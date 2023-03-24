Женщины не исполнили ни одного чистого ультра-си на чемпионате мира-2023 по фигурному катанию

Ни одного прыжка ультра-си не было исполнено в женских соревнованиях на ЧМ-2023.

Спортсменками, пытавшимися вставить сложные прыжки в программу, стали японка Ринка Ватанабе и американка Эмбер Гленн.

Ватанабе заходила на тройной аксель в короткой и произвольной программах, но оба раза упала, Гленн в произвольной на этом же прыжке допустила степ-аут и недокрут.

Победительницей ЧМ второй год подряд стала японка Каори Сакамото, которая ультра-си не владеет.