Александр Зинченко: «Я благодарен «Уфе» за все, что клуб для меня сделал. Но теперь не хочу вспоминать о том времени»

Теги Сборная Украины по футболу премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал Первая лига Уфа Александр Зинченко Футбол

Александр Зинченко высказался о выступлении за «Уфу».

«Я благодарен «Уфе» за все, что клуб для меня сделал. Но теперь (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru) я не хочу вспоминать о том времени.

По правде говоря, я ничего не хочу слышать об этой стране», – сказал защитник «Арсенала» и сборной Украины в интервью Daily Mail.

Зинченко играл за «Уфу» в 2015-2016 годах, провел 33 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативных паса.

Ранее сообщалось, что «Уфа» из-за санкций не получила 250 тысяч евро за переход Зинченко из «Манчестер Сити» в «Арсенал».

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72 комментария

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BananaMama
Ответ eao79rus
Я же говорю, сказочный... Был человек, а стал хохол Лицемерное существо Быстрее бы уничтожили омерзительное кровавое чудовище, именуемое "Украиной"
"Был человек, а стал хохол"
Призывы к уничтожению страны

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Verhovn
Ответ BananaMama
А вот лично для меня в этом интервью главное - что даже после всего, что случилось год назад, Саша сохраняет в себе силы помнить о России что-то хорошее. Сохраняет благодарность Уфе. Это правда приятно удивило. Мы (россияне с совестью и эмпатией) не имеем морального права это требовать, но это чувство у него все равно не ушло до конца. Спасибо, Александр. Come on, Arsenal. И прости нас, если когда-нибудь сможешь
Ну это твоё мнение. По мне так он лицемер каких поискать. Попал в струю и пиариться там, где спортсмену не обязательно быть.
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Ванька-Манька
Ответ dreamstep
Почему-то Киев для тебя ничего не сделал, а Россия помогла и обеспечила переход в Сити. Лицемер.
не россия, а мы, русские!11
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timohin
Козел
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Ванька-Манька
Ответ Владимир Ожигнед
Заеб....ческая позиция,Саша. Ты же ,с...к@ из Донецка как я, но типа не причём. Не время было выступать. Свою жизнь нужно было устраивать любыми доступными средствами. Устроил и погнали. А тогда пох.... было. Какие же вы дешёвые....Нет слов.... Поплачь, не забудь.
по-моему, плачешь сейчас ты(((
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Игорь Новиков
Ответ OldRedWhite
Он виноват лишь тем … Дальше Вы знаете )))
Само собой.
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Вадим flanec
Ответ UFO Beats
скорее уничтожат бездарную бензоколонку под названием россия
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BananaMama
А вот лично для меня в этом интервью главное - что даже после всего, что случилось год назад, Саша сохраняет в себе силы помнить о России что-то хорошее. Сохраняет благодарность Уфе. Это правда приятно удивило. Мы (россияне с совестью и эмпатией) не имеем морального права это требовать, но это чувство у него все равно не ушло до конца.
Спасибо, Александр.
Come on, Arsenal.
И прости нас, если когда-нибудь сможешь
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bedLaM
Мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, очистили от очисток, а он нам фигвамы рисует...(с)
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Карма такая карма
Я всё понимаю, но за "Уфу" обидно.
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David Aprasidze
Ответ Gio Vasadze
Думаю есть разница в краже и разбое. В первом случае просто забрали, а во втором убили.
Это упрек и в адресс грузинских спорстменов в РФ. Как будто 2008-ого никогда не было, и страны не в состоянии отложенной войны.
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Verhovn
Надо бы разрыдаться ещё для полноты картины.. Пустомеля этот Зинченко. Но это же такой мейнстрим украинский)
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ss_podonok
зато честно. зина молорик
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Jesse Boy
Б - благодарность
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Garikus89
Олександр Володимирович забыл, наверное, что когда его пнули из Шахтера, он форму поддерживал в чемпионате Москвы. Потом его подобрала Уфа, которая не стала выпендриваться и отдала его за копейки в Мансити. Так что без "этой страны" данный гражданин вполне мог бы играть где-нибудь в Усть-Пердюйске, а не в Англии.
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BananaMama
Ответ artpal
Потому что ситуация с 2014 года в отношениях между Россией и Украиной глобально не изменилась. Но в 2015 году его ничего не смущало
Серьезно, ничего не изменилось?
Даже после Крыма между странами сохранялись дипотношения, за пределами двух регионов в Украине шла мирная жизнь, да что там - у президента фабрика в России была. Но 18-летний пацан конечно же обязан был проявить верх принципиальности и не ехать в РФ.
После 24 февраля 2022 ситуация поменялась кардинально
+4
-6
-2
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ obelix
В топе комментариев большинство приводных сзади, по простому пи. ....
все пи... в Гейропе и Америке.
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denP85
Ответ UFO Beats
скорее уничтожат бездарную бензоколонку под названием россия
Шаровары подтяни, «переможец»😂😂😂
+8
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akh_eduard
Что интересно, в Уфе граффити с ним нарисовано, и никто не тронул!!! Ничего не понаписали и не закрасили, а тут такое.
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Gio Vasadze
Ответ Ален Делон
Да там мозгов нет, очевидно же. Не хочет он слышать. Заурядные любители футбола.
Думаю есть разница в краже и разбое. В первом случае просто забрали, а во втором убили.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ UFO Beats
обеспечила🤣🤣🤣 Подрабрали лучшего молодого таланта шахтера и за пол года он показал, что не ровня вашему колхозу
что же он не из Шахтёра в Сити перешёл?
+8
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denP85
Ответ obelix
Все очевидно. Играл в стране, жители которой в большинстве упоротые и ....
Да он толком и не играл на высоком уровне в укростане
+2
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BananaMama
Ответ CJ77
Почему украинцы так массово агрятся на всю Россию?
Я даже не знаю, что на это можно ответить так, чтобы меня за мат не забанили.
И правда, чего это украинцы на Россию такие злые, особенно с 24 февраля прошлого года? Ничего же не произошло, правда?
+2
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UFO Beats
Ответ eao79rus
Я же говорю, сказочный... Был человек, а стал хохол Лицемерное существо Быстрее бы уничтожили омерзительное кровавое чудовище, именуемое "Украиной"
Комментарий скрыт
+5
-17
-12
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UFO Beats
Ответ CJ77
Почему украинцы так массово агрятся на всю Россию?
потому что воюют со всей России?
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