалу» (0:4) в Кубке Испании и сыграла вничью с «Жироной» (0:0) и «Хетафе» (0:0) в Ла Лиге.
В последний раз серия из трех игр без голов у «блауграны» была в апреле 2008 года. Двух сухих ничьих подряд в чемпионате не было с 2005 года (одна в мае, другая в августе), за один сезон – с сентября 1993-го.
Далее «Барселона» примет «Атлетико» – это случится 23 апреля.
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