Чемпионат мира по фигурному катанию. Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Гиньяр и Фаббри покажут ритм-танцы

Теги чемпионат мира по фигурному катанию результаты танцы на льду Дайсуке Такахаси сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Китая сборная Казахстана сборная Германии сборная Чехии сборная Бельгии сборная Италии сборная Финляндии сборная Украины сборная Венгрии Поль Пуарье сборная Израиля Эван Бейтс сборная Эстонии Мэдисон Чок сборная Испании сборная Литвы Пайпер Гиллес Юлия Турккила сборная Латвии Майкл Парсонс сборная Азербайджана Марко Фаббри Георгий Ревия Шарлен Гиньяр сборная Грузии Жоффре Бриссо Кристина Каррейра Энтони Пономаренко Павел Головишников сборная Австралии сборная Словакии Лоранс Фурнье-Бодри Николай Соренсен Кана Мурамото сборная Польши Мария Голубцова Кирилл Белобров Маттиас Верслуйс Евгения Лопарева Эллисон Рид Саулиус Амбрулевичюс Кэролин Грин Лайла Фир Льюис Гибсон Мария Казакова Паулина Раманаускайте Луасиа Демужо Тео Ле Мерсье Мария Игнатьева Натали Ташлерова Филип Ташлер Мария Носовицкая Михаил Носовицкий Беньямин Штеффан сборная Нидерландов Солен Мазанг Марко Гайдаенко София Валь Даниил Семко Аурелия Иполито Люк Рассел Александр Колосовский Дейвидас Кизала Холли Харрис Джейсон Чан Дженнифер Янсе ван Ренсбург сборная Новой Зеландии Анна Симова Кирилл Аксенов Мари Дюпайяж Тома Набе Асаф Казимов Чэнь Сицзы Син Цзянин Адриенн Кархарт Анастасия Полибина Оливия Жозефин Шиллинг Лео Батен Челси Верхай Шерим ван Геффен Гаухар Наурызова Бойсангур Датиев Шарлотта Лафонд-Фурнье Ричард Канг Ин Кам Виктория Манни Карло Ретлисбергер Фигурное катание

24 марта на чемпионате мира по фигурному катанию-2023 в японской Сайтаме танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 5:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko

Первая разминка

1. София Валь – Асаф Казимов (Испания)

2. Оливия Жозефин Шиллинг – Лео Батен (Бельгия)

3. Челси Верхай – Шерим ван Геффен (Нидерланды)

4. Чэнь Сицзы – Син Цзянин (Китай)

Вторая разминка

5. Адриенн Кархарт – Александр Колосовский (Азербайджан)

6. Гаухар Наурызова – Бойсангур Датиев (Казахстан)

7. Аурелия Иполито – Люк Рассел (Латвия)

8. Солен Мазанг – Марко Евгений Гайдаенко (Эстония)

Третья разминка

9. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)

10. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)

11. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)

12. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия)

13. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)

Четвертая разминка

14. Шарлотта Лафонд-Фурнье – Ричард Канг Ин Кам (Новая Зеландия)

15. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)

16. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

17. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)

18. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)

Пятая разминка

19. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)

20. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

21. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

22. Луасиа Демужо – Те Ле Мерсье (Франция)

23. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония)

Шестая разминка

24. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичус (Литва)

25. Евгения Лопарова – Жоффре Бриссо (Франция)

26. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

27. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

28. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)

Седьмая разминка

29. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

30. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

31. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

32. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

33. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию-2023 в Сайтаме

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7 комментариев

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luisita
Ответ Урагана Эриксен
7 разминок 😱 бедные судьи
Почему? Это их работа.
А так и в последних разминках есть интересные пары.
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luisita
Ответ Katerina Sunny
Маше и Георгию удачи и чисто откатать РТ. Интересно посмотреть на Солен и Марко.
Для Солен и Марко уже подвиг то, что доехали.
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Katerina Sunny
Маше и Георгию удачи и чисто откатать РТ.
Интересно посмотреть на Солен и Марко.
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bolelschiza
ГФ хочется медали.
Ну и интрига, конечно, кто будет ЧМ - Гиллесы или Чоки
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Урагана Эриксен
7 разминок 😱 бедные судьи
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floret
Удачи ЧБ и ГФ!
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galik55
За ГФ
+1
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