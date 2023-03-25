Тухель возглавил «Баварию», в Минспорта недовольны посещаемостью РПЛ, Сакамото победила на ЧМ по фигурному катанию и другие новости

1. «Бавария» уволила Юлиана Нагельсманна и назначила Томаса Тухеля главным тренером. Босс мюнхенцев Оливер Кан так объяснил эту внезапную рокировку: «Сильные колебания в игре ставили под сомнение наши цели. Качество команды проявлялось все реже».

2. «Ак Барс» проиграл «Адмиралу» (1:2) в пятом матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина, разрыв стал минимальным: 3-2 в пользу казанцев.

3. В Министерстве спорта РФ выразили недовольство посещаемостью Мир РПЛ на совещании по Fan ID. Там считают, что клубы могли лучше работать с болельщиками.

4. Сборная Франции крупно обыграла Нидерланды (4:0) в 1-м туре отбора Евро-2024, Мбаппе благодаря дублю подвинул Бензема и вышел на 5-е место в списке бомбардиров команды. Бельгия в первой игре при Тедеско разгромила Швецию (3:0) благодаря хет-трику Лукаку. Польша уступила Чехии (1:3), все результаты дня – здесь.

5. НХЛ. «Колорадо» обыграл «Аризону», Ничушкин сделал 2 передачи. «Коламбус» был сильнее «Айлендерс», Сорокин пропустил 5 шайб.

6. Японка Каори Сакамото победила на домашнем чемпионате мира по фигурному катанию, Хэ Ин Ли из Южной Кореи – 2-я, бельгийка Луна Хендрикс – 3-я. Женщины не исполнили ни одного чистого ультра-си.

Американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли ритм-танец, итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри – 2-е, канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье – 3-и.

7. НБА. «Бостон» обыграл «Индиану» и другие результаты.

8. Эмилиано Мартинес и другие игроки сборной Аргентины приложили реплики кубка мира к паху после матча с Панамой, повторив скандальное празднование вратаря после финала ЧМ-2022. А Лаутаро Мартинес объявил минуту молчания для сборной Франции и издевался над Бразилией.

9. Теннис. Андрей Рублев прошел Джей-Джея Вульфа во втором круге «Мастерса» в Майами.

У женщин Варвара Грачева победила Онс Жабер – первый успех россиянки в матче против соперниц из топ-5.

10. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изменит правила с 1 июля: вратарям запретили отвлекать исполнителей пенальти, празднования голов будут учитываться при добавлении времени.

11. Норвежцы Йоханнес Клэбо и Эрик Валнес выиграли командный спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти, де Фабиани и Пеллегрино – 2-е, Амундсен и Скар – 3-и. У женщин победили шведки Эмма Рибом и Йонна Сундлинг, Мире и Калво – 2-е, Гиммлер и Ридзек – 3-и.

Команда Дениса Спицова, Ивана Якимушкина победила в мужской эстафете на чемпионате России, команда Ларькова и Ардашева – 2-я. У женщин выиграла команда Пантриной, команда Сурковой – 2-я, команда Ступак – 6-я.

12. Хоккеисты «Флориды» Эрик и Марк Стаалы отказались надевать ЛГБТ-свитера на разминке перед матчем из-за религии.

13. «Крылья Советов» разгромили сборную Winline Медиалиги (4:0) в благотворительном матче. Собрали 670 тысяч рублей для легенды «Амкала» Финито, игрок борется с лейкозом. Фанаты самарцев заполнили сектор на стадионе и выступили против Fan ID.

Цитаты дня:

Депутат Терюшков: «Матч ТВ» транслирует чемпионаты недружественных стран. Подобный контент – серьезный рычаг в информационной войне коллективного Запада»

«Отправился бы в момент рождения Христа. Или во времена Адама и Евы – посмотреть, как все зарождалось на Земле». Андрей Мостовой о путешествии во времени

«Путин – мастер геополитики, он защищает права России. Для аргентинцев он не диктатор, у нас его считают умным». Защитник «Пари НН» Масоэро о президенте РФ

Ван Гал предпочел Роналду Месси: «У Криштиану больше титулов, он более командный игрок. Лео может быть лучшим футболистом, но нужно играть как команда»

Комличенко о Тегеране: «Все на очень низком уровне в бытовом плане. Качество продуктов такое... С интернетом мучились – в комнате ничего не ловило»

Эван Бейтс об отсутствии россиян на ЧМ: «Фигурное катание сейчас в прекрасном состоянии, уровень конкурентности высокий во всех дисциплинах»

Джо Байден: «Мне нравятся канадские команды, кроме «Торонто» – они победили «Филадельфию». Если бы я этого не сказал, спал бы сегодня один»

Александр Зинченко: «Я благодарен «Уфе» за все, что клуб для меня сделал. Но теперь не хочу вспоминать о том времени»

Елена Вяльбе: «Мое глубокое убеждение, что без флага и гимна мы не должны ехать ни на какие Олимпийские игры»