IFAB изменит правила с 1 июля: вратарям запретили отвлекать исполнителей пенальти, празднования голов будут учитываться при добавлении времени
В футболе изменятся правила поведения во время пенальти и учета времени празднования гола.
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) опубликовал список изменений в футбольных правилах, которые вступят в силу со следующего сезона, с 1 июля.
Так, будут внесены изменения в правила поведения вратарей, о чем впервые стало известно в январе. С нового сезона вратари во время пенальти «не должны демонстрировать неуважение к игре и сопернику, то есть отвлекать бьющего игрока нечестным путем».
Празднования голов теперь будут отдельно учитываться рефери при решении о добавленном к таймам времени. Подчеркивается, что они зачастую приводят к значительной потере времени.
Кроме того, теперь правила не требуют от судьи принимать меры в отношении лишнего игрока или постороннего человека, оказавшегося на футбольном поле во время гола, если он не повлиял на момент с забитым голом.
А также, как предыдущий товарищ отметил, запретить всякие обманки при исполнении пенальти.
На отмечание голов надо отвести время не более 1 мин, через минуту мяч начинает разыгрываться с центра поля.
Также запретить игрокам во время отмечания гола покидать площадь поля.