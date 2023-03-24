Елена Вяльбе: «Мое глубокое убеждение, что без флага и гимна мы не должны ехать ни на какие Олимпийские игры»

Теги МОК Олимпийская сборная России Елена Вяльбе Томас Бах Р-Спорт Лыжи

Елена Вяльбе считает, что российские спортсмены не должны выступать на Олимпиаде без флага. 

28 марта исполком Международного олимпийского комитета обсудит вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. 

«У меня нет никаких ожиданий от заседания исполкома МОК. Думаю, если они будут делать некую декларацию, в которой будет прописано, что спортсмен должен будет под чем-то подписаться, что он не поддерживает СВО, то не надо нас вообще никуда приглашать.

Мое глубокое убеждение, что без флага и гимна мы не должны ехать ни на какие Олимпийские игры. Я ни разу не слышала о том, что они готовы нас куда-то впустить без каких-либо деклараций.

Я не верю, что сейчас Бах скажет: «Допускаем! Пусть бегают, прыгают и играют», – заявила Вяльбе. 

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82 комментария

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Виктор Никитин
Ответ Gregari
А почему их карьере должно что-то угрожать? На Олимпиаде в Москве участвовали спортсмены, например, из ФРГ как нейтральные спортсмены. И им нигеде ничего не было.
а я о чём?
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Кую коней
Ясна-панятна, очередной профессиональный троль. Девочек для спортсменов тоже государство должно оплачивать?
Никто никому ничего не должен. Вроде простая мысль же, не?
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Янтарь
С каждым своим глубоким убеждением, озвученным на публике, Вяльбе закапывает себя все глубже.
Такое ощущение, что в Пекине она полностью реализовала все свои тренерские амбиции и закрыла Олимпийский гештальт, и теперь строит совсем другую карьеру.
Вяльбе-тренер билась как львица за интересы своих подопечных, цеплялась за каждый шаг.
А «глубокими убеждениями» с нам делится, похоже, Вяльбе-депутат.
Жаль. Хорошая была тетка.
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Игорь Новиков
Ей не выступать. Конечно, она может задвигать любую повестку, удобную власти.
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Россия будет свободной
он в итоге получил его от государства
Не знал. Спасибо за инфу. Но есть у меня подозрения, что получил он его из-за того, что эту историю он рассказал на достаточно широкую публику по телеку.
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milan_lia
Ответ elkipalki
У вас в голове хоть что-то есть кроме демократии?) Хоть задвтки чего-то?)
а у вас в голове свои мысли, а не мысли Соловьева есть?
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bellyashe
Ответ Crazy_ivan
Это про Украину и Донбасс. Сначала 9 лет геноцидят людей, которые не согласились с кровавым переворотом, людей сжигают на площадях, угрожают, на язык гонения устраивают и тд. А потом получают ответку и: "а нас за ЩО!?"
мальчика, мальчика в трусиках забыл!
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milan_lia
Ответ Фокс&#8772;
Поддерживаю Елену! Противно наблюдать "товарищей" для которых главное чтобы #опа была в тепле и слово Родина ничего не значит!
конечно, потому что Родина - это что? #опа Президента для вас, а не чья-то чужая (или даже своя). #опа у нас в стране одна и в достатке те, кто ее лижут.
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шампион
Вляьбе не хочет ехать на летнюю олимпиаду. Очень смелый поступок.
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bellyashe
ну так тебе туда никто ехать и не предлагает. а вот спортсменам, которые всю свою жизнь вкалывают как сумасшедшие и гробят здоровье ради своей мечты, указывать не надо, вольны решать сами, ехать им без флага или вообще под другим, и осуждать их за это глупо.
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Евгений Игнатович
Назови, лыжников, кто готовится и выступает без денег налогоплательщиков.
Так государства или налогоплательщиков? Я плачу налоги. Я не против, чтобы спортсмены выступали без флага.
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milan_lia
Ответ SadButTrue
То есть участие в Олимпиадах в Альбервиле в 92, в Пхенчане в 2018 и Пекине в 2022 было ошибкой? С Вяльбой не посоветовались?
да-да, пусть Большунов вернет свои медали и с Пекина и с Пхенчана. А то там же было не выступление, а унижение наших. Типа белая тряпка и все такое ))) и призовые пусть вернет!
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серый серый волк
хоспаде, уморили уже
ну и не едьте, как будто от вашего отсутствия мир перевернется как-то
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imaxim
Чего в 2018 поехала тогда? Причём без главного претендента на медали, которого отстранили до сих пор непонятно за что
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Россия будет свободной
Ответ Alexandr Tarakanoff
Большунов рассказывал, что планирует потратить призовые за 21 год на какой-то специальный лыжный тренажёр. Название не помню. То есть один из лучших лыжников современности тратит свои кровью и потом заработанные деньги на тренажёрах, а вы чет рассказываете про поддержку государства? Смехатура
он в итоге получил его от государства
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Alexandr Tarakanoff
Ответ A K
Как говорила светлой памяти Маргарет Тэтчер: "Нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков".
Воистину
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Кую коней
Ответ Alexandr Tarakanoff
Большунов рассказывал, что планирует потратить призовые за 21 год на какой-то специальный лыжный тренажёр. Название не помню. То есть один из лучших лыжников современности тратит свои кровью и потом заработанные деньги на тренажёрах, а вы чет рассказываете про поддержку государства? Смехатура
Ясна-панятна, очередной профессиональный троль. Девочек для спортсменов тоже государство должно оплачивать?
+1
-3
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Евгений Игнатович
Ответ Alexandr Tarakanoff
Так вы и не езжайте, если не должны. А спортсмены пусть сами решают. Они на это жизнь свою потратили. И вот только не надо ля-ля про воспитание и вложения со стороны государства. У нас люди в большинстве тренируются за свои деньги, либо за спонсорские.
Назови, лыжников, кто готовится и выступает без денег налогоплательщиков.
0
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Анатолий Magicbrain
Ответ Crazy_ivan
Это про Украину и Донбасс. Сначала 9 лет геноцидят людей, которые не согласились с кровавым переворотом, людей сжигают на площадях, угрожают, на язык гонения устраивают и тд. А потом получают ответку и: "а нас за ЩО!?"
Ник у тебя говорящий, как ни крути)
+2
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A K
Ответ Alexandr Tarakanoff
Так вы и не езжайте, если не должны. А спортсмены пусть сами решают. Они на это жизнь свою потратили. И вот только не надо ля-ля про воспитание и вложения со стороны государства. У нас люди в большинстве тренируются за свои деньги, либо за спонсорские.
Как говорила светлой памяти Маргарет Тэтчер: "Нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков".
+1
0
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Максим Новиков
Мое глубокое убеждение, что Вяльбе не должна руководить федерацией лыжного спорта
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A K
Сиди дома, Лена, не нервничай, тебя точно никуда не зовут.
+3
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Холден Колфилд
Ваши "глубокие убеждения" засуньте себе поглубже.
+5
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elkipalki
Ответ гилберт
Вы не должны, а спортсмены должны, по желанию.
У вас в голове хоть что-то есть кроме демократии?) Хоть задвтки чего-то?)
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Кую коней
А ничего что спортсмены готовятся к соревнованиям и участвуют в них на деньги государства под санкциями, а у этого государства есть гимн и флаг?
Большунов рассказывал, что планирует потратить призовые за 21 год на какой-то специальный лыжный тренажёр. Название не помню. То есть один из лучших лыжников современности тратит свои кровью и потом заработанные деньги на тренажёрах, а вы чет рассказываете про поддержку государства? Смехатура
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