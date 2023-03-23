Чемпионат мира по фигурному катанию. Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Гиньяр и Фаббри покажут ритм-танцы
24 марта на чемпионате мира по фигурному катанию-2023 в японской Сайтаме танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.
Чемпионат мира по фигурному катанию
Сайтама, Япония
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 5:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko
Первая разминка
1. София Валь – Асаф Казимов (Испания)
2. Оливия Жозефин Шиллинг – Лео Батен (Бельгия)
3. Челси Верхай – Шерим ван Геффен (Нидерланды)
4. Чэнь Сицзы – Син Цзянин (Китай)
Вторая разминка
5. Адриенн Кархарт – Александр Колосовский (Азербайджан)
6. Гаухар Наурызова – Бойсангур Датиев (Казахстан)
7. Аурелия Иполито – Люк Рассел (Латвия)
8. Солен Мазанг – Марко Евгений Гайдаенко (Эстония)
Третья разминка
9. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)
10. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)
11. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)
12. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия)
13. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)
Четвертая разминка
14. Шарлотта Лафонд-Фурнье – Ричард Канг Ин Кам (Новая Зеландия)
15. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)
16. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
17. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
18. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)
Пятая разминка
19. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)
20. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
21. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
22. Луасиа Демужо – Те Ле Мерсье (Франция)
23. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония)
Шестая разминка
24. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичус (Литва)
25. Евгения Лопарова – Жоффре Бриссо (Франция)
26. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
27. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
28. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)
Седьмая разминка
29. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
30. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
31. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
32. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
33. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию-2023 в Сайтаме
А так и в последних разминках есть интересные пары.
Интересно посмотреть на Солен и Марко.
Ну и интрига, конечно, кто будет ЧМ - Гиллесы или Чоки