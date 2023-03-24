Благотворительный матч. «Крылья Советов» против сборной Медиалиги
Сегодня «Крылья Советов» сыграют со сборной Winline Медиалиги.
Матч пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена».
Игра носит благотворительный характер: все вырученные с продажи билетов средства пойдут на лечение футболиста «Амкала» Никиты Финито, у которого был выявлен лейкоз.
Трансляцию можно будет посмотреть на канале Winline Media Football League и на официальном канале «Крыльев» в ютубе.
Благотворительный матч
«Крылья Советов» – сборная Медиалиги – 18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча московское
У Медиалиги теперь есть сборная. В ней экс-игроки «Спартака» и «Динамо», платят по 30 тысяч, доходы задонатят легенде (борется с раком)
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