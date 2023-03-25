Александр Зинченко: «Я благодарен «Уфе» за все, что клуб для меня сделал. Но теперь не хочу вспоминать о том времени»
Александр Зинченко высказался о выступлении за «Уфу».
«Я благодарен «Уфе» за все, что клуб для меня сделал. Но теперь (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru) я не хочу вспоминать о том времени.
По правде говоря, я ничего не хочу слышать об этой стране», – сказал защитник «Арсенала» и сборной Украины в интервью Daily Mail.
Зинченко играл за «Уфу» в 2015-2016 годах, провел 33 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативных паса.
Ранее сообщалось, что «Уфа» из-за санкций не получила 250 тысяч евро за переход Зинченко из «Манчестер Сити» в «Арсенал».
Призывы к уничтожению страны
Дорогие модераторы, за откровенно и неприкрыто фашистские комментарии на сайте больше не банят навсегда?!
Спасибо, Александр.
Come on, Arsenal.
И прости нас, если когда-нибудь сможешь
Даже после Крыма между странами сохранялись дипотношения, за пределами двух регионов в Украине шла мирная жизнь, да что там - у президента фабрика в России была. Но 18-летний пацан конечно же обязан был проявить верх принципиальности и не ехать в РФ.
После 24 февраля 2022 ситуация поменялась кардинально
И правда, чего это украинцы на Россию такие злые, особенно с 24 февраля прошлого года? Ничего же не произошло, правда?