Депутат Роман Терюшков раскритиковал «Матч ТВ» за показ матчей лиг недружественных стран.

«Основной спортивный канал «Матч ТВ» наряду с отечественными соревнованиями по футболу транслирует и чемпионаты стран, признанных недружественными.

В последнее воскресенье мы посмотрели игры из Германии и Италии. Также по вторникам, средам и четвергам нам транслируют еврокубковые игры, те, откуда наши клубы были исключены.

Подобный контент из стран, футбол которых «стоит вместе с Украиной», – серьезный рычаг в информационной войне коллективного Запада.

Основа воспитания поколений – пример старших, опора на авторитеты. В ситуации, когда за семейным столом в педагогических целях мама поет дифирамбы соседу, а не сидящему рядом папе, сын сделает закономерный вывод – о том, как повезло сыну соседа, и как не повезло ему с отцом.

Станет ли это стимулом достигать мальчику высот? Сомневаюсь. Скорее эти действия послужат разрушению семьи, выразятся в неуважении младших к родителям, приведут к плачевным результатам.

«Матч ТВ» транслирует в каждую квартиру чемпионаты по футболу наших соседей, оправдывая это благой целью – показать нам европейский футбол. Футбол высокого качества, футбол – ориентир, цивилизованный футбол. Каждая квартира, каждая семья должна при просмотре сделать соответствующие выводы:

– страны, признанные недружественными по отношению к России (где расположена квартира и семья с телевизором) имеют эфирное время на российском ТВ через спортивную пропаганду;

– российский футбол входит в семью европейского футбола, они – друзья, хотя наши страны в противоположных, иных взаимоотношениях;

– российский футбол не входит в систему сфер государства, спорт же вне политики;

– западный футбол «стоит вместе с Украиной», потому что спорт вне политики;

– нам показывают их высококлассный футбол, потому что мы – не такие, как они. Они стоят с Украиной, они не согласны с политикой Путина и поэтому они вводят санкции, отменяют российский спорт. А мы должны быть нейтральными, в доказательство отличия нас от них, мы смотрим их футбол. Наш-то футбол не очень … видимо, стоит поучиться у них.

Получается, вот таким специфическим образом, «Матч ТВ» реализует информационную политику в «интересах» нашей страны. Сперва мы, наверное, научимся футболу, а потом нам будут преподавать, как стоять вместе с Украиной», – написал депутат Госдумы в телеграм-канале.

Мэр Кузнецка: «Телевизор включаешь – футбол, хоккей, танцы, а с другой стороны – судьба страны решается. Надо на следующий этап мобилизованности переходить»