Тебас о критике матча в Майами: «Европа – удивительный континент. У нас полно американского фаст-фуда, но играть за границей мы не хотим, потому что это «нарушает традиции»

Глава Ла Лиги отреагировал на критику за проведение матча в США.

УЕФА ранее в качестве исключения разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу» сыграть матч в рамках Ла Лиги в Майами.

«Что нам нужно сделать, так это установить правила. Можно [установить ограничение], чтобы за границей проводилась всего одна игра в каждой лиге – и тогда проблем не будет, и это поможет нам в конкуренции с американскими лигами.

Европа, по-моему, удивительный континент. У нас полно американского фаст-фуда, у нас нет ни одной европейской технологической компании. И у нас есть кое-что хорошее, а именно футбол, но мы говорим: «Давайте не будем играть за границей, это нарушает традиции», – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Тебас о матче «Барсы» и «Вильярреала» в США: «Поможет Ла Лиге в конкуренции с американскими лигами. Мы принесли за границу испанскую культуру, язык, так почему бы и не футбол?»