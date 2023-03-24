«Путин – мастер геополитики, он защищает права России. Для аргентинцев он не диктатор, у нас его считают умным». Защитник «Пари НН» Масоэро о президенте РФ

Теги премьер-лига Россия Владимир Путин Политика Пари НН Лукас Масоэро Футбол

Защитник «Пари НН» Лукас Масоэро считает Владимира Путина мастером геополитики.

– Как в Аргентине за год поменялось мнение о Путине?

– Ни год назад, ни теперь ненависти нет. У нас считают, что это умный человек. Защищает права России, ее позицию. Мало кто смыслит в геополитике, но Путин в ней, я полагаю, мастер.

Но, конечно, если послушать европейские медиа… Там Путина готовы убить. Обычное дело.

В Южной Америке не так: голосов много, выступать можно с разных позиций. Страна у нас свободная. Поэтому, мне кажется, Путин для аргентинцев не диктатор и не злодей, – сказал аргентинский футболист.

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164 комментария

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Igor_Samara
Ответ Колбаскер тут
Путин топ
Плутин вор
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Igor_Samara
Ответ ks-1993
В такие новости просто цель зайти почитать говнолиберду и тех, кто с трибуны прибежал свой бред лить про нищету, унитазы и отсутствие газа
Ты че не на фронте сейчас?
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Заяцволк
Ответ Schiaff1no
Все хотели уничтожить Россию, но Путин всех опередил и переиграл
О, вот тут красивые слова, жаль что снова иллюзии и ложь ) В реальности как бы всё по-другому
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Igor_Samara
Ответ Заяцволк
Бгг )) Наша честная оппозиция снова обитает в своих иллюзиях, которые приятны им ) Где кто куда слил ? Непонятно. Страна как была, так и есть, прекрасно себя чувствует. Ну вы почаще убеждайте себя в том, что доллар по 200, и вся экономика разрушена )
Прекрасно себя чувствует с дефицитом почти 3 триллиона за первые 2 месяца года? Со статусом страны-изгоя? С политическими репрессиями? С испачканной Конституцией? с пересидентом, косплеящим одного австрийского художника?
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Nemecfaeton
Ответ bahmet2012
А чавес тут при чём? Пиночет, Трухильо, Стресснер, Видела - так правильней.
А он национализировал нефть, которую прошлые «правильные» правители продали за 3 песо-если что-то делаешь для государства, а не для частного чужого бизнеса-ты диктатор
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Nacho13
Поэтому видимо, что Россия, что Аргентина в такой заднице сейчас
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Теннисный абсолют
Все, кто пишет гадости о Путине, ответье:
-Вы хотите, чтобы Россия была колонией США?
-Вы хотите чтобы у нас было как на Украине, и русских заставити воевать за интересы США?
-Вы хотите, чтобы Сорос и прочие захватили наши ресурсы?
-Вы хотите, чтобы детям с мелкого возраста пропагандировали гей-секс и всякие извращения?
-Вы хотите отказаться от нашей культуры и истории в угоду западу?

