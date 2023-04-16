«Челси» начал переговоры с Нагельсманном. Агенты Юлиана уточняли долгосрочные планы и полномочия тренера
«Челси» начал переговоры с Юлианом Нагельсманном о назначении главным тренером.
По данным The Times, представители спортивного руководства клуба в четверг провели встречу с немецким специалистом, уволенным из «Баварии».
Агентство Sports360, представляющее интересы Нагельсманна, в ходе контактов с «Челси» хотело выяснить долгосрочные планы клуба и объем полномочий Юлиана в случае назначения.
При этом «синие» пока не приняли никаких решений касательно кандидатов. В шорт-листе сейчас до семи тренеров, и менеджеры хотят сперва все проанализировать и лишь затем представить владельцам окончательные рекомендации.
В числе возможных вариантов называются Луис Энрике, Маурисио Почеттино, Лучано Спаллетти («Наполи»), Рубен Аморим («Спортинг»), Венсан Компани («Бернли»), Абел Феррейра («Палмейрас»).
6 основных и один в запасе.
Не все мечтают о неустойках.
точнее контракт то может быть долгосрочным, а вот работа...
Хотя кто его знает, вдруг в голову Боули перестанет бить моча, и он начнет думать головой.
2. Вылетить в Чемпионшип
3. Получить полноценный контракт как тренер, подходящий для Чемпионшипа
4. Профит