«Зенит» не смог обыграть «Ростов» на выезде – 0:0. Карасев отменил пенальти во 2-м тайме

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия онлайны Футбол

«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) в гостях в 23-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 61-й минуте игры футболист ростовчан Кирилл Щетинин оказался на газоне после подката Дугласа Сантоса, после чего судья Сергей Карасев назначил пенальти в ворота «Зенита». Однако арбитр отменил свое решение после консультации с ВАР

По итогам 23-го тура РПЛ «Зенит» идет на первом месте с 55 очками, «Ростов» занимает 2-е место с 46 очками. «Спартак» идет третьим с 45 баллами.

Ростов – Зенит 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
16 апреля, 19.00, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
РостовПесьяков, Лангович (Терентьев, 67), Осипенко, Мелехин (Прохин, 90), Сильянов, Глебов, Миронов (Комаров, 66), Щетинин (Селява, 89), Байрамян, Тугарев, Комличенко (Тошевски, 90).
ЗенитКержаков, Караваев, Чистяков, Ренан, Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Мостовой (Кузяев, 65), Малком, Кассьерра (Сергеев, 78).
Предупреждения:
Клаудиньо (32), Миронов (38), Сильянов (41), Комаров (74).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

235 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
banchik1
Ответ robson-777
Какой же поганый комментатор(((((((
Ого, как питерских корежит. Видимо, неплохой комментатор, надо брать, бгг.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alla Kurbatova
Спасибо нашей команде за невероятные эмоции!!! В первом тайме вообще отлично все играли...за исключением Комличенко...весь стадион скандировал,чтобы его заменили... настоящий пешеход, КПД 0.1, так играть нельзя...молодые игроки отлично смотрелись, Сельянов,Мелёхин,Миронов,Лангович... Зенит, безусловно,играл лучше,даже не буду ничего комментировать... поэтому,они и будущие чемпионы!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей2099
Жёлто-синий лучший!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Прокофьев
Ответ robson-777
Какой же поганый комментатор(((((((
Топил за Ростов, аяяй так же нельзя))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Никитин
Ответ Сергей Волуйский
Тебе нравится игра худших команд РПЛ ??? Мне когда то нравилось смотреть игры на кубок ,,Кожанного мяча" Но то другая тема
Они хотя бы пытаются играть в футбол. Игру Ростова сложно назвать футболом, больше похоже на выклянчивание пенальти, мерзкие фолы, захваты и удары.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Viktor Poljakov
Мой прогноз оправдался: зеньковские бразилы ничего нам не сотворили и 100% предположил, что будет НИЧЬЯ
Победы в следующих турах Ростову навангуешь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Дмитриев
Зенит съездил на рыбалку и поймал карася в мутной воде.)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Компотов
На поле два мяча в двух метрах один от другого - нормально, играем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фрош
Только приехал со стадиона. Очень жаль, что не обыграли Зенит. Сегодня по движению наш Ростов был на голову сильнее. Были отличные моменты. Идем дальше. Команде спасибо за сильный матч.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Волуйский
Ответ Алексей Никитин
Даже Торпедо и Факел пытаются играть в футбол и их игры интересно смотреть, а тут хрен пойми что.
Тебе нравится игра худших команд РПЛ ??? Мне когда то нравилось смотреть игры на кубок ,,Кожанного мяча" Но то другая тема
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Коля Мигодин
Ответ robson-777
Какой же поганый комментатор(((((((
Норм
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Волуйский
Ответ Spartakus1984
никто из других ен бил 14 пенальти)) не всегда количетсво очков отражает игру команды.Но по мне сегодня Ростов играл нормально хоть и груботвато,а как по другому играть против Бразил?
Но и по три пенальти за игру не бил , а бил все заработанные , за исключение одного спорного. Да и ставили эти пенальти дюжина лучших Российских судей. Неужели Ростов так велик , что купил половину судейского корпуса или Комли умнее этой армии судей ??!!! А сегодня играло 11+ простых русских футболистов , не звезд с почти дюжиной лучших южно африканских звезд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Коля Мигодин
Результат, который устроил всех. И Зенит, и Ростов, и Спартак, и Цска
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mahurat
Постарались бы лучше бы Азмуна оставить. Оба до него не дотягивают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
H23
Ответ Миша Миша
Простил карасев зенит. Пенальти был
На повторе было чётко видно, что если и было какое-то касание самим прыгуном из Ростова неподвижной ноги защитника Зенита, то было оно ДО штрафной площадки. За это вообще НИКАКОГО штрафного назначать не следует.
А вот за прыжок Щетинина с воплями вверх-и-вперёд и прокат кубарем с переворотами несколько метров по траве от лёгкого касания, которое он сам же организовал, надо награждать "порно-Оскаром"... и жёлтой карточкой за симуляцию.

