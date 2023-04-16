«Зенит» опережает «Ростов» на 9 очков, «Спартак» сократил отставание до 10 за 7 туров до конца РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов премьер-лига Россия Футбол

«Зенит» сохранил 9-очковый отрыв от «Ростова» после 23-го тура Мир РПЛ.

Клубы сыграли вничью на «Ростов Арене» – 0:0. У петербуржцев теперь 55 очков, у ростовчан – 46.

Третье место в чемпионате занимает «Спартак», обыгравший «Торпедо» (2:1). У команды Гильермо Абаскаля 45 баллов. Следом идет ЦСКА с 44 очками – армейцы одолели «Урал» (2:1).

22 апреля «Зенит» примет «Динамо», 23 апреля «Ростов» выступит в гостях у «Урала», а ЦСКА встретится с «Локомотивом», 24 апреля «Спартак» проведет матч против «Краснодара».

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58 комментариев

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EuhenioV
Ответ Otto Kretschmer
Зенит не спартак, по 3 пендаля за тайм не ставят.
Заметьте,пенальти вполне обоснованным,а вот 2-х удалить по надуманным причинам,даже Зенит так договориться не додумается,учитывая общий интеллектуальный уровень его руководства и фанов🤣🤣🤣.
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окосевший йагупоп
Ответ Александр Сырчин
Следующий тур по вывескам хорош.
да там в каждом из семи оставшихся туров есть что посмотреть.
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Otto Kretschmer
Ответ EuhenioV
Оказался полными им..........,при наличии в составе новоиспечённых Россиян с берегов Амазонки.Вы это хотели сказать?🤣
Зенит не спартак, по 3 пендаля за тайм не ставят.
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Levais
Ответ Любовь Мелехова
А в первом разве лучше было? Карась с самого начала создал нервозную обстановку на поле.
Первый куда ни шло ещё. Второй - абсолютный беспредел, я такого не помню с времён Петтая.
И тут восторженные дебилы будут мне рассказывать про "газпромовский админресурс"?! Известная работница ртом будет мне что-то тут вещать про "давайте объединимся против беспредела"?
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OldRedWhite
Какой парад петербургских дзюбоистов в комментариях )))
Можно подумать в этом чемпионате изначально была хоть какая интрига )))
Чисто дети …
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OldRedWhite
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Вернулись, чтобы править😏
Вас все ещё эта тема увлекает ?
Экие Вы интригоеды ))
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Магомед Саид Амирханов
Ответ alogov
Хотелось бы увидеть новость про то, что Спартак избежал прямого вылета, но увы(
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EuhenioV
Ответ Otto Kretschmer
Зенит полностью переиграл мотивированный Ростов, реализация подвела, 3-4 должен был забивать.
Оказался полными им..........,при наличии в составе новоиспечённых Россиян с берегов Амазонки.Вы это хотели сказать?🤣
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Колбаскер тут
Эта новость должна была выглядеть так. Спартак оторвался от зоны вылета
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Viktoria Petrovskaya
Ответ Ix Ygrek
это Байрамян, Комличенко, Осипенко школьники? или Песьяков?
Это учителя
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Дмитрий Пильщиков
Какой же Ростов беспомощный!
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And-Rover
Чтоб была интрига, нужен проигрыш лидера в ближайшие тура два. А так, пока ни о каком сокращении от лидера говорить смысла нет.
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Sarumian
Ответ Ix Ygrek
это Байрамян, Комличенко, Осипенко школьники? или Песьяков?
Остальным по сколько ?
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Mi}{AH
+9 это очень много, учитывая, что конкурентам Зенита ещё играть между собой, потери очков будут. За 2 место будет заруба.
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Alex-San
Ответ Otto Kretschmer
Да, у Ростова реальный шанс был забить только в добавленное время, а так только Зенит транжирил всё что мог.
А штрафной, который чудом не стал пенальти?
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9черное
Ответ Колбаскер тут
Выиграют. Копа Дель Соль.
Попа дель Боль
+8
-3
+5
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OldRedWhite
Ответ ДудьСдулся
В общем теперь все усилия судей и админресурса Г-прома будут направлены на то, чтобы Зенит стал чемпионом в матче против Спартака 7 мая.
А что это даст и кому ?
Больную психику совсем надо иметь , чтобы в 10-й раз подряд оформить чемпионство именно в матче со Спартаком и получить от этого множественные полюции
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Любовь Мелехова
Ответ Levais
Интересно, у кого-нибудь со спортса хватит яиц написать про абсолютно беспредельное судейство во втором тайме в Ростове?
А в первом разве лучше было? Карась с самого начала создал нервозную обстановку на поле.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Данко Лазович
Комментарий удален модератором
Вместе со старой (old) кукушкой (cuckoo) в кепке?😏
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OldRedWhite
Ответ Точный_пас_Ещенко
Скажите, на спортсе все производные от слова «БОЛОТО» в стоп-листе?)
Вас учить надо ?
Русский язык невероятно богат !
Берите :
Топь , трясина , грязь , торфяник …
+5
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shava72
Ответ Levais
Интересно, у кого-нибудь со спортса хватит яиц написать про абсолютно беспредельное судейство во втором тайме в Ростове?
Я тоже скептически относился к судейству Карасева. Но в целом могу сказать, что отсудил без явных поводов для скандала.
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OldRedWhite
Считайте , считайте , убогие ждуны интриги в чемпионате )))
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Точный_пас_Ещенко
Скажите, на спортсе все производные от слова «БОЛОТО» в стоп-листе?)
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Levais
Интересно, у кого-нибудь со спортса хватит яиц написать про абсолютно беспредельное судейство во втором тайме в Ростове?
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ДудьСдулся
В общем теперь все усилия судей и админресурса Г-прома будут направлены на то, чтобы Зенит стал чемпионом в матче против Спартака 7 мая.
+1
-4
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