«Зенит» опережает «Ростов» на 9 очков, «Спартак» сократил отставание до 10 за 7 туров до конца РПЛ

«Зенит» сохранил 9-очковый отрыв от «Ростова» после 23-го тура Мир РПЛ.

Клубы сыграли вничью на «Ростов Арене» – 0:0. У петербуржцев теперь 55 очков, у ростовчан – 46.

Третье место в чемпионате занимает « », обыгравший «Торпедо» (2:1). У команды Гильермо Абаскаля 45 баллов. Следом идет с 44 очками – армейцы одолели «Урал» (2:1).

22 апреля « » примет «Динамо», 23 апреля «Ростов» выступит в гостях у «Урала», а ЦСКА встретится с «Локомотивом», 24 апреля «Спартак» проведет матч против «Краснодара».