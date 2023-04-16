«Зенит» опережает «Ростов» на 9 очков, «Спартак» сократил отставание до 10 за 7 туров до конца РПЛ
«Зенит» сохранил 9-очковый отрыв от «Ростова» после 23-го тура Мир РПЛ.
Клубы сыграли вничью на «Ростов Арене» – 0:0. У петербуржцев теперь 55 очков, у ростовчан – 46.
Третье место в чемпионате занимает «Спартак», обыгравший «Торпедо» (2:1). У команды Гильермо Абаскаля 45 баллов. Следом идет ЦСКА с 44 очками – армейцы одолели «Урал» (2:1).
22 апреля «Зенит» примет «Динамо», 23 апреля «Ростов» выступит в гостях у «Урала», а ЦСКА встретится с «Локомотивом», 24 апреля «Спартак» проведет матч против «Краснодара».
И тут восторженные дебилы будут мне рассказывать про "газпромовский админресурс"?! Известная работница ртом будет мне что-то тут вещать про "давайте объединимся против беспредела"?
Можно подумать в этом чемпионате изначально была хоть какая интрига )))
Чисто дети …
Экие Вы интригоеды ))
Больную психику совсем надо иметь , чтобы в 10-й раз подряд оформить чемпионство именно в матче со Спартаком и получить от этого множественные полюции
Русский язык невероятно богат !
Берите :
Топь , трясина , грязь , торфяник …