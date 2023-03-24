«Бавария» объявила об отставке Нагельсманна

Теги Бавария бундеслига Германия отставки Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн покидает «Баварию».

Мюнхенский клуб объявил об отставке 35-летнего специалиста. 

Это решение было принято председателем правления клуба Оливером Каном и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем и согласовано с президентом Гербертом Хайнером.

На посту главного тренера «Баварии» его сменил Томас Тухель.

«Бавария» после паузы на ЧМ-2022 позволила «Боруссии» Дортмунд отыграть девятиочковое отставание и опередить себя по итогам 25-го тура Бундеслиги.

Нагельсманн возглавил «Баварию» летом 2021 года, контракт с ним был заключен на 5 лет. Он выиграл с командой чемпионат Германии и два Суперкубка страны.

Увольнение Нагельсманна – очень странное и грустное решение

«Бавария» внезапно убрала Нагельсманна. Вместо него – Тухель

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76 комментариев

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John Johnson
Единственное хорошее из этого, с Тухелем будет больше шансов пройти Реал, если пройдут Сити.
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Youzhny23
Ответ motik2007
Перед матчем с Ман Сити это наверное худшее, что они могли сделать
учитывая что тухель в разы сильнее физрукДиолы и не раз унижал его ?
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nikitosdaipoltos
Скорее всего причина увольнения - конфликт с руководством, плохой атмосферой в раздевалке или инцидент, о котором умалчивают
В Баварии умеют считать деньги и я уверен, что такой шаг , совершая его по ходу сезона, был хорошо обдуман
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Alex Serpen
Хотел бы его в Реале увидеть на следующий сезон. А папе Карло спокойную работу в сб. Бразилии
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Dottore
Думаю, что Нагельсманн очень быстро найдёт новую работу!
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Александр Иванов
без работы будет максимум неделю
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marchellinos
Ответ Ярослав Ройс
Увольнение Тухеля из Челси составит конкуренцию
Карма вернула Тухелю должок.
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Мишаня Кашников
ФК Голливуд вернулся 👌
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Экспертное мнение
Почему-то есть ощущение, что Юлиан когда-нибудь всё равно вернется в Баварию. А убрали его не потому что плох, а потому что слишком юн для такой глыбы как Бавария. Да, он сильный тренер несмотря на возраст, но Бавария это главный бренд немецкого футбола, возможно есть некоторые моменты этикета, по которым еще Юлиан не дорос, конфликт с тем же Нойером, который старше него, с точки зрения тренера он был прав, но Бавария не мелкий клуб, чтут легенду и всё такое. В общем, Юлиан еще наберется опыта и вернется.
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zzzeeerrrooo
Ответ mr kovalsky
Кому должны? Тебе? Сити, Реал, Челси чисто по составу не хуже
Боссам Баварии неужели это непонятно?
Его должны были убирать ещё после прошлой ЛЧ
Состав Баварии лучше чем У Сити про остальных и говорить нечего
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Vaksinator
наитупейшее увольнение, избавиться от такого прекрасного тренера - идиотизм
ещё и перед важнейшими матчами с боруссией и сити
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sprmn
Ответ Андрей Балабаев
В Торпедо теперь?
Боюсь что не поможет(
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mr kovalsky
Ответ zzzeeerrrooo
С таким составом они должны всех выносить , но в чемпе проблемы
Кому должны? Тебе? Сити, Реал, Челси чисто по составу не хуже
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Матвей Махнин
Ответ Roman Araslanov
Очень жаль Нагельсманна. Не заслужил он такого, но что можно ждать от такого самодура как Салихамиджича?
Кстати все валят вину на Хасана, но мне кажется, что тут он не замешан, ведь приглашение Юлиана было его проектом.
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петрович сектор1
БЛ Бавария естественно заберет, а вот если Тухель ляжет под МС....
Реакция фанатов будет неоднозначная
С удовольствием посмотрю , как Альянц ответит на увольнение Нагельсманна.
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Матвей Махнин
Как болельщик Баварии совершенно этого не понял. Когда Юлиана приглашали я обрадовался, думал будет долгосрочный проект и он станет для нас если не своим Фергюсоном, то хотя бы Клоппом или Пепом в Ливерпуле и МС соответственно, но руководство опять начало мутить воду (Не удивлюсь, если здесь длинная рука Хенесса замешана). Да, играла команда в этом сезоне неровно, но как минимум ни один турнир пока не провален, да даже если бы и проиграли МС в 1/4, то ничего страшного бы не случилось, соперник то равный, тем более я думаю, что Нагель смог бы Пепу навязать борьбу. В итоге позвали Тухеля, который, безусловно, прекрасный тренер, но через 2 года он со всеми поругается и придется опять искать нового. В общем мне кажется, что эта ошибка на уровне увольнения Хайнкеса в его первый приход в Баварию, о чём тот же Хенесс в своё время сожалел.
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Roman Araslanov
Очень жаль Нагельсманна. Не заслужил он такого, но что можно ждать от такого самодура как Салихамиджича?
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Ислам Базгиев
Просто одного не понимаю, с чего теперь все думают что Тухлый выиграет ЛЧ , Пеп его переиграл во всех играх после того финала
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Born is the King
Ответ Ярослав Ройс
Увольнение Тухеля из Челси составит конкуренцию
Это конечно без конкуренций
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Красный ГМ
давно напрашивалось, играют то как попало, просто если кто по ПСЖ сверяется, там еще запущеннее просто работка. Баварии такой слабой как в нынешнем сезоне уж и не припомнить так просто. Мусиалы с леваками (нестабильны и класс не держат на топ уровне) гнабрями шупо и сане, старперами мюллером мане, спотыкающимися киммихами и травматами нойерами, выпнутыми канселами и т.п. Очень странный коллектив, для бундеса чисто норм. Но играют реально как будто без тренера, им мячик кинули и они носятся.

Впрочем Тухель не сильно отличается, разве что пофартовее чуток ;-)

но компкнсэцшн оба рубят норм, тут топари вместе с агентурой
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Андрей Хенто
Рокировка в выборе на пост тренера в Мадрид, тем более Флорентино уже однажды звал его.
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Futbol2710
Ответ Ильдар1982
Вот и поглядим в Лч на что Тухель способен.
Да он уже показывал на что способен, финал с псж и победа с Челси
+3
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Pravda glaza kolit
Честно, ожидалось, но не сейчас. Как минимум в конце сезона. Но сейчас..шок
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Лёвик Султановс
Ответ Ярослав Ройс
Увольнение Тухеля из Челси составит конкуренцию
а увольнение тухеля из псж куда ставитб будем?
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-= Masteryuga =-
Ответ Макс Голубев
Это самое тупое и бесполезное увольнение в истории футбола, наверное
А как вы оценили его бесполезность, если результаты еще не наступили?)
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