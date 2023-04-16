«Челси» начал переговоры с Нагельсманном. Агенты Юлиана уточняли долгосрочные планы и полномочия тренера

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«Челси» начал переговоры с Юлианом Нагельсманном о назначении главным тренером.

По данным The Times, представители спортивного руководства клуба в четверг провели встречу с немецким специалистом, уволенным из «Баварии».

Агентство Sports360, представляющее интересы Нагельсманна, в ходе контактов с «Челси» хотело выяснить долгосрочные планы клуба и объем полномочий Юлиана в случае назначения.

При этом «синие» пока не приняли никаких решений касательно кандидатов. В шорт-листе сейчас до семи тренеров, и менеджеры хотят сперва все проанализировать и лишь затем представить владельцам окончательные рекомендации.

В числе возможных вариантов называются Луис Энрике, Маурисио Почеттино, Лучано СпаллеттиНаполи»), Рубен Аморим («Спортинг»), Венсан Компани («Бернли»), Абел Феррейра («Палмейрас»).

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31 комментарий

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Тони Каскарино
Ответ Алекс Петрович
У меня вопрос нафига было увольнять Тухеля!?
Да хватит уже про Тухеля. Ему большое спасибо за кубки которые он принёс клубу. Но его увольнение меня ни грамм не удивило. Вы матч с Динамо Загреб смотрели? Полный мрак....после которого и был снят Тухель....
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Sarumian
Ответ U
Я бы взял из списка штуки четыре разом. На сезон хватить должно.
7 тренеров это и есть план на сезон.
6 основных и один в запасе.
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Андрей Чесноков
Спалети самое то
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Алекс Петрович
Ответ Ман Сити
Откуда до сих пор берутся адепты этого физрука)
А где берутся адепты бестолковости управления Боули!?
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Ман Сити
Ответ Алекс Петрович
У меня вопрос нафига было увольнять Тухеля!?
Откуда до сих пор берутся адепты этого физрука)
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Алекс Петрович
Ответ TravenS
С ним бы не вышли из группы лч, провалил предсезонку, скандалить начал. Ща подожди и из Баварии попрут через год
А сейчас типо не так!?
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Ansu Fati
Не думаю, что Нагель опустится до того, чтобы возглавить этот цирк))
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Evgen_Hazard
Спалетти ни в коем случае нельзя - нытик и токсик похлеще многих. Вообще кроме Поча и Энрике остальные какой-то мусор и ноунэймы
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London.is.blue
Ответ Акира_1
Мне кажется, единственное, что может волновать тренера Челси в эпоху Боэли - сумма неустойки.
Топовый тренер с такими ресурсами может построить машину.
Не все мечтают о неустойках.
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TravenS
Ответ Алекс Петрович
У меня вопрос нафига было увольнять Тухеля!?
С ним бы не вышли из группы лч, провалил предсезонку, скандалить начал. Ща подожди и из Баварии попрут через год
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The Best
Боули ему опять даст контракт на несколько лет а потом уволит через несколько месяцев,знаем мы его "долгосрочные проекты".Он ведь один из тех людей кто наступает на одни и те же грабли 😪
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brace
Ярмарка открылась, кто следующий?
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Денис Кателин
нынешний Челси и долгосрочный контракт для тренера - звучит как взаимоисключающие вещи.
точнее контракт то может быть долгосрочным, а вот работа...
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dimamak10
Не удивлюсь если Челси уже завтра назначит Энрике чтобы он успел поруководить командой против Реала
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a2wai
Долгосрочные перспективы и Челси это два принципиально разных понятия из-за текущих управленцев. Очевидно, что Боули нужен результат здесь и сейчас, и он не рассматривает долгосрочный вариант развития, а значит бесполезные миллионные траты и увольнения тренеров посреди сезона будут одной из потенциальных перспектив развития клуба до тех пор, пока Боули не разонравится игрушка и он ее не перебросит кому-то другому.

Хотя кто его знает, вдруг в голову Боули перестанет бить моча, и он начнет думать головой.
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А.В.Бубнов
Челенси уже ничто не поможет, такой второсортный шлак заслуживает только полную ликвидацию
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HellLight
долгосрочные планы челси придерживаться выбранного курса боули. пока получается здорово.
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Евгений Лифшиц
Ответ mc-manaman
лэмп может тактично сливать все матчи...
он этим успешно занимается...
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deadjoker
Ну нагель более понятный персонаж нежели Энрике, который уже давним давно не тренировал клубы. Да и для молодого состава лучше подходит.
+4
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U
Ответ QWertY
Очередная карусель. Почему не дать Ламперду трансферы и время для постройки крутой банды?
Фрэнк всего за три игры дошёл от "незаслуженных поражений" до "заслуженных поражений". надо поддержать такой прогресс доверием.
+12
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QWertY
Очередная карусель. Почему не дать Ламперду трансферы и время для постройки крутой банды?
+1
-2
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BigPapa
Юлиан придёт-порядок наведёт!
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Joker17
Ответ mc-manaman
лэмп может тактично сливать все матчи...
1. Слить все матчи
2. Вылетить в Чемпионшип
3. Получить полноценный контракт как тренер, подходящий для Чемпионшипа
4. Профит
+33
-1
+32
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U
Я бы взял из списка штуки четыре разом. На сезон хватить должно.
+5
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Манковский
Нагельсманн уже наверняка ознакомился с долгосрочным планом Боули на пять с половиной месяцев.
+16
-1
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