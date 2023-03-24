«Путин – мастер геополитики, он защищает права России. Для аргентинцев он не диктатор, у нас его считают умным». Защитник «Пари НН» Масоэро о президенте РФ
Защитник «Пари НН» Лукас Масоэро считает Владимира Путина мастером геополитики.
– Как в Аргентине за год поменялось мнение о Путине?
– Ни год назад, ни теперь ненависти нет. У нас считают, что это умный человек. Защищает права России, ее позицию. Мало кто смыслит в геополитике, но Путин в ней, я полагаю, мастер.
Но, конечно, если послушать европейские медиа… Там Путина готовы убить. Обычное дело.
В Южной Америке не так: голосов много, выступать можно с разных позиций. Страна у нас свободная. Поэтому, мне кажется, Путин для аргентинцев не диктатор и не злодей, – сказал аргентинский футболист.
-Вы хотите, чтобы Россия была колонией США?
-Вы хотите чтобы у нас было как на Украине, и русских заставити воевать за интересы США?
-Вы хотите, чтобы Сорос и прочие захватили наши ресурсы?
-Вы хотите, чтобы детям с мелкого возраста пропагандировали гей-секс и всякие извращения?
-Вы хотите отказаться от нашей культуры и истории в угоду западу?
Вы этого хотите? Уничтожения России и русских?
болты и гайки клепать?
а технологии тем же китайцам с луны привезли?
1. А что мы сами можем произвести с нуля из собственных сырья, материалов, комплектующих? например, смартфорны (они то айфоны, самсунги и пр. ксяоми и хуавеи клепают)? Где наши byd han, geely zeekr и т.п. с заказами на полгода вперёд расписанные, на которые очередь, в том числе из стран Европы выстроилась? И да, про суперджет-100, собранный на 90% из зарубежных комплектующих просто смешно говорить.
2. Где наши собственные операционные системы, аналоги Windows, Linux, MacOS, IOS, Android?
3. Где наши чипы, процессоры, видеокарты, аналогичные Intel, AMD, NVidia? Отсутствуют.
4. Мы хотя бы матрицы, аналогичные QLED, OLED, Nano LED и т.п. можем производить? Тоже не можем.
5. Аппараты ИВЛ, КТ. МРТ мы можем производить? Не можем. А те, что работают в клиниках - либо западные, либо крупноузловая сборка (узлы западные).
6. Спутником V хорохорились? Ну так по данным ВОЗа эффективность спутника 30% по сравнению с 55-60% эффективности Пфайзера, Астразенеки, Jansenn, не говоря уже про 75% эффективности Модерны. Эффективность Ковиваков и пр. ЭпивакКорон - 0 (НОЛЬ!) процентов.
7. Под какие проценты можно кредиты брать в США? Правильно, под 2-3 процента годовых по сравнению с нашими 20+ процентов.
8. Какая основная валюта, в которой котируются на мировых рынков платина, золото, серебро, нефть и т.п.? Правильно, доллары США.