Женщины не исполнили ни одного чистого ультра-си на чемпионате мира-2023 по фигурному катанию
Ни одного прыжка ультра-си не было исполнено в женских соревнованиях на ЧМ-2023.
Спортсменками, пытавшимися вставить сложные прыжки в программу, стали японка Ринка Ватанабе и американка Эмбер Гленн.
Ватанабе заходила на тройной аксель в короткой и произвольной программах, но оба раза упала, Гленн в произвольной на этом же прыжке допустила степ-аут и недокрут.
Победительницей ЧМ второй год подряд стала японка Каори Сакамото, которая ультра-си не владеет.
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