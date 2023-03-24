Лаутаро объявил минуту молчания для сборной Франции и издевался над Бразилией после матча с Панамой
Лаутаро Мартинес с издевкой вспомнил о выступлении Бразилии и Франции на ЧМ-2022.
После товарищеского матча Аргентины с Панамой (2:0) форвард «Интера» взял микрофон и начал развлекать 83 тысячи фанатов, пришедших на игру.
«Бразилия, что случилось? Пятикратный чемпион съежился», – спел игрок сборной Аргентины.
Вскоре Лаутаро объявил минуту молчания для сборной Франции.
В финале ЧМ-2022 команда Лионеля Скалони победила Францию по пенальти (3:3, 4:2 по пенальти). Бразилия вылетела в четвертьфинале, проиграв Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти).
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Есть короли, а есть князьки. Кстати, а кто такой Лаутаро?
Вот немного от успеха чердак и поехал.
На клубном уровне по Кубкам Либертадорес 25-22 в пользу Аргентины, по Кубкам Судамерикана 9-5 в пользу Аргентины.
Короче это всё съедает 5-3 по ЧМ, из которых 2002-ой мы все помним, Бразилии его просто подарили, слив всех конкурентов потенциальных либо на группе либо об корейцев, которых мир зря хейтит - главная и финальная задача была вытащить на титул именно разобранную по игре Бразилию там, а не Корею разумеется.
Резюме - Бразилия днище в целом против Аргентины.
Даже Золотых Мячей у Аргентины больше. У одного аргентинца даже больше, чем у всех бразильцев вместе взятых.
Всё это не очень конечно для желто-синих.
а Киллиан просто мертвейшим был в финале! заряд дал именно Коло Муани заработав пенку на ровном месте, в безнадежной ситуации. а слова, ну он может что то говорил, но его команда проиграла, даже после того как сравняли арги куда более слабым составом возили французов.
Вообще быдловатые они, ещё чем меньше пользы принесли тем больше гонора. Те же Мак Аллистер, Ди Мария и Месси такую дичь не творят, а они главными тащерами были)