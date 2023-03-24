«Адмирал» победил «Ак Барс» и сократил отставание в серии – 2-3

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Николай Чебыкин Хоккей

«Адмирал» обыграл «Ак Барс» (2:1) в пятом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина.

Победный гол забил нападающий Николай Чебыкин.

Таким образом, команде тренера Леонида Тамбиева удалось сократить отставание в серии – 2-3.

Шестой матч состоится 26 марта во Владивостоке.

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41 комментарий

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ALEKS66
Позорная лига-где все делается для победы газпрома. Тренер русофоб-латыш-называет нашу страну колхозом "рассвет"-с командой уровня вхл бодается с -типа-крутым барсом. Вот в этом все это дерь..о.Лига для особо одаренных по уму-которые верят и думают что в ней все по чесноку. Кстати-не мешает Адмирал проверить на допинг-больно подозрительно быстро бегает команда-больше всех летающая и меньше всех играющая и знающая что это такое-игра в хоккей. Так-пытаются всех забодать-и только. Причем две пятерки еле на коньках стоят.
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Игорь Климов
Ждём 3:3 в серии после матча во Владивостоке!
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Ыжык
Ответ The next One
Там дела не в игре от обороны в том что Серебряков просто очень круто играет если у Торпедо был бы такой вратарь они пару игр точно бы выигиали.
Серебряков конечно крут, это безусловно. Но если бы Адмирал побежал в атаку, как Торпедо, все бы закончилось 4:0 в серии. Мне кажется что хорошая команда должна уметь и обороняться и атаковать, одной атакой или обороной ничего не выйграть. Думаю что Ларионов придет к этому.
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Ан-12
Ак Барс, добро пожаловать во Владивосток!👍
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Dr Gonzo
Ответ wolf 100
это проигрыш билла,надо было немного освежить команду,в звене семенова-панюков никакой,можно на глухова поменять,,да и радулов в звене сафонова просто тормоз,играет сам собой,да и ошибок много совершает,да и защитников можно освежить,есть журавлев,хенкель,беда билла как говорят водители-едет на одной скорости и под гору и в гору,еле вытягивает гору на той же скорости,нормальный водитель переключается вовремя ,когда было ударное звено-это срабатывало,а когда ее нет,то получается мучаемся на ровном месте,надеюсь вырвем во владивостоке победу,
Было бы кем освежить. Глухов после травмы, а больше нет никого. Тут к Валиуллину вопросы. С Бурми, Тарасом, Зарипом попрощались, но никого не взяли. Хотя денег в платёжке было достаточно. На пару напов точно бы хватило.
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Константин Луконин
А сколько пафоса и спеси было у болельщиков ак барса!
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Дмитрий Новиков
Ответ Adel Khaniev
Ну и какой прикол видеть такую команду как Адмирал в финале ?
ну пригласите туда Вашингтон тогда. в финале будет сильнейший
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Новый Орлеан
Ответ Денис Храбрых
1. Адмирал 2. Торпедо 3. Северсталь Народная тройка призеров.
Почему Северсталь, сыгравшая 7 матчей с ЦСКА ниже Торпеды свипнутого Вротенбергом?
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Новый Орлеан
Ответ The next One
Там дела не в игре от обороны в том что Серебряков просто очень круто играет если у Торпедо был бы такой вратарь они пару игр точно бы выигиали.
Не выиграли бы. Структура команд разная. Якоря как раз прод плей-офф заточены.
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Новый Орлеан
Ответ Adel Khaniev
Ну и какой прикол видеть такую команду как Адмирал в финале ?
Новый лица.
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The next One
Ответ Ыжык
Я конечно не умоляю заслуг Ларионова, но Тамбиев как минимум не хуже. И я думаю болельщики профессору простили игру от обороны, если бы он зацепил хоть одну игру со ска. А Адмирал просто красавцы. У них нет никакой обречённости . По спортивному злые и наглые. Молодцы.
Там дела не в игре от обороны в том что Серебряков просто очень круто играет если у Торпедо был бы такой вратарь они пару игр точно бы выигиали.
+3
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ДМ-1чемпион
С победой "морячки"! Молодцы! Удачи!
+3
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wolf 100
это проигрыш билла,надо было немного освежить команду,в звене семенова-панюков никакой,можно на глухова поменять,,да и радулов в звене сафонова просто тормоз,играет сам собой,да и ошибок много совершает,да и защитников можно освежить,есть журавлев,хенкель,беда билла как говорят водители-едет на одной скорости и под гору и в гору,еле вытягивает гору на той же скорости,нормальный водитель переключается вовремя ,когда было ударное звено-это срабатывало,а когда ее нет,то получается мучаемся на ровном месте,надеюсь вырвем во владивостоке победу,
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WSW
Владик - Молодцы !!!
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Tina
Ответ Stewee
За что позор Биллу? За 50 бросков в створ? Или за то, что дыхнуть не давали Адмиралу в 3 периоде и только Воронков-дурачок налажал? Объективно, этот Серебряков и атаку Ойлерс с Макди и Драйзом мог бы подсушить на кураже.
👍✊
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Adel Khaniev
Ну и какой прикол видеть такую команду как Адмирал в финале ?
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Tim Timson
до сих пор считаете что первая отставка КХЛ в сезоне будет Тамбиева в Адмирале?))
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Tina
Ответ Антон Ермазов
Наверно тот случай когда можно сказать, что не повезло. И первый гол шальной, потом в 3 периоде ск еще не забили.
Согласна
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OnlyDendy
Ответ Stewee
За что позор Биллу? За 50 бросков в створ? Или за то, что дыхнуть не давали Адмиралу в 3 периоде и только Воронков-дурачок налажал? Объективно, этот Серебряков и атаку Ойлерс с Макди и Драйзом мог бы подсушить на кураже.
За то, что вратаря не снял за 4 минуты до конца
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Огюст
Успеха Адмирал у себя дома при своих болельщиках в шестом матче !
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mmg73
Моряки просто красавчики! Слов нет, продолжать в том же духе!
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mnb213
С победой Владивосток, дома победы. Ложитесь сппть скоро утро)))
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ARAMIS777
Ответ Stewee
За что позор Биллу? За 50 бросков в створ? Или за то, что дыхнуть не давали Адмиралу в 3 периоде и только Воронков-дурачок налажал? Объективно, этот Серебряков и атаку Ойлерс с Макди и Драйзом мог бы подсушить на кураже.
Стиви,почему он не снял вратаря раньше?
Он бы ещё Билю за 15-20 секунд до конца 3-го периода снял.
Уже в этом его трусость чувствуется.
Тимур был готов уехать на скамейку ещё за две минуты до конца игры (Практически).
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Игорь Климов
Адмирал с победой!
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Ыжык
Я конечно не умоляю заслуг Ларионова, но Тамбиев как минимум не хуже. И я думаю болельщики профессору простили игру от обороны, если бы он зацепил хоть одну игру со ска. А Адмирал просто красавцы. У них нет никакой обречённости . По спортивному злые и наглые. Молодцы.
+2
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