Лаутаро объявил минуту молчания для сборной Франции и издевался над Бразилией после матча с Панамой

с издевкой вспомнил о выступлении и Франции на ЧМ-2022.

После товарищеского матча Аргентины с Панамой (2:0) форвард « » взял микрофон и начал развлекать 83 тысячи фанатов, пришедших на игру.

«Бразилия, что случилось? Пятикратный чемпион съежился», – спел игрок сборной Аргентины.

Вскоре Лаутаро объявил минуту молчания для сборной .

В финале ЧМ-2022 команда Лионеля Скалони победила Францию по пенальти (3:3, 4:2 по пенальти). Бразилия вылетела в четвертьфинале, проиграв Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти).

Эмилиано Мартинес объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер» в раздевалке Аргентины после победы на ЧМ-2022

Мартинес и другие игроки Аргентины приложили реплики кубка мира к паху после матча с Панамой, повторив празднование вратаря после финала ЧМ-2022