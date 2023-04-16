Овечкин – самый ценный игрок «Вашингтона» в сезоне по версии The Athletic, Капризов – «Миннесоты», Сорокин – «Айлендерс»

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Александр Овечкин стал самым ценным игроком «Вашингтона» в сезоне по версии The Athletic.

В список MVP своих команд в сезоне-2022/23 вошли еще два российских хоккеиста.

Кирилл Капризов был признан самым ценным игроком «Миннесоты», Илья Сорокин – «Айлендерс».

«Анахайм» – Трой Терри;

«Аризона» – Клейтон Келлер;

«Бостон» – Давид Пастрняк;

«Баффало» – Расмус Далин;

«Калгари» – Тайлер Тоффоли;

«Каролина» – Себастьян Ахо;

«Чикаго» – Сет Джонс;

«Колорадо» – Нэтан Маккиннон;

«Коламбус» – Джонни Годро;

«Даллас» – Джейк Эттинджер;

«Детройт» – Дилан Ларкин;

«Эдмонтон» – Коннор Макдэвид;

«Флорида» – Мэттью Ткачак;

«Лос-Анджелес» – Анже Копитар;

«Миннесота» – Кирилл Капризов;

«Монреаль» – Ник Сузуки;

«Нэшвилл» – Юусе Сарос;

«Нью-Джерси» – Джек Хьюз;

«Айлендерс» – Илья Сорокин;

«Рейнджерс» – Мика Зибанежад;

«Оттава» – Брэди Ткачак;

«Филадельфия» – Картер Харт;

«Питтсбург» – Джейсон Цукер;

«Сан-Хосе» – Эрик Карлссон;

«Сиэтл» – Винс Дан;

«Сент-Луис» – Джордан Биннингтон;

«Тампа» – Брэйден Пойнт;

«Торонто» – Митч Марнер;

«Ванкувер» – Элиас Петтерссон;

«Вегас» – Алекс Пьетранжело;

«Вашингтон» – Александр Овечкин;

«Виннипег» – Коннор Хеллибак.

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12 комментариев

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Антон Киселёв
Без Капризова вроде и спада по результативности не было, но с другой стороны, кто, если не он
Теперь было бы неплохо заявить о себе в ПО
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Хаскерс
В Тампе - Поинт? Ну, ок.
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Хаскерс
В Тампе - Поинт? Ну, ок.
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FCB1991
Даже не знаю, что смешнее: Овечкин или Цукер.
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Дима Миронов
биннигтон)))
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Rialto
Питтсбург- Цукер? Серьёзно?
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philadelphia7650
ниче не пойму... петухов же обещал техноапокалипсис от зеграса.
и что мы видим? самый ценный - терри, а не зеграс, а сам анахайм идет за бедардом.
где техноапокалипсис-то?))

зы.цукер - это ололо какое-то.
+1
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Crenk
По Факту в Вашингтоне самыми ценными были Карлсон и Орлов
Как только их не стало они Вашингтон потонул
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mr.rooo
Джейсон Цукер самый ценный пингвин? Без него прям никуда?)
+2
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Bulat89
Цукер при Кросби и Малкине?)))
+7
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Dr Gonzo
Список более-менее логичный, но Пойнт вместо Кучерова такое себе. 18 очков отрыва это очень много. Да, Пойнт значительно больше забил, но кто ему эти годы создавал?
+6
0
+6
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Cube Litening C:68X
Почему Ткачук в Оттаве,а не Штюцле?
+2
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