Вы этого хотите? Уничтожения России и русских?
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Corde Fidelium
Ответ melmi
В целом неудивительное высказывание В Южной Америке своих диктаторов хватало , которые и войны вели , и репрессии устраивали и экономику губили Пиночет , Видела , Чавес Так что им не привыкать
Ага зеленский демократ, лучшая шутка дня. У тебя в стране 1 канал показывает демократы недоделанные.
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Заяцволк
Ответ Евгений Садчиков
Так заберите его себе, если он вам всем так нравится.
Тут смотри какая ситуация. Есть такое слово "демократия". Это когда всё происходит в интересах большинства, а на интересы меньшинства плевать, ну потому, что их меньшинство, странно было бы делать что-то для них в ущерб большинству. Вот и здесь так. Его выбрало большинство в России. Меньшинство конечно хочет, чтобы его кто-то забрал, но его никто не слушает, увы ) Но не грустите слишком
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Sajres_Smit
Ответ Ебздрогыч
О, этот стратег как всегда всех переиграл! Теперь мы страна-изгой и сырьевая колония Китая
В таком случае США сырьевая колония Европы. Ну и про изгоя это мощно. Изгой для 1 млр и норм отношения с 7 млрд населения. И кто изгой?
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ks-1993
В такие новости просто цель зайти почитать говнолиберду и тех, кто с трибуны прибежал свой бред лить про нищету, унитазы и отсутствие газа
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Илья Савчук
выдайте этому господину хату в нижнем
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Andrey Kutashov
Ответ Антон Фалафель
Есть отряды путина из престарелых бабок, а есть из латиносов футболистов.🌚👍👍👍
Не хватает такого дерби в Медиа Лиге
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Валера, уходи!!!
Ответ Igor_Samara
Комментарий удален модератором
Путин из того же народа, какой народ такой и Путин... его к нам не с неба послали
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Павел Мельников
Ответ zzz xxx
Посмотрим на геополитические достижения мастера многоходовочка за почти 25 лет правления: 1) страна втянута в военный конфликт без малейших перспектив. сотни тысяч молодых людей бежали из страны, еще десятки, возможно, уже сотни тысяч безвозвратных потерь. демографический потенциал слит под ноль; 2) та самая ната уже у ворот. эстония, латвия, литва, финляндия убивают весь смысл пустых сотрясений воздуха о красных линиях; 3) россия оказалась в изоляции, ни одного союзника, кроме безнадежного лукашенки, все страны снг либо под натой, либо под китаем, и в самой россии товарищ си уже дает ярлык путину на новый срок, пока китайцы осваивают сибирь и дальний восток, коррумпируя местные власти, хищнически расхищают ресурсы; 4) слит научный, экономический, военный потенциал. Близкие кремлю олигархи пролюбили советское наследие и оставили страну у разбитого корыта. Десятилетиями налаживаемые торговые связи разорваны, о страну буквально вытирают ноги все кому не лень, пока мастера многоходовочка с протянутой рукой бегают по миру и умоляют "ну купите наш газ и нефть хоть за пару грошиков". Такая она, суверенность
И еще как бонус, 5 - нельзя говорить об этом на широкую аудиторию, цензура жестко наказывает. И есть люди, которым все вместе это по кайфу, до сих пор размышляющие, как украинские земли будут делить. Много людей.
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Вадим flanec
Ответ moldfan
Ну тут не поспоришь конечно... Результаты говорят сами за себя. 1. Россия разосралась со всеми соседями, кроме одного картофельного диктатора, который сам удерживается во власти благодаря огромным деньгам России и монополией на силу внутри страны. Если кто-то думает, что Беларусы забудут из-за какой страны, этот усатый режим держится, и откуда приехали пропагандоны на их каналы, когда даже работники Беларусского телевиденья, начали бойкотировать. То вы сильно заблуждаетесь. Никто не забудут под чьи улилюканья избивали и пытали их людей. 2. Россия на десятилетия потеряла одного из крупнейших импортеров Российских товаров, ближайшей культурной страны. 3. Рост русофобии в мире. 4. Снижения влияния русского языка и русской культуры. Даже русскоязычные украинцы, даже те кто называл русских братьями и защищал Московскую проваславную церковь даже в 2014-2020 годах, принципиально начинают больше говорить на украинском. Молодежь в Казахстане, Молдавии, Грузии... не говоря уже о прибалтики. Отказываются от русской культуры. 5. Московская Проваславная церковь, огромными темпами теряет свою распространенность и влияния. 6. Россия ввязалась в многолетнюю невероятно дорогостоющую, кровавую и очень большую войну. Где определенно завязла. 7. Но хорошо, что мы зато НАТО приструнили... правда она что-то расширяется. Впервые с 91 года... Причем страны которые приниципально отказывались многие десятилетия. А если им еще и удастся прижать Эрдогана и туда попадет Швеция, то это одна из самых подготовленных армий мира с очень качественным оружием. При этом не смотря на сравнительно не большое население. Эта страна с очень развитой военной промышленностью. 8. Все страны НАТО увеличили свой бюджет, одна лишь Германия увеличила военный бюджет на 100 млдр. долларов. И он максимальный со времен ВОВ. Я думаю это успех. 9. Владимир Путин настолько гениальный, что способствует снижению зависимости запада, от Российских энергоносителей. Говорят Американцы и Катарцы, плачут от того, что в Германии и Голландии одновременно строится огромными темпами инфраструктура для приема и транспортировки жиженного газа. 10. Ограничение на доступ технологий, для страны которая с 80-ых не разведала не одного нефтянного месторождения без иностранных компаний. В век, нейронных сетей, которые решают проблемы в разы быстрее человека и на пороге квантовых компьютеров... Я считаю, это вообще великая победа. 11. Зато мы становимся менее зависимыми от Европы и США... правда увеличивая зависимость от Китая. 12. Продажа нефти с 30 процентными диссконтами. Чтобы ее покупали хоть в каком-то объеме. Я считаю это успех. 13. Снижение влияния в центральной Азии, Казахстан приостанавливает членство в ОДКБ, Таджикистан уже тролит Путина... 14. Де-факто развал всех кукольных организаций типо СНГ и ОДКБ. 15. Под боком у России, даже в случае окончания войны... огромная страна, которая сейчас вооружена сильно лучше чем до фвраля прошлого года. С опытом ведения военных действий и искренне теперь ненавидящая Россию. И поток оружия туда лишь увеличивается, постоянно увеличивая и летальность этих вооружений. 16. Президент Российской Федерации, стал военным преступником в большинстве стран Мира. В том числе в Аргентине... При приезде Путина в Аргентину, согласно закону... его должны задержать. 17. Полный развал какой либо репутации Российской Армии, падение репутация русского оружия и всего этого оплота о Российской Армии. 18. Над министром иностранных дел теперь даже не в западных вражеских странах, смеются как над чиновниками каких-то Африканских стран или Северной Кореи. 19. Россию в их текущих границах, полноценно признает лишь 1 страна. Сирия. 20. Я думаю враги России, просто плачут о том, что в России растет чуть ли не нненависть между родителями и детьми. Что тысячи хорошо подготовленных Россиян уезжает. 21. Ведь от предыдущих волн миграций... Европа лишь плакала когда Россияни развивали науку, промышленность и культуру... Израиля, США, Франции... Они аж плачут, что им приходится пользоваться идеями, работами... Брина, Левчина, Батырина, Гейм, Вапник, Концевич, Фридман, Кунина... Мне кажется, это успех раздавать паспорта чернорабочим из центральной Азии и сливать физиков, математиков, инженеров, предпринимателей в западные страны. Великий геополитик Владимир Владимирович.
Бред какой-то.
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ks-1993
Ответ Любезный Коссутий
товарищ Пу мастерски слил страну товарищу Си, превратив ее практически в колонию Китая. в целом, думаю, сюзерен остался доволен визитом.
ну, конечно, все по бредням уровня канала Дождь и медузы
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Валера, уходи!!!
Ответ Bergkamp007
Не лень, а технологии, которых нет
носки и трусы шить? какие тебе технологии нужны?
болты и гайки клепать?

