«Отправился бы в момент рождения Христа. Или во времена Адама и Евы – посмотреть, как все зарождалось на Земле». Андрей Мостовой о путешествии во времени

Полузащитник « » хотел бы увидеть рождение Иисуса.

– Если бы ты мог путешествовать во времени в любой момент истории, куда и когда бы ты отправился?

– Точно не в периоды, когда были войны. Наверное, в момент рождения Христа. Или даже во времена Адама и Евы, чтобы своими глазами посмотреть, как все зарождалось на планете Земля.

– Тогда именно ты был бы первым человеком на Земле.

– Да, старался бы, как мог, все развивать. Но и сейчас часто думаю об этом, очень хочу реализоваться не только как спортсмен, но и сделать что-то стоящее после футбольной карьеры, – высказался Мостовой в интервью, часть вопросов для которого составила нейросеть ChatGPT.