Овечкин – самый ценный игрок «Вашингтона» в сезоне по версии The Athletic, Капризов – «Миннесоты», Сорокин – «Айлендерс»
Александр Овечкин стал самым ценным игроком «Вашингтона» в сезоне по версии The Athletic.
В список MVP своих команд в сезоне-2022/23 вошли еще два российских хоккеиста.
Кирилл Капризов был признан самым ценным игроком «Миннесоты», Илья Сорокин – «Айлендерс».
«Анахайм» – Трой Терри;
«Аризона» – Клейтон Келлер;
«Бостон» – Давид Пастрняк;
«Баффало» – Расмус Далин;
«Калгари» – Тайлер Тоффоли;
«Каролина» – Себастьян Ахо;
«Чикаго» – Сет Джонс;
«Колорадо» – Нэтан Маккиннон;
«Коламбус» – Джонни Годро;
«Даллас» – Джейк Эттинджер;
«Детройт» – Дилан Ларкин;
«Эдмонтон» – Коннор Макдэвид;
«Флорида» – Мэттью Ткачак;
«Лос-Анджелес» – Анже Копитар;
«Миннесота» – Кирилл Капризов;
«Монреаль» – Ник Сузуки;
«Нэшвилл» – Юусе Сарос;
«Нью-Джерси» – Джек Хьюз;
«Айлендерс» – Илья Сорокин;
«Рейнджерс» – Мика Зибанежад;
«Оттава» – Брэди Ткачак;
«Филадельфия» – Картер Харт;
«Питтсбург» – Джейсон Цукер;
«Сан-Хосе» – Эрик Карлссон;
«Сиэтл» – Винс Дан;
«Сент-Луис» – Джордан Биннингтон;
«Тампа» – Брэйден Пойнт;
«Торонто» – Митч Марнер;
«Ванкувер» – Элиас Петтерссон;
«Вегас» – Алекс Пьетранжело;
«Вашингтон» – Александр Овечкин;
«Виннипег» – Коннор Хеллибак.
Теперь было бы неплохо заявить о себе в ПО
и что мы видим? самый ценный - терри, а не зеграс, а сам анахайм идет за бедардом.
где техноапокалипсис-то?))
зы.цукер - это ололо какое-то.
Как только их не стало они Вашингтон потонул