Дешам о 2:2: «Исландцы 2 раза пробили в створ и забили 2 гола, при первом был фол на Коне. Судьи иногда спят, должно быть. Меня злит то, как мы пропустили второй»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги игры с Исландией.

Матч квалификации ЧМ-2026 завершился ничьей со счетом 2:2.

«Мы отлично контролировали игру. Исландцы нанесли два удара в створ ворот и забили два гола. Мы вели со счетом 2:1, но меня злит то, как мы пропустили второй гол. Мы раскрылись, мы оборонялись слишком высоко, несмотря на то, что только что забили... Мы плохо выбрали позиции. Возможно, мы немного расслабились, но с нами такого не должно было случиться.

[В первом тайме] мы недостаточно проявляли инициативу, были скованны. Во втором тайме мы стали играть свободнее, но, к сожалению, допустили эту ошибку.

При первом голе [исландцев] был фол на Коне . Иногда они [судьи], должно быть, спят... Также принимались спорные решения по мелким фолам, возможно, из-за того, что матч проходил здесь, на судью могла повлиять атмосфера. Этот первый гол нужно было отменить.

Большое количество отсутствующих? Не получится заменить футболистов, которые так хорошо играли, по щелчку пальцев. Аклиуш хорошо вышел. Возможно, поначалу он играл слишком скованно, слишком сдержанно.

Выход на ЧМ? Это все, что нам нужно. Мы делаем все возможное, чтобы выиграть матчи. Соперники были высокого уровня. Вам, вещателям, не приходится жаловаться, интрига [в группе] сохраняется», – сказал Дешам .