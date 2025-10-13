  • Спортс
Квалификация ЧМ-2026. Франции в гостях у Исландии, Германия сыграет с Северной Ирландией, Бельгия против Уэльса

В Европе проходят матчи 8-го тура отбора ЧМ-2026.

Сборная Франции сыграет в гостях с Исландией, Германия – с Северной Ирландией, Бельгия встретится на выезде с Уэльсом.

Квалификация ЧМ-2026

Европа

8-й тур

Квалификация ЧМ. 8 тур
13 октября 18:45, Нюа Уллеви
Швеция
Не начался
Косово

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
