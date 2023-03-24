Депутат Терюшков: «Матч ТВ» транслирует чемпионаты недружественных стран. Подобный контент – серьезный рычаг в информационной войне коллективного Запада»

Теги премьер-лига Россия бундеслига Германия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА телевидение Государственная дума Политика Роман Терюшков Матч ТВ Лига Конференций УЕФА Футбол

Депутат Роман Терюшков раскритиковал «Матч ТВ» за показ матчей лиг недружественных стран. 

«Основной спортивный канал «Матч ТВ» наряду с отечественными соревнованиями по футболу транслирует и чемпионаты стран, признанных недружественными.

В последнее воскресенье мы посмотрели игры из Германии и Италии. Также по вторникам, средам и четвергам нам транслируют еврокубковые игры, те, откуда наши клубы были исключены. 

Подобный контент из стран, футбол которых «стоит вместе с Украиной», – серьезный рычаг в информационной войне коллективного Запада. 

Основа воспитания поколений – пример старших, опора на авторитеты. В ситуации, когда за семейным столом в педагогических целях мама поет дифирамбы соседу, а не сидящему рядом папе, сын сделает закономерный вывод – о том, как повезло сыну соседа, и как не повезло ему с отцом.

Станет ли это стимулом достигать мальчику высот? Сомневаюсь. Скорее эти действия послужат разрушению семьи, выразятся в неуважении младших к родителям, приведут к плачевным результатам. 

«Матч ТВ» транслирует в каждую квартиру чемпионаты по футболу наших соседей, оправдывая это благой целью – показать нам европейский футбол. Футбол высокого качества, футбол – ориентир, цивилизованный футбол. Каждая квартира, каждая семья должна при просмотре сделать соответствующие выводы: 

– страны, признанные недружественными по отношению к России (где расположена квартира и семья с телевизором) имеют эфирное время на российском ТВ через спортивную пропаганду;

– российский футбол входит в семью европейского футбола, они – друзья, хотя наши страны в противоположных, иных взаимоотношениях;

– российский футбол не входит в систему сфер государства, спорт же вне политики; 

– западный футбол «стоит вместе с Украиной», потому что спорт вне политики; 

– нам показывают их высококлассный футбол, потому что мы – не такие, как они. Они стоят с Украиной, они не согласны с политикой Путина и поэтому они вводят санкции, отменяют российский спорт. А мы должны быть нейтральными, в доказательство отличия нас от них, мы смотрим их футбол. Наш-то футбол не очень … видимо, стоит поучиться у них. 

Получается, вот таким специфическим образом, «Матч ТВ» реализует информационную политику в «интересах» нашей страны. Сперва мы, наверное, научимся футболу, а потом нам будут преподавать, как стоять вместе с Украиной», – написал депутат Госдумы в телеграм-канале.

Мэр Кузнецка: «Телевизор включаешь – футбол, хоккей, танцы, а с другой стороны – судьба страны решается. Надо на следующий этап мобилизованности переходить»

