«Челси» начал переговоры с Нагельсманном. Агенты Юлиана уточняли долгосрочные планы и полномочия тренера

«Челси» начал переговоры с Юлианом Нагельсманном о назначении главным тренером.

По данным The Times, представители спортивного руководства клуба в четверг провели встречу с немецким специалистом, уволенным из «Баварии».

Агентство Sports360, представляющее интересы , в ходе контактов с « » хотело выяснить долгосрочные планы клуба и объем полномочий Юлиана в случае назначения.

При этом «синие» пока не приняли никаких решений касательно кандидатов. В шорт-листе сейчас до семи тренеров, и менеджеры хотят сперва все проанализировать и лишь затем представить владельцам окончательные рекомендации.

В числе возможных вариантов называются Луис Энрике, , (« »), Рубен Аморим («Спортинг»), Венсан Компани («Бернли»), Абел Феррейра («Палмейрас»).