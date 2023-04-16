«Зенит» не смог обыграть «Ростов» на выезде – 0:0. Карасев отменил пенальти во 2-м тайме

«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) в гостях в 23-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 61-й минуте игры футболист ростовчан Кирилл Щетинин оказался на газоне после подката Дугласа Сантоса, после чего судья Сергей Карасев назначил пенальти в ворота «Зенита». Однако арбитр отменил свое решение после консультации с ВАР

По итогам 23-го тура РПЛ «Зенит» идет на первом месте с 55 очками, «Ростов» занимает 2-е место с 46 очками. «Спартак» идет третьим с 45 баллами.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