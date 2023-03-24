Женщины не исполнили ни одного чистого ультра-си на чемпионате мира-2023 по фигурному катанию

Теги чемпионат мира по фигурному катанию женское катание Эмбер Гленн Ринка Ватанабе Фигурное катание

Ни одного прыжка ультра-си не было исполнено в женских соревнованиях на ЧМ-2023. 

Спортсменками, пытавшимися вставить сложные прыжки в программу, стали японка Ринка Ватанабе и американка Эмбер Гленн.

Ватанабе заходила на тройной аксель в короткой и произвольной программах, но оба раза упала, Гленн в произвольной на этом же прыжке допустила степ-аут и недокрут. 

Победительницей ЧМ второй год подряд стала японка Каори Сакамото, которая ультра-си не владеет. 

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64 комментария

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Сергей Боев
Комментатор ОККО Анна Погорилая: Вау. Девчонки делают тут что-то фантастичное. Она провела в анабиозе последние 7 лет?!
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Беглый*
Позорненький турнир получился в ЖО, что уж говорить. Более-менее за два дня откатала только одна спортсменка, да и та получила серебро. А так, конечно, это абсолютная деградация. Ну ничё, пусть радуются своим фейковым медалям.
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Ягун Ягунини
Турнир словно из середины нулевых, где каскад 3-3, к примеру, от Кимми Майснер, считался за ультра си. Мало того, что ни одного квада, ни одного трикселя, так и обычный контент почти все откатали с помарками. Для сравнения на последнем ЧР были чистоганом, три трикселя от Туктамышевой, два трикселя от Муравьевой, триксель и два квада от Петросян и Акатьевой, два квада от Валиевой, квад от Горбачевой, Зининой. Примерно такое же количество ультра си на ФГП России. Ладно, пусть Каори порадуется, всё-таки не была замечена в каком то негативе по отношению к нашим девушкам. Но она никак не сильнейшая в мире на данный момент.
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Kvik75
Ответ сервисник
Перестаньте смотреть телевизор) там ещё не такого скажут!
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Кваксель
Ответ Toba Door
Третий ЧМ никто не может произойти оценок Алины ни в, КП, ни пп, комментаторы очень не хотят вспоминать ЧМ 2019 года в сайтамо
Журанков известный хейтер Загитовой. Он вечно несет какой-то бред про нее
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Юлия Ягунова
Какие ультра-си, тут бы каскады 3+3..
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Ezhevika33
Ответ Евгения Гринева
Победительница с бабоном и неверными ребрами, зато наконец-то все счастливы. Поздравлямба
Когда с падением побеждают это чем-то лучше?
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Ezhevika33
Ответ unknownman
Зато, если верить комментаторше на Ютубе, у Сакамото "самый быстрый двойной аксель в мире".
Комментаторша при чем. Там компьютер скорость и высоту показывал на экране.
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Kvik75
Ответ Сергей Южин
А зачем? Пусть русские прыгают ультра-си на своих водокачках и благодарят Путина за то, что дорога на международные соревнования им закрыта.
может лучше тебя поблагодарить за напоминание
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Sportsfan
Вот что значит все познается в сравнении! А я думала, что постковидный ЧМ 21 был слабый и победный прокат Ани считала чуть ли не провальным (тогда тоже вся шестерка выступила нечисто), потому что было падение с 4F и сорванное вращение. А то что в программе было аж 3 каскада 3-3, один из которых с ритбергером - это так, ерунда, уже само собой разумеющееся. Даааа, вот что значит, все познается в сравнении.
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Кваксель
