Мартинес и другие игроки Аргентины приложили реплики кубка мира к паху после матча с Панамой, повторив празднование вратаря после финала ЧМ-2022
Сборная Аргентины повторила скандальное празднование Эмилиано Мартинеса с трофеем у паха.
После победы в финале чемпионата мира вратарь аргентинцев и «Астон Виллы» приложил приз лучшему вратарю турнира к паху.
После товарищеского матча с Панамой (2:0) Мартинес и другие игроки сборной Аргентины повторили это празднование с репликами трофея чемпионата мира. Компанию вратарю составили Херонимо Рульи, Херман Пеccелья, Маркос Акунья и Гидо Родригес.
Фото: Gettyimages.ru/Marcelo Endelli / Stringer
многие спортсмены и знаменитости из России высказывались после победы Аргентины что болели за них. Не понимаю что в этом плохого.
Будем подождать -- ответка от ФИФА должна последовать. Иначе.... Хрен его знает, этого Инфантино.
Паредес умолял голландцев не грабить и не хамить, но они били бедных аргентинцев
Аргентинцы молчали, они бойцы, не отвечали на провокации
Помимо того что соперники грязно играли, так еще и судьи убивали нашу Аргентину
И вопреки всему этому беспределу они чемпионы!!!!
Лч - дворовый турнир
А наш Чемпионат мира - сильнейший! Один Катар чего стоит!