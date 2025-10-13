Северная Ирландия – Германия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
Сборная Германии сыграет в гостях с Северной Ирландией в 8-м туре отбора ЧМ-2026.
Матч пройдет в Белфасте.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Оkkо.
Квалификация ЧМ. 8 тур
13 октября 18:45, Виндзор Парк
Не начался
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
