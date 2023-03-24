Джо Байден: «Мне нравятся канадские команды. Кроме «Торонто». Они победили «Филадельфию». Если бы я этого не сказал, спал бы сегодня один»

Теги Филадельфия Торонто НХЛ Политика Джо Байден Хоккей

Джо Байден объяснил, почему не поддерживает «Торонто Мэйпл Лифс».

Президент США вместе с супругой Джилл прибыл в Канаду с визитом и выступил перед парламентом.

«Должен сказать, что мне нравятся ваши спортивные команды. Кроме «Лифс». И я объясню почему – они победили «Филадельфию» в январе. Вот почему.

Если бы я этого не сказал – а я женат на женщине из Филадельфии – я бы спал сегодня один, ребята», – сказал Байден.

8 января «Филадельфия» на домашнем льду проиграла «Торонто» со счетом 2:6.

8 комментариев

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yura.o
Ответ Фёдор Кузнецов
Может я что то не понял, но Филадельфию же обыгрывали все канадские клубы в этом сезоне
Торонто раздражитель для всех канадцев. Старик бил наверняка
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Сибирский литовец
Ну хоть жену свою не спутал - уже хорошо
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Vladislav Semokin
ужас, это ваш президент , господа какелы и либертадорес
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hhlg
Мигрант орёт
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Олег Щёголев
Жена на депрессантах, 100%.
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Фёдор Кузнецов
Может я что то не понял, но Филадельфию же обыгрывали все канадские клубы в этом сезоне
+1
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+1
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Карел Гот
После этого спича Байден попытался пожать руку какому-то призраку и упал со сцены
+6
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KSA1985
Из этой статьи стало понятно, что это единственное поражение Филадельфии в сезоне
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