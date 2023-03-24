670 тысяч рублей собрано для легенды «Амкала» Финито на матче «Крылья» – сборная МФЛ. Игрок борется с лейкозом

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия болельщики Амкал Благотворительность Winline Медиалига Финито Сборная Медиалиги Медиафутбол

Более 670 тысяч рублей собрано на благотворительном матче «Крылья Советов» – сборная МФЛ.

Все вырученные с продажи билетов средства пойдут на лечение футболиста «Амкала» Никиты Финито, у которого был выявлен лейкоз.

В общей сложности было реализовано 3352 билета на сумму 335 200 рублей (по 100 рублей за билет).

Эту сумму удвоит партнер Медиалиги Winline – до 670 400 рублей. Деньги будут переданы Никите, которому предстоит перенести операцию по пересадке костного мозга.

В эти минуты «Крылья» громят сборную Медиалиги со счетом 4:0 (третий тайм).

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8 комментариев

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Станнис Баратеон
Комментаторы (Шнякин и ещё один парень) кстати отказался от гонорара в пользу благотворительности
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Сергей Макаренко
Ответ Мельников Михаил
Копейки в медицине. Но лучше с ними, чем без них. А вообще всяким винлайнам в таких промоакциях без раскошеливаний на десяток лямов лучше вообще не светиться. Позорно. 340 тыщ они благотоворят.... Снимают миллиарды...
С карт снимают что ли? Так только государство может.
Пусть люди не ставят или не проигрывают
+2
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Rio de Janeiro
Сейчас прибегут хомячки и напишут–"А вот если бы не СВО"...
0
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Serega Fart
Главное здоровья 👍
+4
-1
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Мельников Михаил
Копейки в медицине. Но лучше с ними, чем без них.
А вообще всяким винлайнам в таких промоакциях без раскошеливаний на десяток лямов лучше вообще не светиться. Позорно. 340 тыщ они благотоворят....
Снимают миллиарды...
+16
-2
+14
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0mertas626
Ответ Yury Kanareykin
У АмКала есть легенды 🤔
в данном случае, это не самое важное
+8
-2
+6
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0mertas626
в тему о благотворительных матчах. молодцы!
+13
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Yury Kanareykin
У АмКала есть легенды 🤔
+2
-9
-7
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