Меня больше всего удивляют речи комментаторов. Они будто в отрыве от нашего фк, 17 лет фигуристке, а какое взрослое катание! Откатала чисто простенькую прогу и ты уже прям герой. У нас девочки в 14-15 уже просто топово катают, и лицо, и элементы, и хорео, все в совокупности. И все требуют при этом зреложенское. Журанкова слушать абсолютно неинтересно, Погорилой нужно хоть в курсе быть перед комментированием, Женя со своим «опять-таки» и радостными нотками в голосе после неудачных выступлений фигуристок. Единственный норм комментатор была девушка до Жени вчера. Кто это был?
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unknownman
Зато, если верить комментаторше на Ютубе, у Сакамото "самый быстрый двойной аксель в мире".
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Toba Door
Третий ЧМ никто не может произойти оценок Алины ни в, КП, ни пп, комментаторы очень не хотят вспоминать ЧМ 2019 года в сайтамо
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Misson
Ответ Ева Винер
вот Каори 2ЧМ, а у Валиевой, Петросян, Горбачёвой и других девочек с ультра-си ни одного ЧМ даже не было и непонятно будет ли. у Саши Трусовой ни одного титула по взрослым, а Губанова стала ЧЕ. жалко наших девчонок 😞
Напрашивается извечный русский вопрос: кто виноват и что делать?
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Ортодокс7
Ответ galik55
Все по примеру Шотт, чем проще, чтем без ошибок. И так сойдет.
Зависит от человека: чем он грязнее, тем больше ему нравятся грязные прокаты и грязные медали. ЧМ-2021 всем в помощь
+1
-5
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Competition Score
Ответ Ортодокс7
У них совесть не в чести. Ложь - вся их суть.
Полностью согласна. 1500 комментов-стонов о несуществующих прыжках - это сильно.
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Ортодокс7
Ответ Competition Score
Сейчас Вам расскажут, какие многоультрасишные детские тела в РосФК. Совсем реальность не в чести у народа.
У них совесть не в чести. Ложь - вся их суть.
+2
-4
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Евгения Гринева
Победительница с бабоном и неверными ребрами, зато наконец-то все счастливы. Поздравлямба
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sasha0872
очень хочется увидеть наших девочек, но там их никто не ждёт
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Ортодокс7
Провальным был ЧМ-2021, но любители забыли те прокаты
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Любимоефигурное
Ответ Жизненная
Какие ультра си?Каскад 3-3 оказался непосильным для ЧМ!!!!
Решается очень просто. Надо ИСУ приравнять двойные прыжки к ультра си)) И вуаля!!!
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galik55
Ответ Андрей Красин
Какие еще ультра-си и причем тут они ? Правильнее написать, женщины в последней разминке исполнили только одну более менее чистую программу - только серебряная кореянка. Как и в парах оценки чемпионке яростно рисовали, чтобы чемпионат совсем слабым не казался.
Все по примеру Шотт, чем проще, чтем без ошибок. И так сойдет.
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Competition Score
Ответ Ортодокс7
Выдержка из статьи 2-летней давности: "Этот чемпионат мира многие запомнили тем фактом, что победительница в женском одиночном — Анна Щербакова — не исполнила на турнире ни одного прыжка ультра-си". Ссылка: https://www.sport-express.ru/figure-skating/reviews/figurnoe-katanie-kakie-pryzhki-nuzhny-dlya-togo-chtoby-pobedit-v-sorevnovaniyah-odinochnic-na-olimpiade-1774116/
Сейчас Вам расскажут, какие многоультрасишные детские тела в РосФК. Совсем реальность не в чести у народа.
+3
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сервисник
Ответ milan_lia
а Россиянам туда нужно? Там же плохо (так говорят наши чиновники). Там геи, допинг подкидывают, засуживают, флага лишают. Не то что у нас! Самое честное судейство в мире, самый сильный чемпионат. Зачем нам туда )))
Перестаньте смотреть телевизор) там ещё не такого скажут!
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maripous
Ответ Наташа Уханова
Ещё одна причина, почему стоит вернуть россиян на мировую арену. Сплошная деградация ЖФК
А по-моему, это еще одна железная причина, чтобы НЕ возвращать россиян на мировую арену.
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