13

Гаттузо о матче с Израилем: «Мы рады перемирию, люди в Газе возвращаются на свою землю. Снаружи будут протесты, но внутри – более 10 000 болельщиков, подталкивающих Италию вперед»

Дженнаро Гаттузо высказался об обстановке перед матчем со сборной Израиля.

Итальянская команда завтра в Удине примет израильтян в отборочном матче ЧМ-2026.

Сегодня было объявлено о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.

«Мы рады этому перемирию. Волнительно видеть, как люди возвращаются домой в Газе, на свою землю.

Завтра мы проведем наш матч. Снаружи будут протесты, но внутри – более 10 000 болельщиков, подталкивающих нас вперед», – сказал Sky Sport главный тренер сборной Италии.

Пропалестинская демонстрация пройдет у штаб-квартиры FIGC в Риме – под лозунгом «Болеем за Палестину: матч Италия – Израиль поддерживает геноцид, заблокируем его»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: TuttoMercatoWeb
