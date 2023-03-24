670 тысяч рублей собрано для легенды «Амкала» Финито на матче «Крылья» – сборная МФЛ. Игрок борется с лейкозом
Более 670 тысяч рублей собрано на благотворительном матче «Крылья Советов» – сборная МФЛ.
Все вырученные с продажи билетов средства пойдут на лечение футболиста «Амкала» Никиты Финито, у которого был выявлен лейкоз.
В общей сложности было реализовано 3352 билета на сумму 335 200 рублей (по 100 рублей за билет).
Эту сумму удвоит партнер Медиалиги Winline – до 670 400 рублей. Деньги будут переданы Никите, которому предстоит перенести операцию по пересадке костного мозга.
В эти минуты «Крылья» громят сборную Медиалиги со счетом 4:0 (третий тайм).
Пусть люди не ставят или не проигрывают
А вообще всяким винлайнам в таких промоакциях без раскошеливаний на десяток лямов лучше вообще не светиться. Позорно. 340 тыщ они благотоворят....
Снимают миллиарды...