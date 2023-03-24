Тухель возглавил «Баварию», контракт – до лета 2025 года
Томас Тухель возглавил «Баварию».
Бывший главный тренер «Майнца», «Боруссии» Дортмунд, «ПСЖ» и «Челси» сменил Юлиана Нагельсманна в мюнхенском клубе.
49-летний немецкий тренер подписал контракт с «Баварией» до 30 июня 2025 года.
Это решение было принято председателем правления клуба Оливером Каном и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем и согласовано с президентом Гербертом Хайнером.
Первый матч во главе «Баварии» Тухель проведет 1 апреля – дома против «Боруссии» Дортмунд. В 1/4 финала Лиги чемпионов команда встретится с «Манчестер Сити».
За карьеру тренера Тухель выиграл 10 трофеев, в том числе Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и чемпионат Франции.
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