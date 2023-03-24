Лыжи. Кубок мира. Валнес и Клэбо, де Фабиани и Пеллегрино, Же и Шанава, Амундсен и Скар, Поромаа и Свенссон пробегут командный спринт
24 марта на этапе Кубка мира в Лахти пройдет мужской командный спринт.
Лыжные гонки
Кубок мира
15-й этап
Лахти, Финляндия
Мужчины
Командный спринт, свободный стиль
Начало квалификации – 16:40, финала – 18:19 по московскому времени.
Старт-лист
1. Норвегия-1 (Эрик Валнес, Йоханнес Клэбо)
2. Италия-1 (Франческо де Фабиани, Федерико Пеллегрино)
3. Франция-1 (Рено Же, Люка Шанава)
4. Норвегия-2 (Харальд Амундсен, Синдре Бьорнестад Скар)
5. Швеция-1 (Вильям Поромаа, Оскар Свенссон)...
8. Финляндия-1 (Лаури Вуоринен, Йони Мяки)
9. Франция-2 (Жюль Шаппа, Ришар Жув)...
11. Швеция-2 (Маркус Грате, Эдвин Ангер)...
13. Великобритания (Джеймс Клунье, Эндрю Янг)
Полный старт-лист – на сайте FIS
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