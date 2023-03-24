Тухель возглавил «Баварию», контракт – до лета 2025 года

Теги Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич бундеслига Германия трансферы Томас Тухель Герберт Хайнер Юлиан Нагельсманн Футбол

Томас Тухель возглавил «Баварию».

Бывший главный тренер «Майнца», «Боруссии» Дортмунд, «ПСЖ» и «Челси» сменил Юлиана Нагельсманна в мюнхенском клубе.

49-летний немецкий тренер подписал контракт с «Баварией» до 30 июня 2025 года.

Это решение было принято председателем правления клуба Оливером Каном и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем и согласовано с президентом Гербертом Хайнером.

Первый матч во главе «Баварии» Тухель проведет 1 апреля – дома против «Боруссии» Дортмунд. В 1/4 финала Лиги чемпионов команда встретится с «Манчестер Сити».

За карьеру тренера Тухель выиграл 10 трофеев, в том числе Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и чемпионат Франции.

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82 комментария

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белошип
Ответ Oskar 09
Жаль я так надеился что Томас возглавит Реал блин.😔
Зная клоуна Переса он никогда не пригласит Тухеля
Скорее всего позовет неопытного Рауля и будет как с Солари)
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Shoha 0
Как бы сказал бы Кайло Рен если бы он болел за Дортмунд: TRAITOR!!!
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Алекс Кор
Теперь точно, ЛЧ выиграет футбольная команда!
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Никита Никулин
У Баварии явно не все дома
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Sergey Troshin
А теперь Тухель против Челси в 1/2, будет лютая афиша. Либо подписывать сейчас Нагеля в Реал и ждать Реал -Бавария.
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llolishe
По классике-обыграет Ситю и проиграет след сопернику
Прикроется Бундеслигой
+1
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зак
рад что этого физрука не будет в Реале..
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Александра Александрова
Очень всё это странно выглядит , хоть бы сезон дали доработать !Как то очень жалко Нагельсмана !
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Брулин
Опять Александра Мостового не позвали на работу...
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Jor Hakobyan
Ответ huchmuch
И вот как потом тренерам идти в Мюнхен, если подсознательно будешь думать, что тебя могут уволить за выход в четвертьфиналы двух кубков и находясь на втором месте, с минимальным отрывом от первого) Немцы сами на себя не похожи, какую-то дичь сотворили, всегда вроде все было четко и расчётливо.
Да тут явно более серьёзная тема. Просто скрывают. А нерезультативность Баварии, типа из за этого увольняют, просто лапши на уши.
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VansKalinin
До конца контракта не доработает
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avcgloronalduMU
им интересовались ряд клубов и Бавария забрала его сейчас
Моуриньо тогда в псж
а в реал снова Зидан
Анчелотти в Бразилию
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Juninho P.
Чтобы выигрывать бундеслигу?
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Игорь Новиков
Ответ Direct free kick
Наконец-то Тухель сделает БД чемпионом. Давно пора
Хорошо бы)
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Ramin Mamedov
Ответ Born is the King
А как насчёт вылета от Вильярреала в прошлой ЛЧ? Как насчёт просера 9 очкового отрыва от Дортмунда? ПСЖ который сливает в Лиге 1 не показатель как и Барселонка которая отлетела от Маню07
смешно, что говорят про просер 9 такового отрываа от Дортмунда но молчат про то, что он этот отрыв и создал))
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red hikkikomori
Ответ melmi
По заветам Челси решили пойти По ходу сезона назначить Тухеля и выиграть ЛЧ
Такое только с Челси работает)
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TinTin
Гвардиола готовит речь для вылета из лч. Тухель помоему перед финалом лч, обыграл пепа дважды подряд, в кубке, в чемпионате и потом еще и в лч. Знает немец какой то секретик. Баварию с победой в лч, ну как минимум с выходом в финал
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Aristokrat_13
Если Тухель и с Баварией выиграет ЛЧ, то он вроде (могу ошибаться) станет первым назначенным в середине сезона тренером, выигравшим ЛЧ в разных клубах сразу после назначения
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trashbox
Ответ huchmuch
И вот как потом тренерам идти в Мюнхен, если подсознательно будешь думать, что тебя могут уволить за выход в четвертьфиналы двух кубков и находясь на втором месте, с минимальным отрывом от первого) Немцы сами на себя не похожи, какую-то дичь сотворили, всегда вроде все было четко и расчётливо.
В Челси же идут, бгг
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Recreated
Тарелка теперь куда-то укатилась..!
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trashbox
Ну шо, теперь Нагельсманну надо за курсом панчакармы ехать, бгг
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Jor Hakobyan
Что было то было. Удачи Тухелю.
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huchmuch
И вот как потом тренерам идти в Мюнхен, если подсознательно будешь думать, что тебя могут уволить за выход в четвертьфиналы двух кубков и находясь на втором месте, с минимальным отрывом от первого)
Немцы сами на себя не похожи, какую-то дичь сотворили, всегда вроде все было четко и расчётливо.
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Oskar 09
Жаль я так надеился что Томас возглавит Реал блин.😔
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Михаил Родченков
Его тоже через год уволят?
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