Лыжи. Кубок мира. Рибом и Сундлинг выиграли командный спринт, Мире и Калво – 2-е, Гиммлер и Ридзек – 3-и
Шведки Эмма Рибом и Йонна Сундлинг победили в командном спринте на этапе Кубка мира в Лахти.
Лыжные гонки
Кубок мира
15-й этап
Лахти, Финляндия
Женщины
Командный спринт, свободный стиль
1. Швеция-1 (Эмма Рибом, Йонна Сундлинг) – 18.47,78
2. Норвегия-1 (Юлие Мире, Анне Кьерсти Калво) – 4,57
3. Германия-1 (Лаура Гиммлер, Колетта Ридзек) – 5,12
4. Финляндия-1 (Ясми Йоенсуу, Ясмин Кахара) – 5,41
5. Германия-2 (Пиа Финк, Софи Крель) – 5,46
6. Швеция-2 (Эбба Андерссон, Моа Илар) – 10,39
7. Норвегия-2 (Лотта Венг, Матильде Мирвол) – 16,94
8. Чехия (Катержина Разымова, Катержина Янатова) – 22,00...
11. США (Саманта Смит, Хэйли Свирбул) – 47,17
12. Италия (Николь Монсорно, Федерика Санфилиппо) – 47,96
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