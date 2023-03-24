Елена Вяльбе: «Мое глубокое убеждение, что без флага и гимна мы не должны ехать ни на какие Олимпийские игры»

считает, что российские спортсмены не должны выступать на Олимпиаде без флага.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета обсудит вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

«У меня нет никаких ожиданий от заседания исполкома . Думаю, если они будут делать некую декларацию, в которой будет прописано, что спортсмен должен будет под чем-то подписаться, что он не поддерживает СВО, то не надо нас вообще никуда приглашать.

Мое глубокое убеждение, что без флага и гимна мы не должны ехать ни на какие Олимпийские игры. Я ни разу не слышала о том, что они готовы нас куда-то впустить без каких-либо деклараций.

Я не верю, что сейчас Бах скажет: «Допускаем! Пусть бегают, прыгают и играют», – заявила Вяльбе.