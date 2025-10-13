Квалификация ЧМ-2026. Франции в гостях у Исландии, Германия сыграет с Северной Ирландией, Бельгия против Уэльса
В Европе проходят матчи 8-го тура отбора ЧМ-2026.
Сборная Франции сыграет в гостях с Исландией, Германия – с Северной Ирландией, Бельгия встретится на выезде с Уэльсом.
Европа
8-й тур
13 октября 18:45, Стожице
13 октября 18:45, Лаугардалсвеллур
13 октября 18:45, Виндзор Парк
Не начался
13 октября 18:45, Городской стадион Трнава
Не начался
13 октября 18:45, Нюа Уллеви
13 октября 18:45, стадион Краковии
Не начался
13 октября 18:45, Филипп II
Не начался
13 октября 18:45, Кардифф Сити Стэдиум
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости