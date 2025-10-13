6

Сборная Казахстана лишилась шансов на выход на ЧМ-2026

Сборная Казахстана лишилась шансов на выход на чемпионат мира.

В понедельник команда Талгата Байсуфинова сыграла вничью со сборной Северной Македонии в 8-м туре квалификации ЧМ-2026 (1:1). 

После 7 проведенных матчей сборная Казахстана занимает 4-е место в своей группе, набрав 7 очков, и отстает от лидирующей сборной Бельгии на 7 баллов. От Северной Македонии, которая занимает 2-е место, дающее право на участие в стыковых матчах, казахстанцев отделяют 6 очков. 

Казахстану осталось провести одну игру в отборочной стадии ЧМ – против Бельгии. Она состоится 15 ноября. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
