В футболе изменятся правила поведения во время пенальти и учета времени празднования гола.

Международный совет футбольных ассоциаций ( ) опубликовал список изменений в футбольных правилах, которые вступят в силу со следующего сезона, с 1 июля.

Так, будут внесены изменения в правила поведения вратарей, о чем впервые стало известно в январе. С нового сезона вратари во время пенальти «не должны демонстрировать неуважение к игре и сопернику, то есть отвлекать бьющего игрока нечестным путем».

Празднования голов теперь будут отдельно учитываться рефери при решении о добавленном к таймам времени. Подчеркивается, что они зачастую приводят к значительной потере времени.

Кроме того, теперь правила не требуют от судьи принимать меры в отношении лишнего игрока или постороннего человека, оказавшегося на футбольном поле во время гола, если он не повлиял на момент с забитым голом.