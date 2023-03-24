Лыжи. Чемпионат России. Команды Пантриной, Ступак, Истоминой, Перевозчиковой, Крупицкой выступят в эстафете

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Анастасия Доценко Светлана Николаева Алия Иксанова Мария Гущина Ольга Царева Анастасия Кулешова (Седова) Алиса Жамбалова Анна Суркова (Нечаевская) Юлия Ступак (Белорукова) Лариса Рясина Лидия Горбунова (Дуркина) Яна Кирпиченко Мария Истомина Светлана Заборская Наталья Зюзева Екатерина Смирнова Ольга Сергеева Мария Козекаева Анна Грухвина Алена Баранова Анастасия Фалеева Елизавета Шалабода Екатерина Евтягина Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Дарья Непряева Евгения Крупицкая Виктория Трошина Анна Кожинова Диана Соболева Александра Шимолина Елизавета Пантрина (Бекишева) Елизавета Еремеева Алена Перевозчикова Диана Артемьева Лыжи

24 марта на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет женская эстафета.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень

Женщины

Эстафета

Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Тюменская область (Анна Грухвина, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина)

2. Республика Татарстан-1 (Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Анна Суркова, Виктория Трошина)

3. Архангельская область (Елизавета Горбунова, Светлана Николаева, Светлана Заборская, Екатерина Горбунова)

4. Москва (Екатерина Евтягина, Анастасия Прокофьева, Арина Каличева, Елизавета Шалабода)

5. Санкт-Петербург-1 (Анастасия Фалеева, Диана Соболева, Рада Тарасенко, Евгения Крупицкая)...

7. ХМАО-Югра (Анастасия Клепикова, Мария Гущина, Алена Перевозчикова, Елизавета Лупатова)

8. Республика Коми-1 (Анастасия Власова, Ольга Царева, Наталья Зюзева, Юлия Ступак)

9. Красноярский край (Яна Кирпиченко, Диана Артемьева, Алина Шестакова, Александра Шимолина)...

11. Республика Татарстан-2 (Ольга Сергеева, Алия Иксанова, Лариса Рясина, Анастасия Доценко)...

14. Сибирский и Дальневосточный ФО (Анна Кожинова, Алена Баранова, Елизавета Еремеева, Арина Кусургашева)

15. Приволжский ФО (Мария Козекаева, Анастасия Кулешова, Мария Истомина, Екатерина Никитина)

4 комментария

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ivan 07
Тюмень явный фаворит. Теперь понимаем , почему Виктория Сливко выступает за этот регион. Жамбалова , если не подведет. Алису взяли , чтобы как то порадовать.
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Сергей Жарковский
Тюмень победы!
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SkierNSK
Ответ Kemlo
С таким составами думаю будет так: 1.Тюмень 2.Питер 3.Татарстан-1
Приволжский ФО может ещё в тройке быть, если первый этап совсем не провалится
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Kemlo
С таким составами думаю будет так:
1.Тюмень
2.Питер
3.Татарстан-1
+1
0
+1
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