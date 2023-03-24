«Бавария» объявила об отставке Нагельсманна
Юлиан Нагельсманн покидает «Баварию».
Мюнхенский клуб объявил об отставке 35-летнего специалиста.
Это решение было принято председателем правления клуба Оливером Каном и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем и согласовано с президентом Гербертом Хайнером.
На посту главного тренера «Баварии» его сменил Томас Тухель.
«Бавария» после паузы на ЧМ-2022 позволила «Боруссии» Дортмунд отыграть девятиочковое отставание и опередить себя по итогам 25-го тура Бундеслиги.
Нагельсманн возглавил «Баварию» летом 2021 года, контракт с ним был заключен на 5 лет. Он выиграл с командой чемпионат Германии и два Суперкубка страны.
Увольнение Нагельсманна – очень странное и грустное решение
«Бавария» внезапно убрала Нагельсманна. Вместо него – Тухель
В Баварии умеют считать деньги и я уверен, что такой шаг , совершая его по ходу сезона, был хорошо обдуман
Его должны были убирать ещё после прошлой ЛЧ
Состав Баварии лучше чем У Сити про остальных и говорить нечего
ещё и перед важнейшими матчами с боруссией и сити
Реакция фанатов будет неоднозначная
С удовольствием посмотрю , как Альянц ответит на увольнение Нагельсманна.
Впрочем Тухель не сильно отличается, разве что пофартовее чуток ;-)
но компкнсэцшн оба рубят норм, тут топари вместе с агентурой