Северная Ирландия – Германия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45

Сборная Германии сыграет в гостях с Северной Ирландией в 8-м туре отбора ЧМ-2026.

Матч пройдет в Белфасте.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Оkkо.

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
