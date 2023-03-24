«Адмирал» победил «Ак Барс» и сократил отставание в серии – 2-3
«Адмирал» обыграл «Ак Барс» (2:1) в пятом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина.
Победный гол забил нападающий Николай Чебыкин.
Таким образом, команде тренера Леонида Тамбиева удалось сократить отставание в серии – 2-3.
Шестой матч состоится 26 марта во Владивостоке.
Он бы ещё Билю за 15-20 секунд до конца 3-го периода снял.
Уже в этом его трусость чувствуется.
Тимур был готов уехать на скамейку ещё за две минуты до конца игры (Практически).