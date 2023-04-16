Овечкин – самый ценный игрок «Вашингтона» в сезоне по версии The Athletic, Капризов – «Миннесоты», Сорокин – «Айлендерс»

Александр Овечкин стал самым ценным игроком «Вашингтона» в сезоне по версии The Athletic.

В список MVP своих команд в сезоне-2022/23 вошли еще два российских хоккеиста.

Кирилл Капризов был признан самым ценным игроком «Миннесоты», Илья Сорокин – «Айлендерс».

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« » – Клейтон Келлер;

« » – Давид Пастрняк;

« » – Расмус Далин;

«Калгари» – Тайлер Тоффоли;

«Каролина» – Себастьян Ахо;

«Чикаго» – Сет Джонс;

«Колорадо» – Нэтан Маккиннон;

«Коламбус» – Джонни Годро;

«Даллас» – Джейк Эттинджер;

«Детройт» – Дилан Ларкин;

«Эдмонтон» – Коннор Макдэвид;

«Флорида» – Мэттью Ткачак;

«Лос-Анджелес» – Анже Копитар;

«Миннесота» – Кирилл Капризов;

«Монреаль» – Ник Сузуки;

«Нэшвилл» – Юусе Сарос;

«Нью-Джерси» – Джек Хьюз;

«Айлендерс» – Илья Сорокин;

«Рейнджерс» – Мика Зибанежад;

«Оттава» – Брэди Ткачак;

«Филадельфия» – Картер Харт;

«Питтсбург» – Джейсон Цукер;

«Сан-Хосе» – Эрик Карлссон;

«Сиэтл» – Винс Дан;

«Сент-Луис» – Джордан Биннингтон;

«Тампа» – Брэйден Пойнт;

«Торонто» – Митч Марнер;

«Ванкувер» – Элиас Петтерссон;

«Вегас» – Алекс Пьетранжело;

«Вашингтон» – Александр Овечкин;

«Виннипег» – Коннор Хеллибак.