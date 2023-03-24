«Бавария» объявила об отставке Нагельсманна

покидает «Баварию».

Мюнхенский клуб объявил об отставке 35-летнего специалиста.

Это решение было принято председателем правления клуба и спортивным директором и согласовано с президентом .

На посту главного тренера «Баварии» его сменил .

« » после паузы на ЧМ-2022 позволила «Боруссии» Дортмунд отыграть девятиочковое отставание и опередить себя по итогам 25-го тура Бундеслиги.

Нагельсманн возглавил «Баварию» летом 2021 года, контракт с ним был заключен на 5 лет. Он выиграл с командой чемпионат Германии и два Суперкубка страны.

Увольнение Нагельсманна – очень странное и грустное решение

«Бавария» внезапно убрала Нагельсманна. Вместо него – Тухель