Чемпионат мира по фигурному катанию. Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Гиньяр и Фаббри покажут ритм-танцы

24 марта на чемпионате мира по фигурному катанию-2023 в японской Сайтаме танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 5:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko

Первая разминка

1. София Валь – Асаф Казимов (Испания)

2. Оливия Жозефин Шиллинг – Лео Батен (Бельгия)

3. Челси Верхай – Шерим ван Геффен (Нидерланды)

4. Чэнь Сицзы – Син Цзянин (Китай)

Вторая разминка

5. Адриенн Кархарт – Александр Колосовский (Азербайджан)

6. Гаухар Наурызова – Бойсангур Датиев (Казахстан)

7. Аурелия Иполито – Люк Рассел (Латвия)

8. Солен Мазанг – Марко Евгений Гайдаенко (Эстония)

Третья разминка

9. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)

10. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)

11. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)

12. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия)

13. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)

Четвертая разминка

14. Шарлотта Лафонд-Фурнье – Ричард Канг Ин Кам (Новая Зеландия)

15. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)

16. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

17. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)

18. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)

Пятая разминка

19. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)

20. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

21. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

22. Луасиа Демужо – Те Ле Мерсье (Франция)

23. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония)

Шестая разминка

24. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичус (Литва)

25. Евгения Лопарова – Жоффре Бриссо (Франция)

26. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

27. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

28. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)

Седьмая разминка

29. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

30. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

31. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

32. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

33. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию-2023 в Сайтаме