670 тысяч рублей собрано для легенды «Амкала» Финито на матче «Крылья» – сборная МФЛ. Игрок борется с лейкозом

Более 670 тысяч рублей собрано на благотворительном матче « » – сборная МФЛ.

Все вырученные с продажи билетов средства пойдут на лечение футболиста « » Никиты Финито, у которого был выявлен лейкоз.

В общей сложности было реализовано 3352 билета на сумму 335 200 рублей (по 100 рублей за билет).

Эту сумму удвоит партнер Медиалиги Winline – до 670 400 рублей. Деньги будут переданы Никите, которому предстоит перенести операцию по пересадке костного мозга.

В эти минуты «Крылья» громят сборную со счетом 4:0 (третий тайм).