Сборная Казахстана лишилась шансов на выход на ЧМ-2026

Сборная Казахстана лишилась шансов на выход на чемпионат мира.

В понедельник команда Талгата Байсуфинова сыграла вничью со сборной Северной Македонии в 8-м туре квалификации ЧМ-2026 (1:1).

После 7 проведенных матчей сборная Казахстана занимает 4-е место в своей группе, набрав 7 очков, и отстает от лидирующей сборной Бельгии на 7 баллов. От Северной Македонии , которая занимает 2-е место, дающее право на участие в стыковых матчах, казахстанцев отделяют 6 очков.

Казахстану осталось провести одну игру в отборочной стадии ЧМ – против Бельгии. Она состоится 15 ноября.