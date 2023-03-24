Мартинес и другие игроки Аргентины приложили реплики кубка мира к паху после матча с Панамой, повторив празднование вратаря после финала ЧМ-2022

Теги Аякс Астон Вилла премьер-лига Англия Севилья Бетис Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Сборная Панамы по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес товарищеские матчи (сборные) Херонимо Рульи Херман Пеccелья Маркос Акунья Гидо Родригес Футбол

Сборная Аргентины повторила скандальное празднование Эмилиано Мартинеса с трофеем у паха.

После победы в финале чемпионата мира вратарь аргентинцев и «Астон Виллы» приложил приз лучшему вратарю турнира к паху.

После товарищеского матча с Панамой (2:0) Мартинес и другие игроки сборной Аргентины повторили это празднование с репликами трофея чемпионата мира. Компанию вратарю составили Херонимо Рульи, Херман Пеccелья, Маркос Акунья и Гидо Родригес.

Фото: Gettyimages.ru/Marcelo Endelli / Stringer

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87 комментариев

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RWMen
Ответ Седесим Куиндесимов
Быдло. Кто еще мог стать чемпионами мира на ХУДШЕМ мундиале в истории. Только аргентинцы.
Смешно читать такие высеры
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Озил, озю и буду озить
Чемпионы, которых мы заслужили
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Blaumerc
Ответ андрей кольцов
Я не могу себе представить, чтобы гражданин рф болел за другую сборную. Ну вот не могу. А как глоры Месси болеют – я видел
да почти весь футбольный мир болел за Аргентину, кроме самих французов и персофанов Роналду. а вы говорите о гражданине России.
многие спортсмены и знаменитости из России высказывались после победы Аргентины что болели за них. Не понимаю что в этом плохого.
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RWMen
Ответ bedLaM
Самый мерзкий ЧМ на моей памяти...Все предыдущие команды вели себя достойно и были достойны победы, но не эта сборная Аргентины.
Молодец, высказался) Доволен собой?
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Эрнандес Эрнандес
Так нельзя относиться к подаркам… особенно от шейхов 😁
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Jan T
Безальтернативному Инфантино не пора ли подумать о каких-то символических санкциях ? А то эти "шуточные" перфомансы как-то и не смешат.
Будем подождать -- ответка от ФИФА должна последовать. Иначе.... Хрен его знает, этого Инфантино.
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Yury Sin
Ответ igoruhanov85
ну а ты ханжа. Делаешь всегда все правильно и других морали учишь, молодец!
О, аргентинская группа поддержки в лице презревших "правильное" школьников подтянулась ))
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Bigbadaboom
Ответ RG26
Остаются ли вопросы по поводу того, что они клиническое быдло?
Агуэро рядом?
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RWMen
Ответ Экспертное мнение
Так это даже не оригинал кубка мира)))
Тут так много "правильных" додиков сидит оказывается, у которых такой радости не будет никогда в жизни)
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RWMen
Ответ Lavochkin12
самые неуважаемые чемпионы в истории
По твоему авторитетному мнению? смешно
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Lana Rhoades
Ответ RG26
Остаются ли вопросы по поводу того, что они клиническое быдло?
Не правда!!!! Их провоцировали!!!
Паредес умолял голландцев не грабить и не хамить, но они били бедных аргентинцев
Аргентинцы молчали, они бойцы, не отвечали на провокации
Помимо того что соперники грязно играли, так еще и судьи убивали нашу Аргентину
И вопреки всему этому беспределу они чемпионы!!!!
Лч - дворовый турнир
А наш Чемпионат мира - сильнейший! Один Катар чего стоит!
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Вячеслав Тотров
А когда победили,то целовали его
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Максим Левицкий
Красавцы. А всем первопарточным ботанам я заочно постучал кубком мира по лбу и провел по губам. Всем добра!!!
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xyg2rdwzx4
Ответ Los Galácticos
Этот же дурень недавно говорил что этот жест типа был глупостью с его стороны, и теперь вот это...
Ну он же не говорил что больше глупостей делать не будет)
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Isa Babaev
Красава Мартинес, бесценно читать как подгорает у хейтеров)
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Экспертное мнение
Ответ Veld
Парни! В комментах! догадываетесь, где они вертели ваше неодобрение?)
Как раз на фото ответ на этот вопрос)
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Экспертное мнение
Ответ M_Dave
В целом, с Мартинесом (да и всей этой сборной) уже давно всё понятно. Интересно другое - зачем вообще это "организовывать" спустя 3 месяца от ЧМ и конкретно после победы над Панамой в товарняке?) хм
Это первый матч сборной после финала ЧМ, когда еще?
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андрей кольцов
Ответ Мадрид наказывает!
Просто посмотрите на рожу Мартинеса, приблизив картинку. На ней же все написано))
47 хромосом. Я давно заметил
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Артём Назмутдинов
Ответ Wesley
Интересно, это самые недостойные чемпионы мира в истории, или были еще более отмороженные?
Я думал достойность определяется игрой, а не празднованием
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андрей кольцов
Ответ Blaumerc
фанаты Барселоны болеют за Барселону. или за Аргентину болеют только барсаглоры? болельщики спартака или зенита не могут болеть за Аргентину?
Я не могу себе представить, чтобы гражданин рф болел за другую сборную. Ну вот не могу. А как глоры Месси болеют – я видел
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Седесим Куиндесимов
Быдло. Кто еще мог стать чемпионами мира на ХУДШЕМ мундиале в истории. Только аргентинцы.
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And-Rover
Симеоне не переплюнут. Зря пытаются.
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Покерный Футбол
Комплексы они такие. Вспомните 2018 год, праздник французов,песни в Париже,песня про Нголо Канте,только сплошной позитив. А тут, кукла Мбаппе,глумление над проигравшими,вот эти все жесты,как гопота какая то.
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Анатолий Magicbrain
Ответ Lavochkin12
самые неуважаемые чемпионы в истории
по версии Лавочкина12. Как парни будут жить дальше теперь?(
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M_Dave
В целом, с Мартинесом (да и всей этой сборной) уже давно всё понятно. Интересно другое - зачем вообще это "организовывать" спустя 3 месяца от ЧМ и конкретно после победы над Панамой в товарняке?) хм
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