Как и Комличенко в первом тайме -- когда он в штрафной Зенита ставит подножку защитнику Зенита и тут же сам с воплями валится на траву и руками показывает судье и всем вокруг, какую зарплату он себе хочет за исполнение своего фирменного трюка.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
valera sknarev
Ответ DaimonD
Да невозможно слушать, откровенно против Зенита топит, так еще и в моментах, которые Карасев правильно рассудил, начинает подвергать сомнению его решения. Днище просто.
Зенит разве команда?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
napoli_14
Ответ El Fenomeno 9️⃣
Зенит даже не пытается скрывать работу с судьями🤡
«Матч не смотри, комменты пиши» 🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksinoz
Ощущение, что в комменты всё фаны Зенита сбежались, поныть.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
napoli_14
Ответ xomamb
Был ли пенальти? Все зависит от обстоятельств. В обычной игре нет. Для Ростова - 100% пенальти. Но только не в ворота Зенита.
Да где ж вас таких выращивают?) Очевиднейше, что нарушение было ДО штрафной. Единственный косяк Карася в этом моменте - это не дал ЖК Дугласу. Пенальти там не было.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данко Лазович
Ответ FromRostov
Ростов не смог обыграть Зенит дома. Но при этом вырвали очко! Ростов вперёд!
Карасеву?
Иначе как объяснить, что он так подсуживал хозяевам? Очень хотел вернуть свое?)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mi}{AH
Стратегически ничья для Зенита неплохой результат, 4 очка из шести на двух подряд сложных выездах скорее хорошо, по игре же конечно такие моменты как у Малкома, Караваева нужно все же реализовывать. Но Ростов бился до последнего, видно было, что выложились полностью.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Coodesnik
Ответ robson-777
Какой же поганый комментатор(((((((
А кто комментировал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abriel
Ответ Vaksinator
полнейшее говно карасев несколько штрафных в пользу Зенита не увидел Малком несколько убойнейших моментов не реализовал Осипенко сожрал Касьерру, а вышедший на замену Сергеев ничего не смог сделать но самое плохое - это то, что из 3 очков взялт только одно надеюсь в следующем туре изнасилуем динамо, вперед Зенит!
скорее утопим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данко Лазович
Ответ Spartakus1984
никто из других ен бил 14 пенальти)) не всегда количетсво очков отражает игру команды.Но по мне сегодня Ростов играл нормально хоть и груботвато,а как по другому играть против Бразил?
клевая у тебя позиция. Не можем обыграть в футбол, давай бить по ногам.
Против любых национальностей можно просто лучше сыграть в наш с тобой любимый вид спорта. Быстрее играть в пас, быстрее бегать, точнее бить.
Понимаю, что это не про твой кружок любителей, но думаю ты осознаешь, что я прав.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Coodesnik
Ответ Vićtor Diaź
Карась в упор не видит нарушения на игроках Зенита 🤡🤡🤡
Ну так заговор же. Империя зла,бабушкины пенсии..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий