«Зенит» не смог обыграть «Ростов» на выезде – 0:0. Карасев отменил пенальти во 2-м тайме
«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) в гостях в 23-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 61-й минуте игры футболист ростовчан Кирилл Щетинин оказался на газоне после подката Дугласа Сантоса, после чего судья Сергей Карасев назначил пенальти в ворота «Зенита». Однако арбитр отменил свое решение после консультации с ВАР
По итогам 23-го тура РПЛ «Зенит» идет на первом месте с 55 очками, «Ростов» занимает 2-е место с 46 очками. «Спартак» идет третьим с 45 баллами.
- Дата проведения
- 16 апреля, 19.00, «Ростов-Арена»
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Ростов –
Песьяков, Лангович (Терентьев, 67), Осипенко, Мелехин (Прохин, 90), Сильянов, Глебов, Миронов (Комаров, 66), Щетинин (Селява, 89), Байрамян, Тугарев, Комличенко (Тошевски, 90).
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Зенит –
Кержаков, Караваев, Чистяков, Ренан, Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Мостовой (Кузяев, 65), Малком, Кассьерра (Сергеев, 78).
А вот за прыжок Щетинина с воплями вверх-и-вперёд и прокат кубарем с переворотами несколько метров по траве от лёгкого касания, которое он сам же организовал, надо награждать "порно-Оскаром"... и жёлтой карточкой за симуляцию.
Как и Комличенко в первом тайме -- когда он в штрафной Зенита ставит подножку защитнику Зенита и тут же сам с воплями валится на траву и руками показывает судье и всем вокруг, какую зарплату он себе хочет за исполнение своего фирменного трюка.
Иначе как объяснить, что он так подсуживал хозяевам? Очень хотел вернуть свое?)
Против любых национальностей можно просто лучше сыграть в наш с тобой любимый вид спорта. Быстрее играть в пас, быстрее бегать, точнее бить.
Понимаю, что это не про твой кружок любителей, но думаю ты осознаешь, что я прав.