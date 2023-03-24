Мартинес и другие игроки Аргентины приложили реплики кубка мира к паху после матча с Панамой, повторив празднование вратаря после финала ЧМ-2022

повторила скандальное празднование с трофеем у паха.

После победы в финале чемпионата мира вратарь аргентинцев и « » приложил приз лучшему вратарю турнира к паху.

После товарищеского матча с (2:0) Мартинес и другие игроки сборной Аргентины повторили это празднование с репликами трофея чемпионата мира. Компанию вратарю составили Херонимо Рульи, Херман Пеccелья, и Гидо Родригес.

Фото: Gettyimages.ru/Marcelo Endelli / Stringer