а технологии тем же китайцам с луны привезли?
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Михаил Ильин
Ответ Максим Пантелеев
Комментарий удален модератором
Эта мантра про сильного геополитика, который заставил весь мир уважать и считаться с Россией, мне все 9 лет доставляет. Ведь в наложенных цивилизованным миром санкциях или запрете выступать на Олимпиаде под собственным флагом кроется истинное уважение.
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евГений
Ответ melmi
В целом неудивительное высказывание В Южной Америке своих диктаторов хватало , которые и войны вели , и репрессии устраивали и экономику губили Пиночет , Видела , Чавес Так что им не привыкать
Пиночет сделал Чили лучшей экономикой мира континента, не сравнивай его с левацками лохами, которые вогналы свои страны в экономический кризис.
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ks-1993
Ответ Ко-ко-джамбо
Хз откуда они это берут... НАТО практически у Питера У Украины больше оружия чем было год назад. Цены в магазинах растут Прав у россиян не прибавилось Это мастерство геополитика или че?
страна от говна очистилась вроде Галкина
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Заяцволк
Ответ Криштиану Роналду
Мастерски слил страну в унитаз
Бгг )) Наша честная оппозиция снова обитает в своих иллюзиях, которые приятны им ) Где кто куда слил ? Непонятно. Страна как была, так и есть, прекрасно себя чувствует. Ну вы почаще убеждайте себя в том, что доллар по 200, и вся экономика разрушена )
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Realist2022
Ответ GC oK
Независимость перед гегемонами как сша и Китай это "сливание"?) Не пресмыкаться же как это делает прагрисивный запад
СКРОМНЕЕ к себе относиться надо. И прежде, чем строить из себя равных по статусу США и Китаю, надо без гнилых понтов, высокомерия и т.п. задать себе несколько вопросов:
1. А что мы сами можем произвести с нуля из собственных сырья, материалов, комплектующих? например, смартфорны (они то айфоны, самсунги и пр. ксяоми и хуавеи клепают)? Где наши byd han, geely zeekr и т.п. с заказами на полгода вперёд расписанные, на которые очередь, в том числе из стран Европы выстроилась? И да, про суперджет-100, собранный на 90% из зарубежных комплектующих просто смешно говорить.
2. Где наши собственные операционные системы, аналоги Windows, Linux, MacOS, IOS, Android?
3. Где наши чипы, процессоры, видеокарты, аналогичные Intel, AMD, NVidia? Отсутствуют.
4. Мы хотя бы матрицы, аналогичные QLED, OLED, Nano LED и т.п. можем производить? Тоже не можем.
5. Аппараты ИВЛ, КТ. МРТ мы можем производить? Не можем. А те, что работают в клиниках - либо западные, либо крупноузловая сборка (узлы западные).
6. Спутником V хорохорились? Ну так по данным ВОЗа эффективность спутника 30% по сравнению с 55-60% эффективности Пфайзера, Астразенеки, Jansenn, не говоря уже про 75% эффективности Модерны. Эффективность Ковиваков и пр. ЭпивакКорон - 0 (НОЛЬ!) процентов.
7. Под какие проценты можно кредиты брать в США? Правильно, под 2-3 процента годовых по сравнению с нашими 20+ процентов.
8. Какая основная валюта, в которой котируются на мировых рынков платина, золото, серебро, нефть и т.п.? Правильно, доллары США.
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ks-1993
Ответ T622222
Финны и Шведы в НАТО это как из последних достижений за неделю )
шведы в НАТО? финны пока тоже на тоненького.
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Corde Fidelium
Ответ WhatZ
а что в твоем понимании "быть подстилкой гнилого Запада"?
У соседней страны спроси. Живет на одни подачки.
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