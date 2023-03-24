Лыжи. Чемпионат России. Команды Пантриной, Ступак, Истоминой, Перевозчиковой, Крупицкой выступят в эстафете
24 марта на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет женская эстафета.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2023
Тюмень
Женщины
Эстафета
Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Тюменская область (Анна Грухвина, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина)
2. Республика Татарстан-1 (Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Анна Суркова, Виктория Трошина)
3. Архангельская область (Елизавета Горбунова, Светлана Николаева, Светлана Заборская, Екатерина Горбунова)
4. Москва (Екатерина Евтягина, Анастасия Прокофьева, Арина Каличева, Елизавета Шалабода)
5. Санкт-Петербург-1 (Анастасия Фалеева, Диана Соболева, Рада Тарасенко, Евгения Крупицкая)...
7. ХМАО-Югра (Анастасия Клепикова, Мария Гущина, Алена Перевозчикова, Елизавета Лупатова)
8. Республика Коми-1 (Анастасия Власова, Ольга Царева, Наталья Зюзева, Юлия Ступак)
9. Красноярский край (Яна Кирпиченко, Диана Артемьева, Алина Шестакова, Александра Шимолина)...
11. Республика Татарстан-2 (Ольга Сергеева, Алия Иксанова, Лариса Рясина, Анастасия Доценко)...
14. Сибирский и Дальневосточный ФО (Анна Кожинова, Алена Баранова, Елизавета Еремеева, Арина Кусургашева)
15. Приволжский ФО (Мария Козекаева, Анастасия Кулешова, Мария Истомина, Екатерина Никитина)
1.Тюмень
2.Питер
3.Татарстан-1