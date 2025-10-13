  • Спортс
  • Инфантино о мирном саммите по Газе: «Благодарен Трампу за приглашение. Присутствие лидеров многих стран свидетельствует об объединении усилий»
Инфантино о мирном саммите по Газе: «Благодарен Трампу за приглашение. Присутствие лидеров многих стран свидетельствует об объединении усилий»

Джанни Инфантино поблагодарил Дональда Трампа за приглашение на саммит по Газе.

В понедельник президент ФИФА посетил проходивший в Египте саммит, который был посвящен официальному заключению сделки о прекращении огня в Секторе Газа.

«Я присутствовал на чрезвычайно важном мирном саммите в Шарм-эш-Шейхе, Египет, который проходил под сопредседательством президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и президента Египта Абдул-Фаттаха ас-Сиси и был направлен на установление новой эры безопасности и стабильности в регионе.

Присутствие мировых лидеров из многих стран и делегатов ООН, среди прочих, свидетельствует об объединении усилий – я твердо убежден, что всем нам нужно объединиться, чтобы навести мосты, и я благодарен всем за поддержку мира, особенно президенту США за приглашение на этот саммит 🤝» – написал Инфантино, выложив совестное фото с Трампом. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Джанни Инфантино
Политика
logoФИФА
logoДжанни Инфантино
logoДональд Трамп
