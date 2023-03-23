Технарь «Пари НН», СКА в финале Запада, Озил завершил карьеру, ИИХФ продлила отстранение России и Беларуси, Талалаев уволен из «Торпедо» и другие новости утра

1. КДК присудил техническое поражение «Пари НН» в матче с «Торпедо» из-за участия дисквалифицированного хавбека Ярослава Михайлова. Нижегородцы с решением не согласны и могут его оспорить.

2. СКА вышел в финал Западной конференции КХЛ, победив «Торпедо» 4-0 в серии второго раунда Кубка Гагарина. Команда Ротенберга уступала 1:3 к 51-й минуте и выиграла 5:3 в четвертом матче.

В другом матче дня «Адмирал» проиграл «Ак Барсу» (1:2 ОТ), счет в серии – 1-3.

3. Месут Озил объявил о завершении карьеры в 34 года. Экс-хавбек «Реала» и «Арсенала» выиграл ЧМ-2014 со сборной Германии.

4. ИИХФ продлила отстранение России и Беларуси на сезон-2023/24. Хоккейные сборные не сыграют на чемпионате мира в Чехии.

5. «Торпедо» и Андрей Талалаев расторгли контракт. У команды 1 победа в 12 матчах при тренере.

6. Александр Терентьев и Александр Большунов победили в командном спринте на чемпионате России, Тимашов и Горбунов – 2-е, Якимушкин и Белов – 3-и.

У женщин в командном спринте выиграли Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. Биатлонистка Екатерина Носкова в паре с Аленой Перевозчиковой финишировали вторыми.

7. Каори Сакамото выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию, Хэ Ин Ли – 2-я, Михара – 3-я, Левито – 4-я, Хендрикс – 5-я.

8. Ни дня без новостей про дело о выплатах «Барселоны» Негрейре. Бывший вице-президент технического судейского комитета дарил судьям персонализированные карточки, монеты, билеты на футбол и приглашал в рестораны на деньги, полученные от клуба. Также Негрейра объяснил налоговой, что «Барса» выплатила ему 7,3 млн евро, потому что это «давало клубу уверенность, что в судейском комитете не принималось предвзятых решений». А еще «Барса» подала 5 исков на журналистов, писавших о деле Негрейры, и предложила сосьос сообщать о статьях, заслуживающих претензий.

9. Бой Фьюри и Усика сорван, сообщает ESPN. Александр отменил тренировочный лагерь.

10. «Барселона» ищет варианты, чтобы вернуть Месси. Ему могут предложить процент от доходов клуба. Пока же Лео, как пишут во Франции, спорит с Гальтье: отклоняет предложения тренера «ПСЖ» на тренировке и уходит с занятия раньше времени.

11. Форвард «Металлурга» Кошелев признался в даче взяток для уклонения от армии и поступления в УГНТУ. Общая сумма – около 720 тысяч рублей.

12. Двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин перешли в группу Александра Жулина.

13. «Оренбург» продает билеты на игру с «Ростовом» за 10 рублей. В клубе объяснили, что так стимулируют оформлять Fan ID.

14. Машину Алины Загитовой эвакуировали в Москве: «Ситуация – кринж. Что такое регистрационный знак?»

Цитаты дня.

«#### вас во все дыры. Тренера уберите, #####, и потом будете играть. Здесь прогнило ##### все. Никакого уважения, #####, к старшим». Гогниев – Гулиеву и Тихому

Кафельников о Ельцине: «Сильный человек. Он дал людям свободу, которой у нашего народа не было с 1917 года»

«Как только спецоперация закончится победой, нас вернут. Болваны приняли это решение». Александр Тихонов об отстранении хоккейной сборной России

Виталий Дьяков: «В сборной России должны играть истинно русские футболисты»

«Люблю Путина, сильный лидер. Хотел бы, чтобы у Аргентины был такой президент». Хавбек «Оренбурга» Мансилья о президенте РФ

Дмитрий Губерниев: «Загитова, безусловно, красивая девушка, но я могу назвать список спортсменок, которые будут не менее привлекательными»

Роналду об уходе из «МЮ»: «Когда ты на вершине, трудно разглядеть то, что внизу. Я стал лучше. В трудный период видно, кто на твоей стороне»

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