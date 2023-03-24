Благотворительный матч. «Крылья Советов» против сборной Медиалиги

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Сегодня «Крылья Советов» сыграют со сборной Winline Медиалиги.

Матч пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена».

Игра носит благотворительный характер: все вырученные с продажи билетов средства пойдут на лечение футболиста «Амкала» Никиты Финито, у которого был выявлен лейкоз.

Трансляцию можно будет посмотреть на канале Winline Media Football League и на официальном канале «Крыльев» в ютубе.

Благотворительный матч

«Крылья Советов» – сборная Медиалиги – 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча московское

У Медиалиги теперь есть сборная. В ней экс-игроки «Спартака» и «Динамо», платят по 30 тысяч, доходы задонатят легенде (борется с раком)

1 комментарий

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valderoma
Благородная цель матча 👍
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