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127 комментариев

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kx9vs4qvvm
Ответ вовочка6762
Наконец то хоть один депутат заботится о нашем футболе ! Надеюсь и всякие шоу Киркорова и Баскова скоро прикроют на ТВ. Это же срисовано с американских шоу !Да и вообще - на чем ездит депутат Терюшков по Москве ? Надеюсь не на Мерседесе а на ШЕСТЕРКЕ баклажан ?
На приоре заниженной)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Влад Иванов
Например ) https://www.youtube.com/watch?v=o8ScNPzmCgQ
Как раз самое то
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mascinista
"Им бы депутатов взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить."
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Влад Иванов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
И чемпионат КНДР!
Например ) https://www.youtube.com/watch?v=o8ScNPzmCgQ
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Maks Harpy
Ответ Сим Сим
Страшно когда терюшковы у власти в нашей стране.
да ну - у власти совсем другие....это просто говорящая голова за деньги
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mksmv
Вернулись в конец 40-ковых - начало 50-х годов 20 - го века.
Низкопоклонство перед Западом, космополитизм. Россия - родина слонов.
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вовочка6762
Наконец то хоть один депутат заботится о нашем футболе !
Надеюсь и всякие шоу Киркорова и Баскова скоро прикроют на ТВ.
Это же срисовано с американских шоу !Да и вообще - на чем ездит депутат Терюшков по Москве ?
Надеюсь не на Мерседесе а на ШЕСТЕРКЕ баклажан ?
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RWMen
Его 100% в школе били и мощно унижали!
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mksmv
Всё правильно. Это наши реалии. По-другому мы уже жить не будем.
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Trappy D
Спасибо товарищу Терюшкову за наглядную демонстрацию партийных принципов.
Когда цель депутата — не служить людям, а выслуживаться перед начальством, контактировать с реальностью и здравым смыслом он не будет.
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+2
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Verhovn
Ответ kutavlik
А что вы имеете против Сяоми???
Сяоми - супер. Я лично очень доволен, хотя раньше были айфоны.
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Vovan94
Телефоны китайские, автомобили немецкие, ноутбуки японские , футбол с*ка английский, баскетбол американский,хоккей канадский,да как ты до сих пор ещё живёшь? По ходу в идеале нужно жить на сеновале и играть в "пятнашки" и тогда страна будет спокойна за твое существование. Ах да,не оформил фан айди - сторонник Запада
+3
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Сим Сим
Страшно когда терюшковы у власти в нашей стране.
+1
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2ran
Тегеран Юнайтед против Пхеньян Сити.
Вот это дерби!
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Crazy Writer
Заголовок-то вроде адекватный. Но спорт как-бы вне политики, это с одной стороны.. А с другой - никто не мешает создать свои такие рычаги - в виде сильных и интересных внутренних чемпионатов. Есть же позитивные примеры(адмирал-торпедо в хоккее. нн в баскетболе(!!!)...) делать просто надо, и делать на совесть, а не на распил-откат-длягалочки.
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Сергей Сорока
Рычажность заключается в том, что несчастный зритель, того и гляди, разглядит, что недружественные страны ещё не замёрзли и не загнили?
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kutavlik
Занавес!!!! Железный занавес!!!!
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-= Masteryuga =-
Мне кажется даже ярые сторонники ВВП блюют от таких заявлений...
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Verhovn
Ответ Madcomposer
Сам Терюшков, как я понимаю, носит Белорусский трикотаж, ездит на Ладе, пользуется Сяоми и пьёт только Апсны.
Можно ездить на Хавэле, пользоваться Сяоми, пить Черноголовку и быть счастливым. Но если очень хочется, то можно и достать)
+1
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kutavlik
Ответ Madcomposer
Сам Терюшков, как я понимаю, носит Белорусский трикотаж, ездит на Ладе, пользуется Сяоми и пьёт только Апсны.
А что вы имеете против Сяоми???
+1
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Андрей Романов
Создайте под него туалетное радио, нехай там и вещает....Ваш< дружественный> контент уже достал...Ультрапатриотическая тошниловка.
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Антон Абызов
Ответ Eduard Rastryopin
Никогда. Запад не собирается освобождать Россию от кгбешно-фашисткой хунты,а хочет только оградиться большой стеной. А надеяться на восстание внутри страны бессмысленно.
"Запад"... "освобождать"... Со своей трансгендерной БЛМщиной? Спасибо, не надо.
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m1t9
сказочный
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BananaMama
Ответ Russ Ivan
Комментарий удален пользователем
Как и ты, Ванек. Ты же ярый борец с загнивающим Западом, чего ж на себе подобного возмущаешься? Плюсики не пахнут? Или всё же в глубине души осталось что-то человеческое и стало противно, когда в лице терюшкова фактически посмотрел в Кривом зеркале на самого себя?
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Michael1969
"В последнее воскресенье мы посмотрели игры из Германии и Италии".

Депутат, есть анекдот, кончающийся словами "А вы на шкаф залезьте!". Это про тебя, м...о
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