«Барселона» в апреле демонстрирует самую низкую результативность за последние 15 лет.

Команде Хави не удается забить на протяжении трех матчей. Она уступила «Реалу» (0:4) в Кубке Испании и сыграла вничью с «Жироной» (0:0) и « » (0:0) в .

В последний раз серия из трех игр без голов у «блауграны» была в апреле 2008 года. Двух сухих ничьих подряд в чемпионате не было с 2005 года (одна в мае, другая в августе), за один сезон – с сентября 1993-го.

Далее « » примет «Атлетико» – это случится 23 апреля.