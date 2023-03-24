Лыжи. Кубок мира. Валнес и Клэбо, де Фабиани и Пеллегрино, Же и Шанава, Амундсен и Скар, Поромаа и Свенссон пробегут командный спринт

24 марта на этапе Кубка мира в Лахти пройдет мужской командный спринт.

Лыжные гонки

Кубок мира

15-й этап

Лахти, Финляндия

Мужчины

Командный спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 16:40, финала – 18:19 по московскому времени.

Старт-лист

1. Норвегия-1 (Эрик Валнес, Йоханнес Клэбо)

2. Италия-1 (Франческо де Фабиани, Федерико Пеллегрино)

3. Франция-1 (Рено Же, Люка Шанава)

4. Норвегия-2 (Харальд Амундсен, Синдре Бьорнестад Скар)

5. Швеция-1 (Вильям Поромаа, Оскар Свенссон)...

8. Финляндия-1 (Лаури Вуоринен, Йони Мяки)

9. Франция-2 (Жюль Шаппа, Ришар Жув)...

11. Швеция-2 (Маркус Грате, Эдвин Ангер)...

13. Великобритания (Джеймс Клунье, Эндрю Янг)

Полный старт-лист – на сайте FIS