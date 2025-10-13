  • Спортс
  • «В «Реале» к Ямалю относятся крайне болезненно – они боятся, что после 15 лет господства Месси наступит 15 лет господства Ламина». Журналист Марти о критике досуга вингера «Барсы»
14

Журналист Жорди Марти высказался о повышенном внимании к Ламину Ямалю.

Ранее 18-летний вингер «Барселоны» стал предметом обсуждений из-за поездки в Хорватию со своей девушкой певицей Ники Николь во время травмы.

«Как сказал Мбаппе, когда молодому игроку 17-18 лет, он совершает ошибки. Важно, чтобы рядом были люди, которые говорят ему, что делать, а что нет.

Я не вижу ничего плохого в том, что он проведет отпуск со своей девушкой, но должен быть кто-то, кто будет его направлять. Он умный и зрелый игрок, но я вижу, что «Реал Мадрид» пристально следит за его действиями. Все, что он делает, преувеличивают, и начинаются сравнения с Неймаром, для чего пока еще слишком рано.

Есть игроки «Реала», которые играли хуже и не подвергались критике. Но к Ламину Ямалю относятся крайне болезненно, потому что боятся, что после 15 лет господства Месси наступит 15 лет господства Ламина», – заявил журналист Cadena SER в программе «La Posesión de SPORT».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
