Семшов о матче с Боливией: «Жду минимум 3 гола от нашей сборной. Это не тот соперник, которого стоит опасаться»

Игорь Семшов ожидает уверенного преимущества России над сборной Боливии.

Команды завтра сыграют в BetBoom товарищеском матче в Москве. В пятницу россияне победили сборную Ирана (2:1).

«Жду минимум три гола от нашей сборной. Все‑таки команда Боливии – не тот соперник, которого стоит опасаться. Уважать надо, как и сборную Ирана, но мы видели иранцев, это однозначно не ровня нашей сборной.

Да, возможно, сперва в той встрече что‑то не получалось из‑за слабой сыгранности, но потом игра шла под нашу диктовку. С боливийцами будет другая ситуация», – сказал экс-полузащитник сборной России.