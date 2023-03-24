Лыжи. Кубок мира. Рибом и Сундлинг выиграли командный спринт, Мире и Калво – 2-е, Гиммлер и Ридзек – 3-и

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Шведки Эмма Рибом и Йонна Сундлинг победили в командном спринте на этапе Кубка мира в Лахти.

Лыжные гонки

Кубок мира

15-й этап

Лахти, Финляндия

Женщины

Командный спринт, свободный стиль

1. Швеция-1 (Эмма Рибом, Йонна Сундлинг) – 18.47,78

2. Норвегия-1 (Юлие Мире, Анне Кьерсти Калво) – 4,57

3. Германия-1 (Лаура Гиммлер, Колетта Ридзек) – 5,12

4. Финляндия-1 (Ясми Йоенсуу, Ясмин Кахара) – 5,41

5. Германия-2 (Пиа Финк, Софи Крель) – 5,46

6. Швеция-2 (Эбба Андерссон, Моа Илар) – 10,39

7. Норвегия-2 (Лотта Венг, Матильде Мирвол) – 16,94

8. Чехия (Катержина Разымова, Катержина Янатова) – 22,00...

11. США (Саманта Смит, Хэйли Свирбул) – 47,17

12. Италия (Николь Монсорно, Федерика Санфилиппо) – 47,96

37 комментариев

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Грюденфельдер
Ответ gerr_max
Зачем норвежки Кальву ставили на финиш.
Да вроде она в командниках финиширует
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Грюденфельдер
Ответ heivani
Несправедливый итог для финок; всю дистанцию быть в лидирующей тройке,и проиграть финиш.А немки молодцы,собрались после не совсем яркого пролога,и заслуженно взяли свое
Да жалко их, но как сказали немки побороться
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Грюденфельдер
Ответ mbanq
Ожидаемо лёгкая победа Сундлинг и Рибом. Ждём спринт.
Ждём, противостояние номер 4 Сундлинг против Шистад , и борьба за Спринт кубок между Дальквист и Фейндрих. Может завтра и Фриду увидим на спринте она вроде приехала тоже с Эббой.
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Грюденфельдер
Ответ Bijelo Dugme
Без Шистад норвежкам некого противопоставить Сундлинг и Рибом
Ещё как говорят будем посмотреть на Шистад бегающей 3 этапа за 15 мин.
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Грюденфельдер
Хорошо что победили Йона и Эмма, хоть немного затихнут комментаторы о сдувании Швеции. Рибом на одной ноге после болезни не отстала от топовых командных спринтерш. Ещё надо посмотреть как Шистад 4.5 км пробежит за короткий период с 3 мин паузаси, но в этом году не дано знать.
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SkierNSK
Ответ petr
Она вообще ком спринт не бегает -и есть один нюанс -она тренируеться вне сборной -одна с личным тренером
Шистад в прошлом сезоне бежала командник в Дрездене, рубилась с Мацокиной за 5 место на своём этапе.
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Bijelo Dugme
Без Шистад норвежкам некого противопоставить Сундлинг и Рибом
+2
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mbanq
Ожидаемо лёгкая победа Сундлинг и Рибом. Ждём спринт.
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heivani
Несправедливый итог для финок; всю дистанцию быть в лидирующей тройке,и проиграть финиш.А немки молодцы,собрались после не совсем яркого пролога,и заслуженно взяли свое
+2
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+2
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gerr_max
Зачем норвежки Кальву ставили на финиш.
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закрыт по беспределу
Ридзек мощно накатила
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Iuasamotu
Безоговорочная победа Йонны Сундлинг и Эммы Рибом
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gerr_max
Финнка на финише умерла.
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expertmer2020
Убивающую взглядом - не пустили.
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gerr_max
Йонна зарешает сейчас.
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heivani
Йоенсуу с Кахарой пожелаю зацепиться за бронзу.Дома должны ,,стены,,помочь.
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Юрий Костыгин
Как они в этом классику нарезать собираются?
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Инфернал
Ответ petr
Она вообще ком спринт не бегает -и есть один нюанс -она тренируеться вне сборной -одна с личным тренером
Не, ну, все же как-то принято, что лидер сборной выступает хотя бы в одной командной гонке за сезон. Особенно, если нет борьбы за «генерал» или малый глобус.
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heivani
Ответ _Lena_
Так шведки вечно болеют, или с травмами, то по очереди, то всем скопом. Одна Дальквист весь сезон бегает, но и она просела в концовке.
Что есть,то есть; но думаю,Jonna будет первой на финише.
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_Lena_
Ответ heivani
Финки весьма неплохи в прологе.Несколько разочаровали немки,но это пока .Норвежки сильны,потихоньку шведская гегемония сходит на нет.Но борьба между ними будет равная,до последнего сантиметра.
Так шведки вечно болеют, или с травмами, то по очереди, то всем скопом. Одна Дальквист весь сезон бегает, но и она просела в концовке.
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_Lena_
Ответ petr
Она вообще ком спринт не бегает -и есть один нюанс -она тренируеться вне сборной -одна с личным тренером
На ЧМ она явно хотела пробежать.
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petr
Ответ Инфернал
Кто в курсе, почему уже вторую командную гонку не бежит Шистад?
Она вообще ком спринт не бегает -и есть один нюанс -она тренируеться вне сборной -одна с личным тренером
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SkierNSK
Ответ Iuasamotu
Затравили Эббу, мол, чемпионка мира, задрала нос, не хочет выступать на рядовых этапах КМ. Вот теперь ей придётся бежать совсем непрофильную для себя дисциплину
Андерссон в этом сезоне на сканде была второй на спринте классикой, Шистад была шестой тогда, Сван- десятой.
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Грюденфельдер
Ответ Инфернал
Кто в курсе, почему уже вторую командную гонку не бежит Шистад?
Попросила сама тренеров дать отдохнуть перед завтрашним спринтом. 3 старта за неделю Драммен, Фалун и Таллинн были для неё сложными.
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heivani
Ответ Инфернал
Кто в курсе, почему уже вторую командную гонку не бежит Шистад?
Смотрю без звука,не в курсе даже.
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