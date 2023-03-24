«Отправился бы в момент рождения Христа. Или во времена Адама и Евы – посмотреть, как все зарождалось на Земле». Андрей Мостовой о путешествии во времени

Теги Зенит премьер-лига Россия Андрей Мостовой религия Футбол

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой хотел бы увидеть рождение Иисуса.

– Если бы ты мог путешествовать во времени в любой момент истории, куда и когда бы ты отправился?

– Точно не в периоды, когда были войны. Наверное, в момент рождения Христа. Или даже во времена Адама и Евы, чтобы своими глазами посмотреть, как все зарождалось на планете Земля.

– Тогда именно ты был бы первым человеком на Земле.

– Да, старался бы, как мог, все развивать. Но и сейчас часто думаю об этом, очень хочу реализоваться не только как спортсмен, но и сделать что-то стоящее после футбольной карьеры, – высказался Мостовой в интервью, часть вопросов для которого составила нейросеть ChatGPT.

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97 комментариев

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Слово о полку Михалыча
Ответ Вечно в бане
Его мнение: «Все зарождалось на Земле во времена Адама и Евы». Он его высказывает. Мое мнение: «Мостовой идиот». Я его высказываю. Так в чем разница?
Разница в том, что Мостовой никого не оскорблял, а вот вы мало того, что оскорбляете самого человека, так еще и делаете это на почве веры. Вас задело, что Мостовой верит в бога и чтит священное писание? Откуда такое неуважение к столь индивидуальному и личному аспекту жизни разных людей?
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vadyan63
Ответ Миша Богомолов
Да уж, любо-дорого смотреть на то, как аудитория спортса стремиться продемонстрировать свои таланты в высмеивании взглядов Мостового (вне зависимости от степени их соотнесения с реальностью). Но я сомневаюсь, что большая часть тут знакома с библеистикой, исследованиями раннего христианства и т. п. вещами. А вот чего тут хватает - так это сциентизма, причём довольно агрессивного
Стремится!
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Алексей Самохин
Ответ maks44
А я бы отправился в 60-е в г. Ленинград, нашел бы там мальчика Вову и...
Выхватил люлей и отправился обратно...
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Ярик01
Ответ sprmn
Где это в Иудейской традиции написано что мир создан строго в 3761 до н.э.?
В Библии есть хроногенеалогия до исхода.
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RWMen
Есть заведения, где принимают препараты, помогающие отправиться в такое путешествие, в Спб наверняка не одно такое!)
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Виктор Никитин
Ответ МТБ
Конечно. В основном то, что это неплохая фентезя, пусть и написанная достаточно корявым языком.
так-то даже для неверующих(меня например) в Библии хватает полезных вещей.. куча просто откровенно правдивых заветов жизни
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sprmn
Ответ bengalsckyzh
Согласно иудейской традиции сотворение мира и происхождение человека (Адама) свершилось в 3761 году до нашей эры.. А за 46 лет до этого события в 3807 до нашей эры, в Англии в Сомерсете люди построили Sweet Track.. И как они смогли это сделать, если согласно иудейской традиции не было ни мира, ни человека..?
Где это в Иудейской традиции написано что мир создан строго в 3761 до н.э.?
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Ярик01
Плакала вторая половина нейросети ChatGPT
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Назар Игорь
Ответ МТБ
Конечно. В основном то, что это неплохая фентезя, пусть и написанная достаточно корявым языком.
Конечно это не боевик и не дамский роман, но интересные мысли там есть.
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Kira_B
Мостовой есть Мостовой, хоть Андрей, хоть Александр:)
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Бродяга-симпатяга
Представляете-Мостовой вырубает Адама и зарождает человечество. А может так оно и было? Это многое бы обьяснило
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Вечно в бане
Ответ Алексей Александрович
Вы чего на парня накинулись??? Это его мнение ❗❗❗ Вы на себя посмотрите умники только и знают гадости писать на всех,хоть так свое ущербные существование облегчают
Его мнение: «Все зарождалось на Земле во времена Адама и Евы». Он его высказывает.
Мое мнение: «Мостовой идиот». Я его высказываю.
Так в чем разница?
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bengalsckyzh
Ответ МТБ
Встречается Шумер и Египтянин, и обсуждают, что у Иудеев там сотворение мира произошло.
Да, да. Так и есть.
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Kanonir152
Мостовой из тех людей, которые считают, что мир был сотворен 2023 года назад) Интересно, какой % спортсменов думают также.
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Скорпион 77
Наивысшая степень развития российского спортсмена - Госдума.
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SadButTrue
Ответ Иван Иванов
Я не удивлюсь, если бы он тебя, будучи мальчиком, придушил.
Хотите сказать, что у Вовы с детства руки по локоть в крови? Ну как бы вас там в кремлеботской шарашке за такие слова не выгнали.
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Анатолий Magicbrain
Куда бы только не отправиться лишь бы тренерскую лицензию не получать
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Иван Иванов
Ответ Серега Кузьменков
я бы отправился во времена мстителей, посмотреть как на Нью-Йорк нападают инопланетяне
Ой, эт тебе в будущее надо!
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Миша Богомолов
Да уж, любо-дорого смотреть на то, как аудитория спортса стремиться продемонстрировать свои таланты в высмеивании взглядов Мостового (вне зависимости от степени их соотнесения с реальностью). Но я сомневаюсь, что большая часть тут знакома с библеистикой, исследованиями раннего христианства и т. п. вещами. А вот чего тут хватает - так это сциентизма, причём довольно агрессивного
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#SharkTeam
низкий наброс на религиозную тему со стороны спортса
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MJRom
мяч перекачали
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nosta bog
депутат растет
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SadButTrue
Попадает Мостовой в рай и просит увидеть Иисуса. Когда Иисус приходит, они минут 10 говорят, потом Иисус, смеясь до слез, приходит назад к своим.
— Помните рыболовный кружок, который я организовал две тысячи лет назад? Он до сих пор существует!
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And-Rover
В пятницу можно.
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brig_Mercury
Ответ <~Inter~>
А он не в курсе, что в момент рождения Христа люди уже регулярно конфликтовали между собой и войны были вполне себе нормальным явлением. Он же сам себе противоречит когда говорит, что хочет отправиться в период когда не было войн
Если бы он туда перенесся, его бы распяли сразу по прилёту за не подобающий наряд. И он просто не успел бы встретится с Волхвами.
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