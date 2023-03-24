Лаутаро объявил минуту молчания для сборной Франции и издевался над Бразилией после матча с Панамой

Теги Интер Сборная Бразилии по футболу Сборная Франции по футболу серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Сборная Панамы по футболу ЧМ-2022 товарищеские матчи (сборные) Лаутаро Мартинес Футбол

Лаутаро Мартинес с издевкой вспомнил о выступлении Бразилии и Франции на ЧМ-2022.

После товарищеского матча Аргентины с Панамой (2:0) форвард «Интера» взял микрофон и начал развлекать 83 тысячи фанатов, пришедших на игру.

«Бразилия, что случилось? Пятикратный чемпион съежился», – спел игрок сборной Аргентины.

Вскоре Лаутаро объявил минуту молчания для сборной Франции.

В финале ЧМ-2022 команда Лионеля Скалони победила Францию по пенальти (3:3, 4:2 по пенальти). Бразилия вылетела в четвертьфинале, проиграв Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти).

Эмилиано Мартинес объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер» в раздевалке Аргентины после победы на ЧМ-2022

Мартинес и другие игроки Аргентины приложили реплики кубка мира к паху после матча с Панамой, повторив празднование вратаря после финала ЧМ-2022

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60 комментариев

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Oskar 09
Ну ничего я очень надеюсь вас кто нибудь спустит с небес на землю и отпустят вас ниже плинтуса это обязательно случится А-то смотрю распоясолись раскудахдались совсем через чур.
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Lavochkin12
а там здоровые в команде есть?
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Isa Babaev
Ответ Екн Лор
И кто-то ещё будет оправдывать этих ребят? 30 лет были дном на международных турнирах, и тут после первых побед появилось ЧСВ, которого не было ни у кого в истории сборных
Не позорься, они играли в финале ЧМ 2014 году, дном была Россия или условная Англия
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Мадрид наказывает!
Вечная закомплексованность у Аргентины перед Бразилией)) У Барселоны перед Реалом такая же.
Есть короли, а есть князьки. Кстати, а кто такой Лаутаро?
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Carver
Ответ Екн Лор
И кто-то ещё будет оправдывать этих ребят? 30 лет были дном на международных турнирах, и тут после первых побед появилось ЧСВ, которого не было ни у кого в истории сборных
Ну так не Лаутаро ж был 30 лет дном, у парня 2 турнира за сборную и 2 золота плюс "Финалиссима".

Вот немного от успеха чердак и поехал.
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Адепт Суперлиги
Ответ pr1any
Аргентинский стыд. Да, я за вас болел на ЧМ, вы провели отличный турнир. Зачем заниматься такой хернёй? Тем более Лаутаро, который персонально провел неудачный чемпионат. Уж к Франции можно проявить уважение
Просто он в Мерданационале провел столько лет. Там подобное поведение прививается на генетическом уровне.
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Адепт Суперлиги
Забавно, что именно в Интере в подобной степени "раскрылся" очередной больной абориген - Аутано. И Барелла истеричкой стал в этом клубе. Совпадение?))
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Блуждающий странник
Ответ Екн Лор
И кто-то ещё будет оправдывать этих ребят? 30 лет были дном на международных турнирах, и тут после первых побед появилось ЧСВ, которого не было ни у кого в истории сборных
Да просто интернета не было в те времена. Бразильцы знаешь как аргентинцев троллили в начале нулевых, наше толерантное общество к такому соперничеству не готово, а тут благодаря интернету узнаете о безбашеных латиносах)
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раскаявшийся жиробас
Ответ Arthur Jacob
У них 3 финала ЧМ за эти 30 лет. А у топов сколько ?)
У Германии за 32 года 3 финала и 2 титула
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Universal1000
Ответ Artem Piatkov
Бразилия - 5 ЧМ Аргентина - 3 Вот обыграли бы Бразилию на ЧМ лично - другое дело А так накидали 2 мяча Панаме в товарищеском матче и радуются)) Статистика Лёньки Пепси-Колы против Бразилии без товарищеских матчей: 0 голов 0 ассистов В обоих финалах 2007 и 2021 ничего не показал, а в 2019 вовсе слился 0:2 и с нытьём ушёл в раздевалку В итоге Конмеболу пришлось сочинить ему новую Копу в 2021, а то уж совсем позорно бы было :))
Ну а по Копа Америка 15-9 в пользу Аргентины.
На клубном уровне по Кубкам Либертадорес 25-22 в пользу Аргентины, по Кубкам Судамерикана 9-5 в пользу Аргентины.
Короче это всё съедает 5-3 по ЧМ, из которых 2002-ой мы все помним, Бразилии его просто подарили, слив всех конкурентов потенциальных либо на группе либо об корейцев, которых мир зря хейтит - главная и финальная задача была вытащить на титул именно разобранную по игре Бразилию там, а не Корею разумеется.

