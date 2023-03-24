IFAB изменит правила с 1 июля: вратарям запретили отвлекать исполнителей пенальти, празднования голов будут учитываться при добавлении времени

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В футболе изменятся правила поведения во время пенальти и учета времени празднования гола.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) опубликовал список изменений в футбольных правилах, которые вступят в силу со следующего сезона, с 1 июля.

Так, будут внесены изменения в правила поведения вратарей, о чем впервые стало известно в январе. С нового сезона вратари во время пенальти «не должны демонстрировать неуважение к игре и сопернику, то есть отвлекать бьющего игрока нечестным путем».

Празднования голов теперь будут отдельно учитываться рефери при решении о добавленном к таймам времени. Подчеркивается, что они зачастую приводят к значительной потере времени.

Кроме того, теперь правила не требуют от судьи принимать меры в отношении лишнего игрока или постороннего человека, оказавшегося на футбольном поле во время гола, если он не повлиял на момент с забитым голом.

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65 комментариев

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шампион
Вратари должны сказать спасибо тупому мартинесу. Позорный вратарь позорной сборной.
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Евгений Цыбулин
Ответ <~Inter~>
А делать миллион пауз во время разбегов не хотят запретить? Вратари и так в проигрышной позиции, так ещё им и запрещают психологически влиять на соперника. Такими темпами скоро вратарей обяжут отойти в сторону, чтобы не мозолить глаза бьющему
Вот-вот-эти подскоки,при пенальти,просто ужас!Разбежался-бей!
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Ya Tolik
Очередной шаг от шоу и игры к стандартизации и роботизации..
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Kolya Meliksetyan
Ответ cmorblr
Прыгать то можно будет за мячом?
Надо вынести на обсуждение этот момент
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Рустам Микогазиев
правило Эми Мартинеса
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AnMe
Ответ PINHEAD
И что же в них такого тупого? Со всем этим цирком превращения футбола в атлетику - пора уже и пенальти отменять, и уходы, и остальные стандарты. Чтобы геген-прессенговцы бегали вдоль по полю и забивали один однообразный шаблонный гол. Ура!
Потому что ограничивают только вратарей. Раз делают, то в обе стороны, пожалуйста. Но я за то, что было меньше ограничений в обезьян случаях. Слишком все усложняют для игроков
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mamin-brodyaga-papin-sympotyaga
Ты прыгаешь за моим мячом, но делаешь это без уважения...
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Игорь Климов
Вполне адекватные изменения.
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ks-1993
Там Леха биги за воротами отвлекал Акрон все серию пенальти. Такие кейсы как будут решать?
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PINHEAD
Ответ AnMe
Согласен. Надо сразу отменять эти тупые разбеги Неймара Левандовского и им подобным.
И что же в них такого тупого? Со всем этим цирком превращения футбола в атлетику - пора уже и пенальти отменять, и уходы, и остальные стандарты. Чтобы геген-прессенговцы бегали вдоль по полю и забивали один однообразный шаблонный гол. Ура!
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Александр Жердин
Надо было обязать вратарей проявлять полное уважение к сопернику и становиться как и полевые игроки, на линию штрафной площади.
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Почтенный эльф
Правило имени тупицы Мартинеса.
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Моутиньо оформляет 40
Лучше бы вратарям запретили брать остановившийся или обработанный мяч, чтоьы время не убивали
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Он саМый
Всё, чтобы мэсси набивал стату пенками
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Моутиньо оформляет 40
По Мартинесу просто судья дурень, нужно было сразу давать желтую при первой же выходке, в случае чего - вторую, вообще судьям нужно строго подходить к неспортивке
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viktorpavlov70
Ответ Алекс Я
Хватит того ,что в хоккее буллит практически перестал быть наказанием.пенальти это наказание,а значит согласно логики должен быть гол.
Ну тогда и нарушение должно соответствовать этому наказанию. Одно дело челу помешали забить в пустые ворота или с пяти метров, например. И другое, когда нападающий уходит с мячом из штрафной, а его задевают по ногам или правило нарушили на игроке, не принимающем участие в эпизоде, или мяч в углу штрафной по руке чиркнул ну и т.п.
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Al561
Надо не только вратарям, но и полевым такое поведение запретить.
А также, как предыдущий товарищ отметил, запретить всякие обманки при исполнении пенальти.
На отмечание голов надо отвести время не более 1 мин, через минуту мяч начинает разыгрываться с центра поля.
Также запретить игрокам во время отмечания гола покидать площадь поля.
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Виктор Войнов
Хорошо хоть вратарей на колено не ставят, в знак уважения
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Виктор Войнов
Пенальти надо бить с места. Без разбега. Шансы хотя бы уравняются. Замах - удар.
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gukmamop
ты стоишь на линии ворот , но делаешь это без уважения
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ezheloko
Нечестным поведением будет считаться если вратарь не предупредил бьющего о том в какой угол собирается прыгать, либо прыгает не в тот угол который сказал. А то ж охренеть тяжело пенальти забивать стало с этими вратарями. В целом можно и без вратарей обойтись, просто попадет ли игрок с 11 метров в пустые ворота. Но и нападающим усложним - по воздуху.
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denbodrov
ИФАБ надо было пойти дальше просто. При пенальти убираем вратаря с ворот и бьём с центра поля навесиком, как во дворе. Попал верхом - гол. И всё - никаких споров, никаких пауз, никакого неспортивного поведения. Только чистое мастерство бьющего.
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<~Inter~>
Ответ Vinnipukh Vinni
Ну очевидно, это реакция на действия Мартинеса на ЧМ. Но нельзя сказать, что ущемляют всех вратарей. Таких, как Льорис, не ущемляют. На самом деле не думаю, что даже Мартинеса это ущемит в правах. Основная причина промахов при исполнении важных пенальти - внутренний нервяк. Мартинес своими действиями пытался усилить его, но вряд ли генерировал с нуля. Так что и дальше в сериях пенальти будут побеждать те, у кого крепче нервы. Ну и те, кому больше везёт.
Всё равно это несправедливо, что все правила идут лишь на пользу бьющему. Пенальти и так по сути расстрел вратаря и без удачи хороший удар невозможно вытащить
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Joel Campbell
Вратарям скоро прыгать за мячом нельзя будет Тот же Мартинес потащил 2 серии отчасти из-за того ,что отвлекал и действовал на нервы соперника Кто-то скажет неспортивное поведение ,а что еще делать ? Бьющий может прыгать,останавливаться ,замедляться во время удара ,а вратарю с ленточки выйти -перебивают
Так наверно надо запрещать изменения темпа разбега, а не разрешать вратарям заниматься провокациями.
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eyeballerswow
а бьющим можно себя вести, как мудакам. все эти пидорские остановки, прыжки ок.
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