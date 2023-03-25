Александр Зинченко: «Я благодарен «Уфе» за все, что клуб для меня сделал. Но теперь не хочу вспоминать о том времени»

высказался о выступлении за «Уфу».

«Я благодарен «Уфе» за все, что клуб для меня сделал. Но теперь (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru) я не хочу вспоминать о том времени.

По правде говоря, я ничего не хочу слышать об этой стране», – сказал защитник « » и сборной в интервью Daily Mail.

Зинченко играл за «Уфу» в 2015-2016 годах, провел 33 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативных паса.

Ранее сообщалось, что «Уфа» из-за санкций не получила 250 тысяч евро за переход Зинченко из «Манчестер Сити» в «Арсенал».