Резюме - Бразилия днище в целом против Аргентины.
Даже Золотых Мячей у Аргентины больше. У одного аргентинца даже больше, чем у всех бразильцев вместе взятых.
Всё это не очень конечно для желто-синих.
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Иван Алейников
Ответ Osodj Djhshs
Именно на уровне двух стран в Аргентине огромное количество русских.
Ну да. Там и в свое время были «крысиные тропы»
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Mars Usmanov
Ответ Arthur Jacob
У них 3 финала ЧМ за эти 30 лет. А у топов сколько ?)
у Франции больше
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pr1any
Аргентинский стыд. Да, я за вас болел на ЧМ, вы провели отличный турнир. Зачем заниматься такой хернёй? Тем более Лаутаро, который персонально провел неудачный чемпионат. Уж к Франции можно проявить уважение
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Блуждающий странник
Ответ MajestySport
Самая позорная сборная победитель ЧМ, мало того что этот ЧМ им подарил ФИФА, так они до сих пор ведут себя как быдло и неуважение к остальным соперникам, которое тянется ещё с того самого позорного чемпионата.
Вообще зачем люди футбол смотрят? Это всё один большой сценарий, всё продается, ведь известный факт, что Аргентина самая богатая в мире страна. Подарили Месси ЧМ в конце карьеры, это очевидно. В прошлом году Реал играл хуже каждый матч и выиграли ЛЧ. Соперники были куплены. Везде заговор, кстати, что тебе задали по математике в школе сегодня?
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Umar Yunuszoda
Аргентинский лицемери 25 человек +1 тренер какие 🤡 🤡 🤡
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Бродяга-симпатяга
Хороший троллинг. Развлекаются как могут)
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TAGAY
Ответ DolJun
если бы неймар в тот момент был на поле - подпевал бы вместе с лаутаро. с таким лидером бразилии ничего не светит. мбаппе зарядил в раздевалке партнеров и почти перевернул уже проигранный финал, в то время как неймар после поражения на копе только хихикал вместе с месси, пока его нация рыдала.
должун рыдал Неймар громче всех, а и только после всех праздновании и команды начали уходить он сидел и говорил с друзьями из аргентины.
а Киллиан просто мертвейшим был в финале! заряд дал именно Коло Муани заработав пенку на ровном месте, в безнадежной ситуации. а слова, ну он может что то говорил, но его команда проиграла, даже после того как сравняли арги куда более слабым составом возили французов.
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dimamak10
0 голевых действий несколько нереализованных моментов один забитый послематчевый пенальти, золотая медаль после мундиаля, можно выеживаться
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Arthur Jacob
Ответ Екн Лор
И кто-то ещё будет оправдывать этих ребят? 30 лет были дном на международных турнирах, и тут после первых побед появилось ЧСВ, которого не было ни у кого в истории сборных
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Блуждающий странник
Минута молчания в честь игры Лаутаро на ЧМ. Сделал для победы Аргентины меньше чем бразильцы, те хотя бы не мешали ))

Вообще быдловатые они, ещё чем меньше пользы принесли тем больше гонора. Те же Мак Аллистер, Ди Мария и Месси такую дичь не творят, а они главными тащерами были)
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Экспертное мнение
Ответ Aleksandr Danilov
Через 60 лет мы узнаем, что Катар купил ЧМ как часть контракта Месси. Потому что, как с таким составом можно взять титул - загадка века
А когда мы узнаем, почему Катар не купил хотя бы 1 очко в группе с Эквадором и Сенегалом? Купить кубок мира дешевле, или как это работает? Помнится умники перед ЧМ пели, как они уже заплатили Эквадору и всё решено, после матча все испарились куда-то, как обычно.
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Бухгалтер2021
грош цена такому человеку
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TAGAY
Ответ Aleksandr Danilov
Через 60 лет мы узнаем, что Катар купил ЧМ как часть контракта Месси. Потому что, как с таким составом можно взять титул - загадка века
катарцы настолько "умные" что купили для аргов кубок мира) но забыли купить себе хотя бы 1 очко в группе)
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Vikeif
Надеюсь следующее чемпионство у них будет не раньше чем лет через 50. Надоело смотреть на это быдло.
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JURAVLI
Ответ Смотрящий05
Это была явно нечестная победа, но всю правду мы вряд ли когда-то узнаем.
вы что, с Рен ТВ сбежали оба?
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