Джо Байден: «Мне нравятся канадские команды. Кроме «Торонто». Они победили «Филадельфию». Если бы я этого не сказал, спал бы сегодня один»

Джо Байден объяснил, почему не поддерживает .

Президент США вместе с супругой Джилл прибыл в Канаду с визитом и выступил перед парламентом.

«Должен сказать, что мне нравятся ваши спортивные команды. Кроме «Лифс». И я объясню почему – они победили «Филадельфию» в январе. Вот почему.

Если бы я этого не сказал – а я женат на женщине из Филадельфии – я бы спал сегодня один, ребята», – сказал Байден.

8 января « » на домашнем льду проиграла «Торонто» со счетом 2:6.