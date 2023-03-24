Лыжи. Кубок мира. Рибом и Сундлинг выиграли командный спринт, Мире и Калво – 2-е, Гиммлер и Ридзек – 3-и

Шведки Эмма Рибом и Йонна Сундлинг победили в командном спринте на этапе Кубка мира в Лахти.

Лыжные гонки

мира

15-й этап

Лахти, Финляндия

Женщины

Командный спринт, свободный стиль

1. Швеция-1 (Эмма Рибом, ) – 18.47,78

2. Норвегия-1 (Юлие Мире, ) – 4,57

3. Германия-1 (Лаура Гиммлер, Колетта Ридзек) – 5,12

4. Финляндия-1 (Ясми Йоенсуу, Ясмин Кахара) – 5,41

5. Германия-2 (Пиа Финк, Софи Крель) – 5,46

6. Швеция-2 ( , Моа Илар) – 10,39

7. Норвегия-2 ( , Матильде Мирвол) – 16,94

8. Чехия ( , Катержина Янатова) – 22,00...

11. США (Саманта Смит, Хэйли Свирбул) – 47,17

12. Италия (Николь Монсорно, Федерика Санфилиппо) – 47,96